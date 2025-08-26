Türkiye
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti'nin 3 milyar dolarlık vatandaşa yükü var
CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti'nin 3 milyar dolarlık vatandaşa yükü var
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Akademisyen Behçet Yalın Özkara, CHP Zongultak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Emekli Asker Oktay Yıldırım... 26.08.2025
Akademisyen Behçet Yalın Özkara, son dönemde sınav sistemi ile ilgili yaptığı deneyleri canlı yayında anlatırken CHP Zongultak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Türkiye-Irak ham petrol boru hattındaki usulsüzlükleri sıralamaya devam etti. Emekli Asker Oktay Yıldırım ise aracına yapılan saldırının detaylarını paylaştı.‘Tahminim gelecek seneye kadar beni üniversiteden atarlar'Akademisyen Behçet Yalın Özkara şunları söyledi:‘Ben cehenneme gittim gördüm ve döndüm'CHP Zongultak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise şöyle konuştu:'Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı ben öldüğümde mutlu olacak mı?'Aracına silahlı saldırı yapılan Emekli Asker Oktay Yıldırım şunları söyledi:
CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti'nin 3 milyar dolarlık vatandaşa yükü var

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Akademisyen Behçet Yalın Özkara, CHP Zongultak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Emekli Asker Oktay Yıldırım oldu.
Akademisyen Behçet Yalın Özkara, son dönemde sınav sistemi ile ilgili yaptığı deneyleri canlı yayında anlatırken CHP Zongultak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise Türkiye-Irak ham petrol boru hattındaki usulsüzlükleri sıralamaya devam etti. Emekli Asker Oktay Yıldırım ise aracına yapılan saldırının detaylarını paylaştı.

‘Tahminim gelecek seneye kadar beni üniversiteden atarlar'

Akademisyen Behçet Yalın Özkara şunları söyledi:
Hiçbir bilgim olmadan Çocuk Gelişimi kazanırdım ve mezun olurdum, 5 yıl sonra çocuğunuzu bana emanet etmek ister miydiniz? Türkiye’de şu an yaşanan şeylerden biri bu. Geçen yıl da fizik sınavına girdim ve eksi net yaptım. Böyle bir fizikçinin yarın bir gün bir iş yapılması istenmez. O zaman ortada yanlış bir şey var. Bunun konuşulması gerekiyor. Kurumlarımız bana bol bol soruşturma açtı. Tahminim gelecek seneye kadar beni üniversiteden atarlar, o da ayrı bir farkındalık olur.

‘Ben cehenneme gittim gördüm ve döndüm'

CHP Zongultak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise şöyle konuştu:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ‘daha yüksek bir tutar aktarıldı’ diyor. Tarih aralığını geniş tutuyor. Verdikleri rakamların tarih aralıkları Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ndeki tarihle eşitlediğimizde biz 904 milyon dolar BOTAŞ’a aktarıldı diyoruz onlar 1 milyar 170 milyon dolar aktarıldı diyor. Arada küçük bir makas var o makas da söyledikleri rakamı çürütebilmek adına dikkate alsak dahi, buharlaşan rakamın 1 milyar 170 milyon dolar olduğunu itiraf etmiş oldular. Yarın bir gün Yüce Divan konusu olduğunda taban rakam 1 milyar 170 milyon dolar oldu. AK Parti hükümeti 2021 yılının Haziran ayında Ankara’da şirket kuruyor. Turkish Enerji Anonim Şirketi. Jersey’de kurulanın kısaltılması TEC’idi. Türkiye’de kurulanın TEAŞ olması gerekirken AK Parti kurnazlığıyla Ankara’daki şirketin kısaltılması TEC yapıldı. İki şirket aynı şirket gibi göründü. Görüşülüyor denilen Ankara’da görülen şirket. Uluslararası alana saçılmış olan bu yolsuzluk ve cezaya çaptırılmış durumda. Buharlaştırılan rakamın üstüne bir de Tahkim Mahkemesi’nin verdiği ceza var, ikisini üst üste koyduğunuzda yaklaşık 3 milyar dolarlık kayıp var. Parayı nereye aktardılar derseniz o da AK Parti’nin hayal gücüne kalmış bir konu. Bu konuyla ilgili büyük resmi gördüğümüz yer, bir cehennem. Ben cehenneme gittim gördüm ve döndüm.

'Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı ben öldüğümde mutlu olacak mı?'

Aracına silahlı saldırı yapılan Emekli Asker Oktay Yıldırım şunları söyledi:
İlgililer tutuklandı. Köy meydanında jandarma görevlisi var. Hayat devam ediyor. Burası benim evim. Benim arabama ateş eden çocuk benim çok iyi tanıdığım, nasihatler ettiğim bir çocuk. Vatan Partisi Balıkesir İl Başkanı ben öldüğümde mutlu olacak mı? Bu köyün muhtarı mutlu olacak mı?
