ŞİÖ hakkında neler biliniyor?
Sputnik Türkiye
2025-08-25T17:47+0300
2025-08-25T17:47+0300
Dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden ŞİÖ'nün üyeleri, ana hedefleri ile kilit göstergeleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
2025
ŞİÖ hakkında neler biliniyor?

17:47 25.08.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'i ziyaret etmesi bekleniyor.
Dünya nüfusunun neredeyse yarısını temsil eden ŞİÖ'nün üyeleri, ana hedefleri ile kilit göstergeleri ile ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
