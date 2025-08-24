Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-buyukelci-bati-vucici-zayif-ve-ab-kontrolunde-olan-bir-politikaci-ile-degistirmek-istiyor-1098793320.html
Rus Büyükelçi: Batı, Vucic'i zayıf ve AB kontrolünde olan bir politikacı ile değiştirmek istiyor
Rus Büyükelçi: Batı, Vucic'i zayıf ve AB kontrolünde olan bir politikacı ile değiştirmek istiyor
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Batı'nın Cumhurbaşkanı Vucic'i, Avrupa Birliği'nin kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek... 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T11:00+0300
2025-08-24T10:59+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
aleksandr botsan-harçenko
avrupa birliği
ab
sırbistan
aleksandar vucic
brüksel
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg
Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Sputnik’e açıklamasında Batı'nın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, Avrupa Birliği'nin (AB) kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek istediğini ifade etti.Botsan-Harçenko, "Aslında Vucic'i görevden alıp, tabiri caizse, diğer ülkelerde resmen iktidarda olan, ancak tamamen Avrupa Birliği'ne itaat eden kişilere benzer veya benzer nitelikteki liderlerden birini getirme arzusu var" diye konuştu.Bölgedeki birçok ülkenin başında resmen bağımsız olup ancak aslında Brüksel'in iradesini yerine getiren liderlerin bulunduğuna dikkat çeken Rus diplomat, aynı zamanda sıklıkla kendi ülkelerinde pek tanınmayan kişilerin iktidara getirildiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-renkli-devrim-girisimleri-basarisiz-oldu-1093702180.html
rusya
sırbistan
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_1556429385110e052757165c643867fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr botsan-harçenko, avrupa birliği, ab, sırbistan, aleksandar vucic, brüksel, avrupa
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr botsan-harçenko, avrupa birliği, ab, sırbistan, aleksandar vucic, brüksel, avrupa

Rus Büyükelçi: Batı, Vucic'i zayıf ve AB kontrolünde olan bir politikacı ile değiştirmek istiyor

11:00 24.08.2025
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
© Sputnik / Стрингер
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Batı'nın Cumhurbaşkanı Vucic'i, Avrupa Birliği'nin kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek istediğini belirtti.
Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Sputnik’e açıklamasında Batı'nın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, Avrupa Birliği'nin (AB) kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek istediğini ifade etti.
Botsan-Harçenko, "Aslında Vucic'i görevden alıp, tabiri caizse, diğer ülkelerde resmen iktidarda olan, ancak tamamen Avrupa Birliği'ne itaat eden kişilere benzer veya benzer nitelikteki liderlerden birini getirme arzusu var" diye konuştu.
Bölgedeki birçok ülkenin başında resmen bağımsız olup ancak aslında Brüksel'in iradesini yerine getiren liderlerin bulunduğuna dikkat çeken Rus diplomat, aynı zamanda sıklıkla kendi ülkelerinde pek tanınmayan kişilerin iktidara getirildiğini vurguladı.
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2025
POLİTİKA
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Renkli devrim girişimleri başarısız oldu
15 Şubat, 22:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала