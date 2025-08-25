Gazeteci Sinan Sungur: Terörsüz Türkiye süreci bu formülle finalize olabilir
Gazeteci Sinan Sungur: Destek verilmezse Suriye bölünür
Abone ol
Gazeteci Sinan Sungur, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Sungur, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri ve komisyon sürecini aktardı.
Gazeteci Sinan Sungur, Suriye ve Türkiye’de yaşanan son gelişmelerle birlikte Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği son noktayı anlattı. Sungur, şunları söyledi:
Abdullah Öcalan’ın kendi örgütüne sunduğu talimat ve gerekçe kesin. Tüm birimleri kasteden ve ‘bu örgüte tabii olan kenarda kıyıda kim varsa herkes silah bıraksın çünkü bunun gerekliliği ortadan kalktı’ dedi. Eskiden üç Kürt evinin ikisinde Öcalan’a itibar varken şimdi beş evin üçünde Mazlum Abdi posterleri var dolayısıyla ‘yaprak kımıldamaz’ denildi bana. Öcalan’ın bu kadar Suriye sahasında etkili olamayacağı da akıllara gelmiyordu. Orada bir realite ve garnizon yapı yaratılmış. Bunu ABD yarattı ve İsrail besliyor. KCK ve Kandil’den uzak bir halde yönetildiği de kesin. Mazlum Abdi ve kendi heyeti, ABD’lilerle görüşerek bir yol izliyor. Öcalan’ın ideoloisi persfektif olarak değerlendirilse de pratik olarak örgüt ABD’ye ve İsrail’e eklemlenmiş durumda. Terörsüz Türkiye sürecinin Kandil, DEM Parti’yi dönüştürmesi ve silahsızlandırma süreci bir şekilde ilerliyor daha da ilerleyecek. Her ne kadar DEM Parti ve Kandil içinde silah bırakmaya direnenler olsa da şuan silah bırakma kısmen devam ediyor. YPG, 60-70 bin kişilik silahlı güç . Şam’daki Suriye ordusu 50 bin silahlı asker toplayamaz. Burada güçlerin eşitsizliği gibi bir durum da var. İsrail’in desteği başka bir persfektim ama güçlerin dengesizliği de burada söz konusu. Şam burada şunu yapamıyor: Dürzi’lerin üzerine gittiği gibi ya da Lazkiye bölgesine gittiği gibi gidemiyor. Onu yıpratabilmesi için başka bir yol izlemesi gerekiyor. Türkiye, YPG’nin silah bırakması konusunda çok kararlı. YPG silahı bırakmadan ya da Suriye ile entegre olmadan, terör sorunu ortadan kalkmadan kesinlikle rahat uyku uyumayacak. Bu çünkü Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmaması demek, geri dönüşün ihtimalinin olması demek ve orada 60-70 bin kişilik silahlı kapasiteye sahip büyük bir ordunun olduğu özerk bir yapının olması demek. Bu, süreçle çelişen bir konu. Türk dış politikası, Suriye’nin sorununu kendisi çözmesi noktasında destek olma gibi yol izledi. Şu anki manzarada, YPG’nin direneceğini, Suriye ordusunun Türkiye’nin desteğiyle birlikte kararlılık göstereceğini gözlemliyorum. Topyekun bir taaruz değil de cep operasyonlarıyla, bizim Afrin’e yaptığımız gibi, adım adım YPG’nin alanını daraltan, her operasyonda yeniden silah bırakma çağrısının yapıldığı, içeride yarılmayı hedef alan çalışma yürütülecek. Bazı Arap aşiretleri PGY’ye yüz çevirdi. Bu çalışma da yürüyor. Toplamında silahın devreye girmeyeceği bir formül şu an hayata uygun görünmüyor.
'Kandil’de direnenlerin de umudu YPG'
'Kandil’de direnenlerin de umudu YPG' diyen Sungur, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Suriye hava sahası büyük oranda İsrail’in kontrolünde. Ama Türkiye Suriye’nin hava sahasına girecek. Türkiye-İsrail arasında gerilimler de yaşanabilir. Bu olmadan orada kara harekatının yürümesi çok zor. Burada ABD’nin geri plana çekildiği ve Türkiye-İsrail’in rol oynadığı bir hava sahası olacaktır. Bu süreç, Suriye’nin YPG-SDG’yi kendi içine alacağı bir anlaşmayı öngörüyorum. Yerel polis gücüne ya da 10 Mart mutabakatına dönüleceğini düşünüyorum. Türkiye her şeyi yıkan dış politika adımı atmak istemiyor. Terörsüz Türkiye süreci böyle bir formulle finalize olabilir. Kandil de büyük oranda silahlarını bırakmış olur. Kandil’de direnenlerin de umudu YPG.
'Bizim açımızdan da sürecin uzadığı bir takvim olabilir' ifadesini kullanan Sungur, şunları söyledi:
Terörsüz Türkiye sürecini Türkiye’de bozmak isteyen yüzde 10’luk bir kesim var ama dışarıda da İsrail’in memnun olmadığı bir tablo var. Kolay olmayacak. Günün sonunda Suriye sahasındaki durum bir şekilde ehlileştirilirse o zaman da Kandil’in bütün umutları boşa düşer. Önümüzdeki 4-5 aylık süreçte Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iddiasının büyük oranda adımlarının atılığını ve bir neticeye varıldığını görmemiz gerekiyor ve göreceğimizi de tahmin ediyorum. Bizim açımızdan da sürecin uzadığı bir takvim olabilir.
'Bazı yöneticilerin Suriye'ye gitme düşüncesi var'
İYİ Parti sürecin yok edilmesi ve boşa düşürülmesine oynuyor. Tüm siyasi hamlelerini ona göre yapıyor ama çok acemice bir tarz izliyorlar. İmralı tutanakları yalanlandı. Ankara millevekilinin ortaya attığı iddia yalanlandı.
Örgüt medyasında bunu ima eden ifadeler var. Silahını bırakmadığını düşündümüz örgüt yöneticileri, silah bırakmanın devam ettiğini söyleyip diğer eğilimlere mesajlar veriyor. Ancak Türk devletinden sızdırılan bir bilgi yok. 30 kişiyle sınırlı kalsaydı Meclis’teki süreç aksardı. Silahsızlanmada tıkanıklık olursa Meclis’teki komisyonda yapılacak hiçbir şey kalmıyor. Bırakmaların da direnmelerin de olduğunu düşünüyorum. Bazı yöneticilerin de Suriye’deki özerk yapı korunursa oraya gitmeyi istediklerine yönelik düşünce var. Eğer orada YPG kendi varlığını korursa olabilir. Suriye ve Türkiye buna kesinlikle izin vermiyor. Avrupa veya Afrika ülkelerinin olduğu gerçeklik var.
'Genç kadrolarda silah bırakma eğilimi biraz daha yüksek' diyen Sungur, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:
PKK, legal bir siyasi parti olmadığı için kendi söylemleri kadrolarını ikna etme tarzı, ‘biz de bir şeyler yapıyoruz, kayıtsız silah bırakmıyoruz, direniyoruz’ gibi bir gövde gösterisi yapıyorlar. Almadan verme gibi şeyler PKK’nın içinde tartışılıyor. İdeolojik olarak ikna olmayan birimlere de mesajlar veriliyor. Genç kadrolarda silah bırakma eğilimi biraz daha yüksek ama kurucu kadroda ciddi bir kısmı direncin fazla olduğunu görüyoruz.