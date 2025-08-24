https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/turkiyenin-en-buyuk-askeri-gemisi-tcg-anadolu-liderligindeki-gemiler-istanbul-bogazinda-1098797215.html
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler İstanbul Boğazı'nda
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler İstanbul Boğazı'nda
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. 24.08.2025
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler İstanbul Boğazı'nda
15:54 24.08.2025 (güncellendi: 15:55 24.08.2025)
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
İstanbul Boğazı'ndaki geçit töreni başladı.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni için Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu liderliğindeki gemiler, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.
TCG Anadolu İstanbul Boğazında
Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı.
TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.
Atatürk'ün yatı da seyir yapacak
Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulunuyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.