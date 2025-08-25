Rayiç bedel düzenlemesi ev sahiplerini ve kiracıları nasıl etkileyecek?



Rayiç bedel yükseldiğinde emlak vergisi de buna bağlı olarak artacak. Ev sahipleri ödedikleri vergiyi kiracılara yansıtmak isteyecek. Aynı durum esnaf için de geçerli, dükkanların vergileri yükselecek. Bu, ticaret hayatına da ek bir yük getirecek. Bir memur hangi kritere göre bir apartmana 3 milyon, yanındakine 2 milyon değer biçiyor? Bu noktada ciddi soru işaretleri var. Üstelik belirlenen rayiç bedel gerçek değerle uyumlu olmayabilir. 10 milyon değerindeki eviniz 5 milyon görünebilir ya da tam tersi, 5 milyonluk evinize 8 milyon değer biçilebilir.