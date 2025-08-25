Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250825/cumhurbaskani-erdogan-terorsuz-turkiyede-son-duzlukteyiz-1098816844.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildiğini belirterek "Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de... 25.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-25T14:25+0300
2025-08-25T14:26+0300
poli̇ti̇ka
recep tayyip erdoğan
bitlis
malazgirt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098816676_0:0:1319:742_1920x0_80_0_0_ecdebce57af4883faab33583305f0349.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'taCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, bir süre sohbet etti.
bitlis
malazgirt
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/19/1098816676_116:0:1288:879_1920x0_80_0_0_bc603f3c7a6f6f6dcfa9198e990fe3f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, bitlis, malazgirt
recep tayyip erdoğan, bitlis, malazgirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz

14:25 25.08.2025 (güncellendi: 14:26 25.08.2025)
© Muhammed Selim KorkutataCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
© Muhammed Selim Korkutata
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde son düzlüğe girildiğini belirterek "Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'te Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen "Ahlat Etkinlik Alanı Programı"nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.
Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeden huzurun, sükunun ve muhabbetin merkezinde yer aldığı aydınlık bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Çok daha müessir, çok daha muteber, çok daha müreffeh bir Türkiye için çıktığımız bu yolda kimsenin oyununa gelmeyecek, kurulan tuzaklara asla düşmeyeceğiz. Hasımlarımızı rahatsız ve tedirgin eden Terörsüz Türkiye menziline doğru kendimizden emin, ne yaptığımızı bilerek, kararlı adımlarla yürümeyi sürdüreceğiz. Son düzlüğe varmış bulunuyoruz. Biraz daha sabır, gayret ve dikkatle bu düzlüğü de geçecek, menzili maksudumuza suhuletle vasıl olacağız."

Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü, bir süre sohbet etti.
© TCCB / Murat KulaErdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2025
Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta
© TCCB / Murat Kula
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала