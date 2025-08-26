https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/turkiye-genelinde-17-buyuk-kentte-su-yonetimi-plani-yok-1098845473.html
'Türkiye genelinde 17 büyük kentte su yönetimi planı yok'
'Türkiye genelinde 17 büyük kentte su yönetimi planı yok'
Sputnik Türkiye
Yanlış su politikaları, plansız kentleşme, madencilik faaliyetleri ve iklim krizi, Türkiye’yi hızla susuzluğa sürüklüyor. Barajlardaki doluluk oranları kritik... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T13:38+0300
2025-08-26T13:38+0300
2025-08-26T13:42+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
türkiye
haberler
baraj
su
i̇klim krizi
yağmur suyu
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Okan Aslan, Türkiye’de derinleşen su krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Aslan, şunları söyledi:'Eğitim müfredatına su yönetimi derslerinin eklenmesi gerekiyor'Aslan, su krize karşı atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:Aslan, sözlerini şu uyarıyla bitirdi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
türkiye, haberler, baraj, su, i̇klim krizi, yağmur suyu, radyo sputnik, radyo, radyo, atık su, içme suyu, tarım
türkiye, haberler, baraj, su, i̇klim krizi, yağmur suyu, radyo sputnik, radyo, radyo, atık su, içme suyu, tarım
'Türkiye genelinde 17 büyük kentte su yönetimi planı yok'
13:38 26.08.2025 (güncellendi: 13:42 26.08.2025)
Yanlış su politikaları, plansız kentleşme, madencilik faaliyetleri ve iklim krizi, Türkiye’yi hızla susuzluğa sürüklüyor. Barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere düşerken uzmanlara göre sorun yalnızca iklimden değil, yanlış yönetimden kaynaklanıyor.
Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında konuşan Okan Aslan, Türkiye’de derinleşen su krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ülkemiz su fakiri bir ülke. Barajlar bir bir boşalıyor ama çözüm üretilmediğini görüyoruz. Ankara’daki barajların doluluk oranı yüzde 8, İzmir’de büyük barajlarda yüzde 10’un altında, Konya Altınapa’da yüzde 9, Tekirdağ’da ise sadece yüzde 1.
Elazığ Hamzabey Barajı tamamen kurumuş durumda. Madencilik ve taş ocakları, özellikle çevresel etki süreçlerinin ihmal edildiği yerlerde su kaynaklarını yok ediyor. Uzmanlara göre temel sorun iklim krizi değil, su yönetimindeki zaaflar. Türkiye genelinde 17 büyük kentte su yönetimi planı yok.
'Eğitim müfredatına su yönetimi derslerinin eklenmesi gerekiyor'
Aslan, su krize karşı atılması gereken adımlar şöyle sıralandı:
Kritik kentlerde şeffaf su kesinti planlarının açıklanması, kayıp-kaçak oranının düşürülmesi, altyapının yenilenmesi, maden ve sanayi tesislerinin sıkı denetlenmesi.
Ulusal su yönetimi planının hazırlanması, şehir bazında su bütçesi çıkarılması, yağmur ve hatta sis hasadı sistemlerinin zorunlu hale getirilmesi, arıtma tesislerinin modernize edilerek atık suların yüzde 40’ının yeniden kullanıma kazandırılması.
Tarımda su tüketimini azaltacak damlama ve akıllı sulama sistemlerinin devlet desteğiyle yaygınlaştırılması, yeraltı sularının kayıt altına alınması, kaçak sondaj kuyularına ağır yaptırımlar uygulanması, eğitim müfredatına su yönetimi derslerinin eklenmesi.
Aslan, sözlerini şu uyarıyla bitirdi:
Türkiye su fakiri olma yolunda hızla ilerliyor. Ciddi önlemler alınmazsa 2030’a kadar kişi başına düşen yıllık su miktarı bin metreküpün altına düşecek. Bu yalnızca su krizi değil, tarımsal üretimde yüzde 40’a varan kayıp anlamına da gelir.