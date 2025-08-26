CHP'li Yavuzyılmaz: AK Parti'nin 3 milyar dolarlık vatandaşa yükü var

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ‘daha yüksek bir tutar aktarıldı’ diyor. Tarih aralığını geniş tutuyor. Verdikleri rakamların tarih aralıkları Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ndeki tarihle eşitlediğimizde biz 904 milyon dolar BOTAŞ’a aktarıldı diyoruz onlar 1 milyar 170 milyon dolar aktarıldı diyor. Arada küçük bir makas var o makas da söyledikleri rakamı çürütebilmek adına dikkate alsak dahi, buharlaşan rakamın 1 milyar 170 milyon dolar olduğunu itiraf etmiş oldular. Yarın bir gün Yüce Divan konusu olduğunda taban rakam 1 milyar 170 milyon dolar oldu. AK Parti hükümeti 2021 yılının Haziran ayında Ankara’da şirket kuruyor. Turkish Enerji Anonim Şirketi. Jersey’de kurulanın kısaltılması TEC’idi. Türkiye’de kurulanın TEAŞ olması gerekirken AK Parti kurnazlığıyla Ankara’daki şirketin kısaltılması TEC yapıldı. İki şirket aynı şirket gibi göründü. Görüşülüyor denilen Ankara’da görülen şirket. Uluslararası alana saçılmış olan bu yolsuzluk ve cezaya çaptırılmış durumda. Buharlaştırılan rakamın üstüne bir de Tahkim Mahkemesi’nin verdiği ceza var, ikisini üst üste koyduğunuzda yaklaşık 3 milyar dolarlık kayıp var. Parayı nereye aktardılar derseniz o da AK Parti’nin hayal gücüne kalmış bir konu. Bu konuyla ilgili büyük resmi gördüğümüz yer, bir cehennem. Ben cehenneme gittim gördüm ve döndüm.