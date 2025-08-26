Türkiye
Prof. Dr. Gül Işın: 'Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılmasının istenmesi soru işaretleri uyandırıyor'
Prof. Dr. Gül Işın: ‘Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılmasının istenmesi soru işaretleri uyandırıyor’
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Mart 2025'te yaptığı açıklamayla Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkılacağını duyurdu.Yıkım kararına uzman bilim insanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası koruma kurumlarından tepki geldi.Yeri ve Zamanı'nda gazeteci Güçlü Özgan'ın konuğu olan Müze Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Gül Işın, yıkımla ilgili gündeme gelen farklı görüşlere değindi, müzedeki eserlerin arkeolojik mirasın çok önemli parçaları olduğunun altını çizdi.Işın, şöyle konuştu:
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu Müze Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Gül Işın oldu. Işın, Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılmak istenmesinin akıllarda soru işareti yarattığını söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Mart 2025’te yaptığı açıklamayla Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılacağını duyurdu.
Yıkım kararına uzman bilim insanları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası koruma kurumlarından tepki geldi.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Müze Çalışma Grubu Sözcüsü Prof. Dr. Gül Işın, yıkımla ilgili gündeme gelen farklı görüşlere değindi, müzedeki eserlerin arkeolojik mirasın çok önemli parçaları olduğunun altını çizdi.
Işın, şöyle konuştu:
“Bakanlığımızın yaptığı açıklamada temel gerekçe aslında binanın depreme dayanıksız olduğu iddiasıydı. Depolama alanlarının yetersiz olduğunu ve müzenin artık bu kente yakışmadığını söyledi. Bu sebeple de yıkıma layık olduğunu ve yerine yeni bir müze yapacaklarını duyurdular. Antalya Müzesi’nin olduğu konum çok değerli. Etrafında da farklı kamu yapıları var. Aslında çok değerli ve harika bir alan. Bu binanın yıkılmasının istenmesi hepimizde soru işaretleri uyandırıyor. Eğer gerçekten böylesine ciddi tehdit içeren bir deprem sorunsalı varsa neden 4 yıldır insanlar o bina içerisinde bırakıldı? Bizim açımızdan o kadar şüphe uyandıran durumlar var ki… Örneğin geçen yıl Antalya’daki falezlerin sit derecesi düşürüldü. Kimse niçin düşürüldüğünü anlayamadı. Geçen aylarda ise yandaki otelde falezden tünel açılarak sahile inildiğine tanıklık edildi. Antalya Mimarlar Odası Başkanı farklı görüşler ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de müzenin arkasındaki kamuya ait uygulama otelinin alınarak harika bir otele dönüştürülüp önündeki müzeyle birlikte otel-müze konsepti ve falezlerden sahile ulaşan farklı bir proje olabileceğiydi. Hukuki süreç başlatıldı. Her kapıyı zorladık, valiyle görüştük. Bir ortak akıl çağrısı yaparak bakan ile konuşmasını rica ettik. Ancak dikkate alınmadık. İçeride dünyanın en değerli eserleri var, arkeolojik mirasın çok önemli parçaları var. Bu kadar hızlı bir inşaat yapma çabası gerçekten şüphe uyandırıcı. Eser güvenliği çok önemli ama müzede çalışan ve eserlerden sorumlu olan arkadaşlarımız var. Eserler onların üzerine zimmetli. Eserlerin öncelikli olarak sigortalanması lazım. Eserlerin hiçbir zarar görmeden paketlenmesi de lazım. Taşınma süreci içinde ise deneyimsiz çok sayıda personel alımı yapıldı. Hiçbir şeffaflık olmadığı için bilgi alamıyoruz.”
