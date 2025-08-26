Prof. Dr. Gül Işın: ‘Antalya Arkeoloji Müzesi’nin yıkılmasının istenmesi soru işaretleri uyandırıyor’

“Bakanlığımızın yaptığı açıklamada temel gerekçe aslında binanın depreme dayanıksız olduğu iddiasıydı. Depolama alanlarının yetersiz olduğunu ve müzenin artık bu kente yakışmadığını söyledi. Bu sebeple de yıkıma layık olduğunu ve yerine yeni bir müze yapacaklarını duyurdular. Antalya Müzesi’nin olduğu konum çok değerli. Etrafında da farklı kamu yapıları var. Aslında çok değerli ve harika bir alan. Bu binanın yıkılmasının istenmesi hepimizde soru işaretleri uyandırıyor. Eğer gerçekten böylesine ciddi tehdit içeren bir deprem sorunsalı varsa neden 4 yıldır insanlar o bina içerisinde bırakıldı? Bizim açımızdan o kadar şüphe uyandıran durumlar var ki… Örneğin geçen yıl Antalya’daki falezlerin sit derecesi düşürüldü. Kimse niçin düşürüldüğünü anlayamadı. Geçen aylarda ise yandaki otelde falezden tünel açılarak sahile inildiğine tanıklık edildi. Antalya Mimarlar Odası Başkanı farklı görüşler ortaya koydu. Bunlardan bir tanesi de müzenin arkasındaki kamuya ait uygulama otelinin alınarak harika bir otele dönüştürülüp önündeki müzeyle birlikte otel-müze konsepti ve falezlerden sahile ulaşan farklı bir proje olabileceğiydi. Hukuki süreç başlatıldı. Her kapıyı zorladık, valiyle görüştük. Bir ortak akıl çağrısı yaparak bakan ile konuşmasını rica ettik. Ancak dikkate alınmadık. İçeride dünyanın en değerli eserleri var, arkeolojik mirasın çok önemli parçaları var. Bu kadar hızlı bir inşaat yapma çabası gerçekten şüphe uyandırıcı. Eser güvenliği çok önemli ama müzede çalışan ve eserlerden sorumlu olan arkadaşlarımız var. Eserler onların üzerine zimmetli. Eserlerin öncelikli olarak sigortalanması lazım. Eserlerin hiçbir zarar görmeden paketlenmesi de lazım. Taşınma süreci içinde ise deneyimsiz çok sayıda personel alımı yapıldı. Hiçbir şeffaflık olmadığı için bilgi alamıyoruz.”