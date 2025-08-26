Türkiye
Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
Lavrov, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile telefonda görüştü
26.08.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Sırbistan tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, görüşemde iki ülke gündemindeki temel konuların ve uluslararası platformlardaki etkileşimlerin ele alındığı, ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla daha da geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.Açıklamada, “Kosova ve (Bosna-Hersek) Sırp Cumhuriyeti etrafındaki durum başta olmak üzere bölgesel meselelerin üzerinde duruldu. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı'nın Kosova çözümü bağlamındaki temel önemi ve tüm Bosnalı tarafların, iki taraf ile Bosna-Hersek'teki devlet oluşturan üç halk arasındaki ilişkiler için net bir uluslararası hukuki çerçeve sağlayan Dayton Anlaşmaları'na sıkı sıkıya uyması gerektiği vurgulandı” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Rusya ve Sırbistan'ın etkili siyasi diyaloğu sürdürme konusundaki karşılıklı ilginin teyit edildiği vurgulandı.
16:07 26.08.2025
Vucic, Lavrov'a Sırp şarabı ve sigara tabakası hediye etti
Vucic, Lavrov'a Sırp şarabı ve sigara tabakası hediye etti
Rusya Dışişleri Bakanlığı, bugün Sırbistan tarafının girişimiyle Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında telefon görüşmesi yapıldığını duyurdu.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, görüşemde iki ülke gündemindeki temel konuların ve uluslararası platformlardaki etkileşimlerin ele alındığı, ayrıca iki ülke arasındaki işbirliğinin stratejik ortaklık ruhuyla daha da geliştirilmesine vurgu yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Kosova ve (Bosna-Hersek) Sırp Cumhuriyeti etrafındaki durum başta olmak üzere bölgesel meselelerin üzerinde duruldu. BM Güvenlik Konseyi'nin 1244 sayılı Kararı'nın Kosova çözümü bağlamındaki temel önemi ve tüm Bosnalı tarafların, iki taraf ile Bosna-Hersek'teki devlet oluşturan üç halk arasındaki ilişkiler için net bir uluslararası hukuki çerçeve sağlayan Dayton Anlaşmaları'na sıkı sıkıya uyması gerektiği vurgulandı” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Rusya ve Sırbistan'ın etkili siyasi diyaloğu sürdürme konusundaki karşılıklı ilginin teyit edildiği vurgulandı.
