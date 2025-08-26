https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/lavrov-sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ile-telefonda-gorustu-1098848369.html
Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Kosova ve (Bosna-Hersek)... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T16:07+0300
2025-08-26T16:07+0300
2025-08-26T16:07+0300
dünya
haberler
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
sırbistan
aleksandar vucic
bosna-hersek
sırp cumhuriyeti
bm güvenlik konseyi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104228/00/1042280011_0:0:929:523_1920x0_80_0_0_d7ebd27f47240c37cc7a44cc33a3a617.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Sırbistan tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, görüşemde iki ülke gündemindeki temel konuların ve uluslararası platformlardaki etkileşimlerin ele alındığı, ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla daha da geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, “Kosova ve (Bosna-Hersek) Sırp Cumhuriyeti etrafındaki durum başta olmak üzere bölgesel meselelerin üzerinde duruldu. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı'nın Kosova çözümü bağlamındaki temel önemi ve tüm Bosnalı tarafların, iki taraf ile Bosna-Hersek'teki devlet oluşturan üç halk arasındaki ilişkiler için net bir uluslararası hukuki çerçeve sağlayan Dayton Anlaşmaları'na sıkı sıkıya uyması gerektiği vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rusya ve Sırbistan'ın etkili siyasi diyaloğu sürdürme konusundaki karşılıklı ilginin teyit edildiği vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250320/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-ab-rusya-karsiti-deklarasyonlari-desteklememizi-talep-etti-1094670314.html
rusya
sırbistan
bosna-hersek
sırp cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104228/00/1042280011_0:0:929:697_1920x0_80_0_0_f3ac9c93f119e0c108e83d28a94604b7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
haberler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, sırbistan, aleksandar vucic, bosna-hersek, sırp cumhuriyeti, bm güvenlik konseyi, görüşme, telefon görüşmesi
haberler, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, sırbistan, aleksandar vucic, bosna-hersek, sırp cumhuriyeti, bm güvenlik konseyi, görüşme, telefon görüşmesi
Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ağırlıklı olarak Kosova ve (Bosna-Hersek) Sırp Cumhuriyeti'ndeki durumun görüşüldüğünü bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Sırbistan tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, görüşemde iki ülke gündemindeki temel konuların ve uluslararası platformlardaki etkileşimlerin ele alındığı, ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla daha da geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Kosova ve (Bosna-Hersek) Sırp Cumhuriyeti etrafındaki durum başta olmak üzere bölgesel meselelerin üzerinde duruldu. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı'nın Kosova çözümü bağlamındaki temel önemi ve tüm Bosnalı tarafların, iki taraf ile Bosna-Hersek'teki devlet oluşturan üç halk arasındaki ilişkiler için net bir uluslararası hukuki çerçeve sağlayan Dayton Anlaşmaları'na sıkı sıkıya uyması gerektiği vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rusya ve Sırbistan'ın etkili siyasi diyaloğu sürdürme konusundaki karşılıklı ilginin teyit edildiği vurgulandı.