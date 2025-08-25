‘Artık küresel sistemde hiyerarşik ilişkiler yapısı var’

“Ben BRICS’i çok farklı okumamız gerektiğini düşünüyorum. Belirli uzmanlar hep güvenlik konsepti üzerinden okusa da BRICS aslında iktisadi ve siyasi bir oluşum. Küresel sistemde alternatif bir alan yaratıyor. Kapitalist sistem içerisinde dünyada gelişmiş, gelişmekte olan veya geri kalan ülke gibi yaklaşımlar var. Devletler arası hiyerarşi hep vardı. Sadece kimse bunu Trump kadar söylemiyordu. Şimdi Trump söylüyor. BRICS aslında herkese eşit davranan bir aktör fakat aynı zamanda güçlü de bir yapı. Herkes söz hakkı olduğu bir platformu korumak ister. Her üye açısından böyle düşünülmeli. Elbette BRICS’te Rusya, Çin ve Hindistan etkisini görüyoruz. Ancak Brezilya, Güney Afrika, İran ve yeni üyelerin de yer aldığı bir platformdan söz ediyoruz. Brezilya’da yapılan son BRICS zirvesine bakarsak, pek çok Batılı örgütten daha çok Gazze’yi savunduklarını görebiliriz. Küresel sorunlara vicdani ve ahlaki yaklaşan bir yapı olması son derece önemli. Yaptırım konusunda bir şey diyemiyorum çünkü günümüz dünyasında yaptırım uygulamak için sizin küresel güç ve nükleer caydırıcılık bağlamında hareket etmeniz gerekiyor. Mesela İsrail’in en büyük destekçisi ABD. İsrail’i askeri anlamda hiçbir zaman yalnız bırakmadı. 12 günlük İsrail-İran savaşında da bunu gördük. Tabii BRICS yükseliyor.

Bu sadece BRICS bağlamında okunmamalı. Zengezur Koridoru ile birlikte Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan hattı da okunabilir. Ayrıca Pakistan da var. Türkiye, demiryollarıyla birlikte atacağı entegre adımlarla Afrika-Avrasya arasında köprü görevi de görecek. Bugün Afrika’dan çıkan ürünlerin Avrasya’ya gitmesi için bu kadar önemli adımlar atılabiliyorsa, bu illa ki Avrupa’nın sahip olduğu güç yapısına karşı yeni bir alan oluşturacak. Avrupa burada muhtaç konumunda. Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki tahıl girişimi çok önemliydi. Bu olmasa Avrupa çok farklı bir konumda olacaktı. Enerji alanı da burada en belirleyici konulardan birisi. Trump’ın yaptırımlardaki rasyonel olmayan tek söylemi bu. Rusya belki Avrupa’ya doğrudan enerji satmıyor ancak Hindistan ve Çin aracılığıyla bu enerji zaten Avrupa’ya giriyor. Eğer gümrükler artarsa, yaptırımlar artarsa bu durum kendi müttefiklerini vuracak. Tabii Rusya ne dedi? Hindistan’a enerji satışında indirim yapabileceğini söyledi. Çin’e enerji alanında yaptırım uygulanmaması da dikkat çekici. Trump, önümüzdeki günlerde Pekin’i ziyaret eder mi bilmiyorum. Ancak Trump, sistemde kendisine karşı oluşabilecek bir merkezi kırma yönünde de hareket ediyor. Belki de Alaska ve Trump’ın açıklamaları sadece buzdağının görünen kısmı. An itibarıyla Trump’ın yarattığı sistemde, buzdağının görünmeyen kısımlarına odaklanmak lazım. Alaska zirvesinde Rusya ile Arktik bölgesinde ortak enerji faaliyetlerinin yahut şirket faaliyetlerinin görüşüldüğünü biliyoruz. Trump başa geldiğinden bu yana ABD, Arktik bölgesine fazlaca odaklanıyor.”