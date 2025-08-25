https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/sio-hakkinda-neler-biliniyor-1098818377.html
ŞİÖ hakkında neler biliniyor?
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret etmesi... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
Dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden ŞİÖ'nün üyeleri, ana hedefleri ile kilit göstergeleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
