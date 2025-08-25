https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/rayic-bedel-duzenlemesi-ev-sahiplerini-ve-kiracilari-nasil-etkileyecek-1098814807.html
Rayiç bedel düzenlemesi ev sahiplerini ve kiracıları nasıl etkileyecek?
Yeni rayiç bedel uygulamasıyla evlerin ve işyerlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler gündemde.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Yeni rayiç bedel uygulamasıyla evlerin ve işyerlerinin vergilendirilmesinde önemli değişiklikler gündemde.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Rayiç bedel uygulaması hakkında konuşan SGK Uzmanı Melis Elmen, konuya ilişkin şunları söyledi:
Belediyelere gelir sağlamak amacıyla getirilen bu sistem, emlak vergilerinin ve diğer belediye gelirlerinin artmasına yönelik bir adım. Aynı zamanda vergi kaçırmayı önlemek için de kullanılmak isteniyor. Bir daire 8 milyon lira değerindeyken, tapuda 500 bin lira gösterilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Uygulamanın ev ve kira fiyatlarını doğrudan etkileyeceğini belirten Elmen, şöyle konuştu:
Rayiç bedel yükseldiğinde emlak vergisi de buna bağlı olarak artacak. Ev sahipleri ödedikleri vergiyi kiracılara yansıtmak isteyecek. Aynı durum esnaf için de geçerli, dükkanların vergileri yükselecek. Bu, ticaret hayatına da ek bir yük getirecek. Bir memur hangi kritere göre bir apartmana 3 milyon, yanındakine 2 milyon değer biçiyor? Bu noktada ciddi soru işaretleri var. Üstelik belirlenen rayiç bedel gerçek değerle uyumlu olmayabilir. 10 milyon değerindeki eviniz 5 milyon görünebilir ya da tam tersi, 5 milyonluk evinize 8 milyon değer biçilebilir.
Vatandaşların haklarını aramaları gerektiğini vurgulayan Elmen, itiraz sürecinin önemine işaret etti:
Muhtarlıklarda listeler asılmaya başlandı, herkesin kendi evi için ayrı dilekçe vermesi gerekiyor. İtiraz ederken, evin özelliklerini net şekilde belirtmek lazım. Örneğin, ‘yan dairede merkezi ısıtma var, bende yok’, ‘orada pimapen var, bende ahşap doğrama var’ gibi gerekçeler dilekçeye yazılmalı. Apartman bazında da yöneticilerle birlikte hareket edilerek başvuru yapılabilir. Bu yöntem çok doğru değil çünkü gerçekçi kriterlere dayanmıyor. Ancak vatandaşların bireysel başvurularıyla kısmi düzeltmeler yapılabilir.