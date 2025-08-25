Abbas Güçlü: 'ÖSYM'nin neden geç kalındığını açıklaması gerekir'
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu gazeteci yazar Abbas Güçlü oldu. Güçlü, Türkiye’deki eğitimi sistemini ve ÖSYM’nin üniversite tercih sonuçlarını geç açıklamasını değerlendirdi.
Üniversite giriş sınavı yerleştirme sonuçlarının geç açıklanması tepki çekti. Konuyla ilgili gazeteci Güçlü Özgan’a konuşan gazeteci ve yazar Abbas Güçlü, ÖSYM’nin topluma karşı bir açıklama yapma gereği hissetmemesine değindi.
Güçlü, şöyle konuştu:
“Belli ki bir sıkıntı var, zaten bu seneki süreç hep aksamalı oldu. Son yıllardaki neredeyse tüm sınavlarda sıkıntı vardı. Devletin ne kadar sınavı varsa ÖSYM’ye verildi ve ÖSYM bu yükün altından kalkamıyor. Bu yükün altından kalkamadıkları için sürekli bir hatalar zinciri yaşanıyor. Siyaset bile sorgulanıyor ama ÖSYM’yi sorgulayan kimse yok. Böyle bir rahatlık içerisindeler. Asıl sorun ÖSYM’nin topluma karşı bir açıklama yapma gereği hissetmemesi. Topluma hizmet için kurulmuş bir kurum ama yaptığı hatalar bini geçmiş vaziyette. Birkaç dakika geç kalınca sınava giremiyorsunuz, tuvalete gidemiyorsunuz. O zaman ÖSYM’de de her yanlış soruda başkanın ya da soruları hazırlayanların değişmesi lazım.”
‘Eğitimin amacı iyi yurttaş yetiştirmektir’
“Birçok sınavı iptal noktasına getirmiş biri olarak söylüyorum, ortada somut deliller olması lazım. Biz gazeteciler kanıt olmadan konuşamayız. LGS’de 719 birinci çıkıyor üniversiteye giriş sınavında 1-2 tane çıkıyor. Çocuklar liseye girerken bu kadar başarılı da üniversiteye girerken niye aynı başarıyı gösteremiyorlar diye sorgulanması lazım. Türk eğitim sistemi bir sınav bataklığına batmış durumda. Eğitimin amacı öğrenciye sınav kazandırmak değil iyi yurttaş iyi insan yetiştirmektir. Tüm bunları bir kenara atıp sadece sınav şampiyonu yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştirsen ne olur şu anda 10 milyon üniversite mezunu ya işsiz ya da kendi alanı olmayan işlerde asgari ücret altında çalışıyor. 180 soru soruluyor ve 0.5 netiniz olduğu zaman puanınız hesaplanıyor ve zaten kontenjanlar dolmadığı zaman orayı tercih ettiğinizde orayı kazanmış oluyorsunuz. Bir tane tarih coğrafya sorusu çözmeden hukuk fakültesine giriliyor. Bu elbise bu sürece dar geliyor. Okul öncesi eğitime kadar ciddi sorunlarımız var”
‘Türkiye’deki tüm sorunların temelinde eğitim yatıyor’
“Herkes açıklıyor, bu sınav sistemi doğru değil ve değiştirilmeli diyorlar. Dünyaya baktığımızda öğrencilerin yüzde 65-70’i mesleki eğitime kaydırılır, yüzde 30’u da üniversiteye kaydırılır. Biz okula başlayan her öğrenciyi alıp üniversite önüne yığıyoruz. Türkiye’nin her yerinde tüm sorunların temelinde eğitim yatıyor. Eğer eğitim sistemini düzeltmezseniz adaleti doğru zemine oturtamazsınız, doğru insan yetiştiremezsiniz, doğru mühendis yetiştiremezsiniz ve binalarınız patır patır yıkılır.”