https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/sio-hakkinda-neler-biliniyor-1098818377.html

ŞİÖ hakkında neler biliniyor?

ŞİÖ hakkında neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret etmesi... 25.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-25T17:47+0300

2025-08-25T17:47+0300

2025-08-25T17:47+0300

multi̇medya

i̇nfografi̇k

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

vladimir putin

rusya

çin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098818040_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d957ae00e1a8b4aa1a215ac6e9d8195d.png

Dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden ŞİÖ'nün üyeleri, ana hedefleri ile kilit göstergeleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

rusya

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇nfografi̇k, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), vladimir putin, rusya, çin, инфографика