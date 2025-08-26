'Malazgirt Zaferi’nin omurgasını Oğuz Türkleri oluşturuyordu'

Bu kaynakta sultanın yanında Kürtlerden oluşan on bin kişilik birliğin bulunduğu yazıyor. Ancak Bizans, Arap, Ermeni ve Süryani kaynaklarında Kürtlerden hiç bahsedilmiyor. Demek ki katkıları çok sınırlıydı. İngiliz tarihçi David Nicolle, orduda Arap unsurların çok küçük bir azınlık olarak bulunduğunu yazar. Farsların varlığı ise daha belirgindi. Hatta orduda Memlükler yani kölemen birlikleri de vardı.