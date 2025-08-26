Ülkemiz su fakiri bir ülke. Barajlar bir bir boşalıyor ama çözüm üretilmediğini görüyoruz. Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 8, İzmir’de büyük barajlarda yüzde 10’un altında, Konya Altınapa’da yüzde 9, Tekirdağ’da ise sadece yüzde 1.

Elazığ Hamzabey Barajı tamamen kurumuş durumda. Madencilik ve taş ocakları, özellikle çevresel etki süreçlerinin ihmal edildiği yerlerde su kaynaklarını yok ediyor. Uzmanlara göre temel sorun iklim krizi değil, su yönetimindeki zaaflar. Türkiye genelinde 17 büyük kentte su yönetimi planı yok.