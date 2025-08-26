Türkiye
‘Türkiye için bir yapay zeka modeline ihtiyacımız var’
'Türkiye için bir yapay zeka modeline ihtiyacımız var'
OpenAI ve İngiltere, kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımı için anlaşma imzaladı.Gazeteci Serhat Ayan, Türkiye için oluşturabilecek yapay zeka modelini şöyle değerlendirdi:
‘Türkiye için bir yapay zeka modeline ihtiyacımız var’

Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında OpenAI’ın İngiltere’ye ‘bize 2 milyar dolar verin her İngilize ücretsiz yapay zeka verelim’ teklifini anlattı, Türkiye özelinde benzer bir senaryonun nasıl ilerleyebileceğini anlattı.
OpenAI ve İngiltere, kamu hizmetlerinde yapay zeka kullanımı için anlaşma imzaladı.
Gazeteci Serhat Ayan, Türkiye için oluşturabilecek yapay zeka modelini şöyle değerlendirdi:

“En başta ciddiye alınır gibi oldu ama sonra maliyeti de düşünülünce ciddi değerlendirilmedi. Tüm İngilizleri kattığımızda kişi başı 3-4 pounda geliyor. Ama sadece abonelik için bence bu iş değmez. Kapsamlı bir kamu ortaklığı için ise olabilir. Peki bu iş Türkiye’de yapılabilir mi? Türkiye’de her şeyi yapabilecek genç insan ve üniversite tabanı var. Peki bize maliyet avantajı yaratır mı, yaratabilir. Veri toplama yöntemleri yaratmamız lazım ve sürdürülebilirliği önemli. Yurt dışına sürekli bizde yetişmiş insanlar gidiyor. Bizim o beyin göçünü durdurup beyin gücünü tutmalıyız. Orta ölçekte Türkçe bir model çıkarılabilir, buna ihtiyacımız da var. Eldeki verileri toplayarak dil sorunumuzun veri kısmını çözebiliriz. Yapay zekada ileriye nasıl gidebileceğimiz konusunda plan yapmamız gerekiyor”

