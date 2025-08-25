Gazeteci Sinan Sungur: Terörsüz Türkiye süreci bu formülle finalize olabilir

Abdullah Öcalan’ın kendi örgütüne sunduğu talimat ve gerekçe kesin. Tüm birimleri kasteden ve ‘bu örgüte tabii olan kenarda kıyıda kim varsa herkes silah bıraksın çünkü bunun gerekliliği ortadan kalktı’ dedi. Eskiden üç Kürt evinin ikisinde Öcalan’a itibar varken şimdi beş evin üçünde Mazlum Abdi posterleri var dolayısıyla ‘yaprak kımıldamaz’ denildi bana. Öcalan’ın bu kadar Suriye sahasında etkili olamayacağı da akıllara gelmiyordu. Orada bir realite ve garnizon yapı yaratılmış. Bunu ABD yarattı ve İsrail besliyor. KCK ve Kandil’den uzak bir halde yönetildiği de kesin. Mazlum Abdi ve kendi heyeti, ABD’lilerle görüşerek bir yol izliyor. Öcalan’ın ideoloisi persfektif olarak değerlendirilse de pratik olarak örgüt ABD’ye ve İsrail’e eklemlenmiş durumda. Terörsüz Türkiye sürecinin Kandil, DEM Parti’yi dönüştürmesi ve silahsızlandırma süreci bir şekilde ilerliyor daha da ilerleyecek. Her ne kadar DEM Parti ve Kandil içinde silah bırakmaya direnenler olsa da şuan silah bırakma kısmen devam ediyor. YPG, 60-70 bin kişilik silahlı güç . Şam’daki Suriye ordusu 50 bin silahlı asker toplayamaz. Burada güçlerin eşitsizliği gibi bir durum da var. İsrail’in desteği başka bir persfektim ama güçlerin dengesizliği de burada söz konusu. Şam burada şunu yapamıyor: Dürzi’lerin üzerine gittiği gibi ya da Lazkiye bölgesine gittiği gibi gidemiyor. Onu yıpratabilmesi için başka bir yol izlemesi gerekiyor. Türkiye, YPG’nin silah bırakması konusunda çok kararlı. YPG silahı bırakmadan ya da Suriye ile entegre olmadan, terör sorunu ortadan kalkmadan kesinlikle rahat uyku uyumayacak. Bu çünkü Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmaması demek, geri dönüşün ihtimalinin olması demek ve orada 60-70 bin kişilik silahlı kapasiteye sahip büyük bir ordunun olduğu özerk bir yapının olması demek. Bu, süreçle çelişen bir konu. Türk dış politikası, Suriye’nin sorununu kendisi çözmesi noktasında destek olma gibi yol izledi. Şu anki manzarada, YPG’nin direneceğini, Suriye ordusunun Türkiye’nin desteğiyle birlikte kararlılık göstereceğini gözlemliyorum. Topyekun bir taaruz değil de cep operasyonlarıyla, bizim Afrin’e yaptığımız gibi, adım adım YPG’nin alanını daraltan, her operasyonda yeniden silah bırakma çağrısının yapıldığı, içeride yarılmayı hedef alan çalışma yürütülecek. Bazı Arap aşiretleri PGY’ye yüz çevirdi. Bu çalışma da yürüyor. Toplamında silahın devreye girmeyeceği bir formül şu an hayata uygun görünmüyor.