Prof. Dr. Bengi Başer, tartışılan paylaşım sonrası ilk kez konuştu
Prof. Dr. Bengi Başer, tartışılan paylaşım sonrası ilk kez konuştu
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İYİ Partili Mehmet Aslan ve Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer oldu.
İYİ Partili Mehmet Aslan, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı tekknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay soruşturması hakkında son bilgileri paylaştı. Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise sosyal medyadan yaptığı ve tartışmaları beraberinde getiren paylaşım hakkında açıklamalarda bulundu.‘Bu cinayet değil de nedir?’İYİ Partili Mehmet Aslan şunları söyledi:‘Hakaret sayılmayan bir kategorigazsyon’Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise şu ifadeleri kullandı:
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları İYİ Partili Mehmet Aslan ve Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer oldu.
İYİ Partili Mehmet Aslan, Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı tekknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay soruşturması hakkında son bilgileri paylaştı. Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise sosyal medyadan yaptığı ve tartışmaları beraberinde getiren paylaşım hakkında açıklamalarda bulundu.

‘Bu cinayet değil de nedir?’

İYİ Partili Mehmet Aslan şunları söyledi:
Bu bir cinayet. Bu kasıtlı olarak bir insanın ölümünü örtbas etmek, delilleri karartmaya çalışmak, göz yummak. Kuru yük gemisi denizdeyken dümen hiçbir zaman boş kalamaz. Yük gemisinin bir gemiye çarptığı zaman ilk bakılan yer hava şartlarıdır. Eğer görüş mesafesi düşük ve fırtına varsa bazı şeyler açıklanabilir. Ancak fırtınasız, son derece sakin, mesafe 5-6 milden fazla olan açık havada kuru yük gemisi 10 metrelik bir tekneye çarpıyorsa burada çok büyük bir sorun vardır. Bu kaza gerçekleştikten sonra sahil güvenliğe ihbar yapılmıyor, üstü kapatılmaya çalışılıyor, kaptan çelişkili ifade veriyor. Mürettebat görev yerlerini terk ederek geminin arka tarafında kendilerine alkollü mangal partisi yaptıkları ifadelerinde beyan ettiler. Gemi kaptanı ve personel kaza esnasında sarhoş. Bu cinayet değil de nedir? Kaptanı serbest bırakıp gemiyi tutukladılar.

‘Hakaret sayılmayan bir kategorigazsyon’

Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer ise şu ifadeleri kullandı:
Ben hiçbir ırk ya da insanın düşmanı değilim tek düşmanı olduğum şey kötüler. Başkalarına kötülük için yaşayan ve toplum düzenini bozan insanlar derdim. Başka derdim yok. Ben insan olmayı becerebilmiş bir insanım. Yaşananlar bana film seti gibi geliyor, absürt. Benim ne kastettiğim ortada. Birileri niyet okuyor, çok şaşkınım. Telefonuma ağzı alınmayacak küfürler edilmiş bana, anneme ve kızıma. Ev adresimden kimlik belgelerime kadar paylaşımlar yapılıyor. Her şeyim ortada, keşke buna tepki gösterse hukuk insanları. Ben yanlış bir şey mi kullandım diyorum. Ben o çizimi beğendim. Sokaklarda hep bu tipleri görüyoruz, dikkat edin diyoruz. Hırt eşittir Kürt diye kabul edilmesi acayip bir şey çok ayıp ve hakaret gibi. Kürtlerden özür dilenmesi gerekiyor. Başka bir profilden bahsediyorum bunların ıslah edilmesi gerekir diyorum. Bu şaka mı? İnsan alt türünden benim kastettiğim, henüz kişisel ve ruhsal gelişimini tamamlamamış olanlardır. Benim için insan demek iyilik, vicdan ve şefkat demektir. Hakaret sayılmayan bir kategorigazsyon.
