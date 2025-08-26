‘Türkiye için bir yapay zeka modeline ihtiyacımız var’

“En başta ciddiye alınır gibi oldu ama sonra maliyeti de düşünülünce ciddi değerlendirilmedi. Tüm İngilizleri kattığımızda kişi başı 3-4 pounda geliyor. Ama sadece abonelik için bence bu iş değmez. Kapsamlı bir kamu ortaklığı için ise olabilir. Peki bu iş Türkiye’de yapılabilir mi? Türkiye’de her şeyi yapabilecek genç insan ve üniversite tabanı var. Peki bize maliyet avantajı yaratır mı, yaratabilir. Veri toplama yöntemleri yaratmamız lazım ve sürdürülebilirliği önemli. Yurt dışına sürekli bizde yetişmiş insanlar gidiyor. Bizim o beyin göçünü durdurup beyin gücünü tutmalıyız. Orta ölçekte Türkçe bir model çıkarılabilir, buna ihtiyacımız da var. Eldeki verileri toplayarak dil sorunumuzun veri kısmını çözebiliriz. Yapay zekada ileriye nasıl gidebileceğimiz konusunda plan yapmamız gerekiyor”