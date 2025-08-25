Prof. Dr. Bengi Başer, tartışılan paylaşım sonrası ilk kez konuştu

Ben hiçbir ırk ya da insanın düşmanı değilim tek düşmanı olduğum şey kötüler. Başkalarına kötülük için yaşayan ve toplum düzenini bozan insanlar derdim. Başka derdim yok. Ben insan olmayı becerebilmiş bir insanım. Yaşananlar bana film seti gibi geliyor, absürt. Benim ne kastettiğim ortada. Birileri niyet okuyor, çok şaşkınım. Telefonuma ağzı alınmayacak küfürler edilmiş bana, anneme ve kızıma. Ev adresimden kimlik belgelerime kadar paylaşımlar yapılıyor. Her şeyim ortada, keşke buna tepki gösterse hukuk insanları. Ben yanlış bir şey mi kullandım diyorum. Ben o çizimi beğendim. Sokaklarda hep bu tipleri görüyoruz, dikkat edin diyoruz. Hırt eşittir Kürt diye kabul edilmesi acayip bir şey çok ayıp ve hakaret gibi. Kürtlerden özür dilenmesi gerekiyor. Başka bir profilden bahsediyorum bunların ıslah edilmesi gerekir diyorum. Bu şaka mı? İnsan alt türünden benim kastettiğim, henüz kişisel ve ruhsal gelişimini tamamlamamış olanlardır. Benim için insan demek iyilik, vicdan ve şefkat demektir. Hakaret sayılmayan bir kategorigazsyon.