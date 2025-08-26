https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/malazgirt-tartismalari-zaferde-kimler-vardi-alaninda-uzman-tarihciler-anlatti-1098844779.html

Malazgirt tartışmaları: Zaferde kimler vardı? Alanında uzman tarihçiler anlattı

Malazgirt Zaferi'nin 954. yıldönümünde, siyasetçilerin açıklamalarının ardından basında ve sosyal medyada, Malazgirt'te kimlerin savaştığına dair tartışmalar... 26.08.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümünde, “Malazgirt, Türklerle birlikte tüm Müslümanların zaferidir. Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve diğer Müslümanlar vardır.” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl da zaferin 954. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte, 25 Ağustos Pazartesi Ahlat’ta yaptığı konuşmada da yine benzer vurgulara yer verdi.Bu sene 20 Mart'ta Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "PKK bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı. Bizim tasavvur ve teklifimiz Hıdırellez'in arifesinde, mesela 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde DEM Partili belediye başkanının destek, katkı ve yardımıyla PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." açıklamasını yapmıştı. Ancak terör örgütü PKK, 4 Mayıs Pazar günü Malazgirt’te değil, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Irak’ta toplanarak fesih ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu.26 Ağustos 1071’de Malazgirt Ovası’nda gerçekleşen Malazgirt Meydan Muharebesi’nde, Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusu, Romanos Diyojen komutasındaki Doğu Roma ordusunu mağlup etti.Türk tarihinin en önemli anlarından birisi olan Malazgirt zaferi, aynı zamanda bir Roma imparatorunun savaş alanında ikinci defa esir düştüğü nadir olaylardan birisi olarak tarihe geçti. Malazgirt zaferinden sonra Ahlat-Van hattı ve Halep-Menbiç dolaylarından Türklerin Anadolu’yu fetih ve Türkleştirme süreci hız kazandı.Öte yandan siyasilerin açıklamaları sebebiyle Malazgirt’te “kimlerin yer aldığı” ve Malazgirt’in “kimin savaşı olduğu” basında ve halk nezdinde, özellikle sosyal medyada tartışma konusu oldu.Peki, Malazgirt’te kimler savaştı? O dönemin kaynaklarında Malazgirt savaşı nasıl yer aldı? Radyo Sputnik, alanında önde gelen akademisyenlere sordu.'Mervaniler, 1049 tarihinden itibaren Tuğrul Bey adına hutbe okutmaya başlamıştır. Bunun anlamı tâbi olunan devlet istediğinde, tâbi olan devletin asker göndermekle yükümlü olduğudur'İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Radyo Sputnik'in sorularını yanıtladı. Malazgirt'te kimlerin savaştığı, zaferin kimlere ait olduğu gibi sorulara dönemin kaynaklarıyla yanıt veren Prof. Dr. Piyadeoğlu, şunları söyledi:Mervanilerin Sultan Alparslan’ın ordusuna gönderdiği askerlerin, Selçuklu’ya tabi olunması sebebiyle gerçekleştiğini aktaran Prof. Dr. Piyadeoğlu, “Elbette asker istendiği zaman göndermeleri gerekir, aksi halde bunun anlamı isyan olur” dedi ve şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Arap veya Fars unsurlarının Malazgirt Savaşı’nda yer alıp almadığına dair kaynaklarda doğrudan bir bilgi olmadığına da değinen Prof. Dr. Piyadeoğlu, “Tüm kaynaklar savaşı kazananın Selçuklular olduğunu yazmaktadır” dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:Öte yandan tarihte bir Roma İmparatoru’nun canlı olarak ele geçirildiği nadir savaşlardan birisi olan Malazgirt zaferinin siyasi ve Ortaçağ’daki jeopolitik yansımalarını da anlatan Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu, Doğu Roma İmparatoru Romanos Diyojenes’in esir alınmasının bir prestij olduğunu ancak dönemin en büyük Türk imparatorluğu olan Selçuklular açısından ciddi bir siyasi kazanım sağlamadığını belirtti:'Sultan Alparslan'ın ordusundaki Kürtler, Selçuklu'ya tabidir. Sultanın asker gönderme emriniyerine getirmek zorundaydılar'Diğer yandan Radyo Sputnik’in sorularını yanıtlayan Kocaeli Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Meryem Gürbüz, tarihi bilgilerin ve kaynakların o dönemin gerçekleri ile bağdaştırılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti ve şunları kaydetti:Ortaçağ’da devletlerin kendilerine tabi olan toplumlardan yahut bölgelerden asker topladığını ve Malazgirt Savaşı’nda da bu durumun farklı olmadığını ifade eden Doç. Dr. Gürbüz, şunları söyledi:Selçuklu ordusunda farklı etnik unsurlardan askerlerin bulunmasının, Malazgirt’in bir Türk zaferi olduğu gerçeğini değiştirmediğini vurgulayan Doç. Dr. Meryem Gürbüz, verdiği örneklerle bu durumu şu ifadelerle açıkladı:Malazgirt zaferinin sadece Türk tarihi açısından değil, Anadolu, Roma ve Avrupa tarihi açısından da oldukça kritik bir dönüm noktası olduğunu aktaran Doç. Dr. Gürbüz, Radyo Sputnik’e verdiği röportajı şu ifadelerle sonlandırdı.'Ortaçağ Türk devletlerinde zaferler hükümdarın gücünün simgesiydi'Radyo Sputnik için Malazgirt Zaferi’ni değerlendiren Pamukkale Üniversitesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülay Metin ise, Malazgirt Savaşı’nın Türk tarihine damga vurmuş en önemli olay olduğu değerlendirmesinde bulundu:Ortaçağ devlet algısında zaferlerin hükümdarların simgesi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:Büyük Selçuklu ordusunun ana omurgasını Türk askerlerinin oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Tülay Metin, şu ifadeleri kullandı:Diğer yandan Mervanilerin de Selçuklulara tabi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Metin, bu tabi olma durumu kapsamında Kürt askerlerin de Selçuklu ordusuna yardımcı kuvvet olarak gönderildiğini kaydetti:Malazgirt’te Türk imparatorluğu Selçuklu’ya mağlup olan Bizans kaynaklarının, savaşın Doğu Roma ve Türkler arasında geçtiğini yazdığını ifade eden Prof. Dr. Metin, şunları söyledi:Sultan Alparslan’ın esir düşen Doğu Roma İmparatoru Romanos Diyojenes’e gösterdiği saygılı tutumun İslam ve Roma kaynaklarında vurgulandığını aktaran Prof. Dr. Tülay Metin, sözlerini şöyle sürdürdü:Sultan Alparslan’ın Diyojenes’e karşı tutumunun devlet yönetimi anlayışı konusunda da çeşitli ipuçları verdiğini belirten Prof. Dr. Metin, şu ifadeleri kullandı:Öte yandan Malazgirt Zaferi’nin hem Türk tarihi hem de Doğu Roma tarihi açısından çok kritik bir olay olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tülay Metin, Malazgirt’in sonuçlarının tüm Hristiyan ve İslam coğrafyasını etkilediğini kaydetti:

