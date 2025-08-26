https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/ceyhun-bozkurt-turk-kurt-kardesligi-bozulursa-sizi-paramparca-ederler--1098836950.html
Ceyhun Bozkurt: Türk-Kürt kardeşliği bozulursa sizi paramparça ederler
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri anlattı. Bozkurt, Malazgirt savaşının önemininden... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
'Türk-Kürt kardeşliği bozulursa sizi paramparça ederler' diyen Gazeteci Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:
Ceyhun Bozkurt: Türk-Kürt kardeşliği bozulursa sizi paramparça ederler
Ceyhun Bozkurt, hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programında, Terörsüz Türkiye'deki son gelişmeleri anlattı. Bozkurt, Malazgirt savaşının önemininden bahsederken İsrail ve gölgedeki son gelişmeleri aktardı.
'Türk-Kürt kardeşliği bozulursa sizi paramparça ederler' diyen Gazeteci Ceyhun Bozkurt, şunları söyledi:
Terörsüz Türkiye hedefinde sıkıntılar var. Kolay bir süreç değil. PKK, Türkiye’nin içindeki çatlaklardan beslendi. 12 Eylül’ün en çok beslediği şeyler FETÖ ve PKK oldu. Bu günlere gelebilmemiz bile bir başarıdır, zor süreçlerden geçtik. Türk-Kürt kardeşliği bozulursa sizi paramparça ederler bu coğrafyanın garantisi bu kardeşliktir. Birileri kendisine Türkiyeliyim diyebilir.
İsrail'in saldırılarını ve bölgedeki gelişmeleri anlatan Bozkurt, şöyle konuştu:
İsrail’in katliamları insanlığı tehdit ediyor. İsrail sadece bizim bölgeyi ateşe atmak istemiyor. Kıyamet savaşı olacak deniyor, Mesih inancı da var. Büyük bir savaş yaşanacak diyorlar. Mesih, Deccal’in ordularını yenecek diyorlar. Kimden bahsediyor, kimi düşman görüyor olabilirler? Şimal kuzey demek. Kuzey’de kim var? Türkiye ya da Rusya... Buna inanıyorlar.