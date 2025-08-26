Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri
Gazze'de siviller temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
Gazze'de siviller temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor
İsrail'in abluka ve saldırı altında kalan Gazze'de insani kriz giderek ağırlaşıyor. Yerinden edilen binlerce Filistinli, çadırlarda barınmaya çalışırken temiz... 26.08.2025
Gazze'de siviller temel ihtiyaçlardan yoksun, çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor

12:47 26.08.2025
İsrail'in abluka ve saldırı altında kalan Gazze'de insani kriz giderek ağırlaşıyor. Yerinden edilen binlerce Filistinli, çadırlarda barınmaya çalışırken temiz su, gıda ve sağlık hizmetlerine erişim neredeyse imkansız hale geldi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları aralıksız sürerken, uygulanan ambargo nedeniyle bölgedeki insani kriz giderek derinleşiyor.

Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları düzensiz çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

Çocuklar yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalırken, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği hastaların tedavisini imkansız hale getiriyor.

Uluslararası kuruluşlar, Gazze’de insani krizin her geçen gün derinleştiğini ve bölgeye acil yardım ulaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Ancak İsrail’in uyguladığı ambargo, insani yardımların girişini büyük ölçüde engelliyor.

Gazze kentinde yerinden edilen Filistinliler, kaldıkları düzensiz çadırlarda zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor.

