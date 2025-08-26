https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/1098842272.html
Gazze'de siviller temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de siviller temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Sputnik Türkiye
İsrail'in abluka ve saldırı altında kalan Gazze'de insani kriz giderek ağırlaşıyor. Yerinden edilen binlerce Filistinli, çadırlarda barınmaya çalışırken temiz... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T12:47+0300
2025-08-26T12:47+0300
2025-08-26T12:47+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
i̇srail-filistin
gazze şeridi
su krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098841136_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b031ab3d035856a19ea7e1b5e06c0e98.jpg
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098841136_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_897377fa4c154c484231d3bd8657a91d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇srail-filistin, gazze şeridi, su krizi
фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇srail-filistin, gazze şeridi, su krizi
Gazze'de siviller temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in abluka ve saldırı altında kalan Gazze'de insani kriz giderek ağırlaşıyor. Yerinden edilen binlerce Filistinli, çadırlarda barınmaya çalışırken temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale geldi.
© AA / Khames Alrefi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki insani kriz giderek derinleşiyor.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki insani kriz giderek derinleşiyor.
© AA / Khames Alrefi
Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları düzensiz çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları düzensiz çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
© AA / Khames Alrefi
Çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hastaların tedavisini imkansız hale getiriyor.
Çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hastaların tedavisini imkansız hale getiriyor.
© AA / Khames Alrefi
Uluslararası kuruluşlar, Gazze’de insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve bölgeye acil yardım ulaştırılması gerektiğini vurguluyor.
Uluslararası kuruluşlar, Gazze’de insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve bölgeye acil yardım ulaştırılması gerektiğini vurguluyor.
© AA / Khames Alrefi
Ancak İsrail’in uyguladığı ambargo, insani yardımların girişini büyük ölçüde engelliyor.
Ancak İsrail’in uyguladığı ambargo, insani yardımların girişini büyük ölçüde engelliyor.
© AA / Khames Alrefi
Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları düzensiz çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.
Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları düzensiz çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.