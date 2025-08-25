Gençler hangi milletvekillerini başarılı buluyor?

Gençlere parlamentodaki en başarılı milletvekilleri sorulmuş. Birinci sırada Ali Mahir Başarır var. Elbette başarılı ama ondan daha başarılı milletvekilleri de mevcut, hakkını yememek lazım. İkinci sırada Mahmut Tanal, üçüncü sırada ise Demokrat Parti’den CHP’ye geçen Salih Uzun bulunuyor. Ayrıca Kürşat Zorlu da listede yer almış. Parti değiştirmekten başı dönen Kürşat Zorlu’nun en başarılı milletvekilleri arasında gösterilmesi şaşırtıcı.

Dördüncü sırada Veli Ağbaba var, bu anlaşılabilir. Cemal Enginyurt da çok konuştuğu için doğal olarak listeye girmiş. Ancak Mustafa Sarıgül’ün burada işi yok. Son dönemde TikTok paylaşımları dışında bir varlığını görmüyoruz. Rümeysa Kadak da bugüne kadar parlamentoda tek bir yasa önerisine imza atmamış, yalnızca yemin töreni ve sembolik bir konuşması var. Böyle bir ismin listede yer alması komik.