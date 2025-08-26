https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/borsa-istanbuldan-tarihi-zirve-rekor-uzerine-rekor-kiriyor-1098848648.html

Borsa İstanbul'dan tarihi zirve: Rekor üzerine rekor kırıyor

Borsa İstanbul'dan tarihi zirve: Rekor üzerine rekor kırıyor

26.08.2025

Borsa İstanbul rekor üzerine rekor kırmaya devam ediyor. BIST 100 endeksi tarihi zirvesini 11.539 puana taşıdı.Toplam işlem hacmi yükseldiGünün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,20 puan ve yüzde 0,17 artışla 11.497,01 puana yükseldi. Bankacılık endeksi fark attıToplam işlem hacmi 72,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.En çok kazandıran sektörler hangileri oldu?Sektör endekslerinde en çok kazanan yüzde 1,58 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen yüzde 1,49 ile elektrik oldu.İyimser beklentiler zirveyi getirdiBorsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yurt içindeki iyimser beklentilerle 11.539 puana ulaşarak yeni zirveyi görürken, endeks günün ilk yarısını küresel piyasalardan pozitif ayrışarak tamamladı.

