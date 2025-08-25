Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
14:25 25.08.2025 (güncellendi: 14:26 25.08.2025)
© Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
© Muhammed Selim Korkutata
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildiğini belirterek "Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız."
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, bir süre sohbet etti.
