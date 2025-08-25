https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/gencler-hangi-milletvekillerini-basarili-buluyor-1098804899.html
Gençler hangi milletvekillerini başarılı buluyor?
Gençler hangi milletvekillerini başarılı buluyor?
Sputnik Türkiye
ORC Araştırma, gençlere başarılı buldukları milletvekillerini sordu. 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T09:19+0300
2025-08-25T09:19+0300
2025-08-25T09:19+0300
seyi̇r hali̇
türkiye
haberler
orc araştırma
radyo sputnik
radyo
radyo
milletvekili
milletvekilleri
anket
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_226eaacb777ae329e3d4671fcfe48bf6.jpg
Gençler hangi milletvekillerini başarılı buluyor? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında anlattı.Çağatay, ORC Araştırma’nın 17-29 yaş aralığında 2 bin 160 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketini hakkında şunları söyledi:Çağatay, listede yer almayan isimlere de dikkat çekti:Anketi yapan ORC Araştırma hakkında da eleştirilerde bulunan Çağatay şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098659610_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_326ac370a473f79895dec7595e5c9079.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
türkiye, haberler, orc araştırma, radyo sputnik, radyo, radyo, milletvekili, milletvekilleri, anket, anket şirketleri, ali çağatay, seyir hali, kamuoyu
türkiye, haberler, orc araştırma, radyo sputnik, radyo, radyo, milletvekili, milletvekilleri, anket, anket şirketleri, ali çağatay, seyir hali, kamuoyu
Gençler hangi milletvekillerini başarılı buluyor?
ORC Araştırma, gençlere başarılı buldukları milletvekillerini sordu.
Gençler hangi milletvekillerini başarılı buluyor? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında anlattı.
Çağatay, ORC Araştırma’nın 17-29 yaş aralığında 2 bin 160 katılımcı ile gerçekleştirdiği anketini hakkında şunları söyledi:
Gençlere parlamentodaki en başarılı milletvekilleri sorulmuş. Birinci sırada Ali Mahir Başarır var. Elbette başarılı ama ondan daha başarılı milletvekilleri de mevcut, hakkını yememek lazım. İkinci sırada Mahmut Tanal, üçüncü sırada ise Demokrat Parti’den CHP’ye geçen Salih Uzun bulunuyor. Ayrıca Kürşat Zorlu da listede yer almış. Parti değiştirmekten başı dönen Kürşat Zorlu’nun en başarılı milletvekilleri arasında gösterilmesi şaşırtıcı.
Dördüncü sırada Veli Ağbaba var, bu anlaşılabilir. Cemal Enginyurt da çok konuştuğu için doğal olarak listeye girmiş. Ancak Mustafa Sarıgül’ün burada işi yok. Son dönemde TikTok paylaşımları dışında bir varlığını görmüyoruz. Rümeysa Kadak da bugüne kadar parlamentoda tek bir yasa önerisine imza atmamış, yalnızca yemin töreni ve sembolik bir konuşması var. Böyle bir ismin listede yer alması komik.
Çağatay, listede yer almayan isimlere de dikkat çekti:
Parlamentonun en çalışkan milletvekillerinden biri CHP’li Deniz Yavuzyılmaz’dır. Bir diğeri de Turhan Çömez. Ancak bu ankette yer almıyorlar. Buna karşılık Mustafa Sarıgül, Rümeysa Kadak ve Kürşat Zorlu var. Gerçekten düşündürücü.
Anketi yapan ORC Araştırma hakkında da eleştirilerde bulunan Çağatay şunları söyledi:
Bu tür araştırma şirketleri parayı veren düdüğü çalar anlayışıyla çalışıyor. 20 anketten bir tanesi doğru çıkınca onun üzerinden temcit pilavı gibi anlatıyorlar. ORC’nin sahibi Mehmet Pösteki, ‘İtibarımız satılık değildir’ demişti ama bu araştırmada itibarı paraya bağladıklarını görüyoruz. Öyle ki Kürşat Zorlu bile bu listede görünce şaşırmıştır. Zira kendisinin parlamenter olarak kredisi sıfır.