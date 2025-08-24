https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-buyukelci-bati-vucici-zayif-ve-ab-kontrolunde-olan-bir-politikaci-ile-degistirmek-istiyor-1098793320.html

Rus Büyükelçi: Batı, Vucic'i zayıf ve AB kontrolünde olan bir politikacı ile değiştirmek istiyor

Rus Büyükelçi: Batı, Vucic'i zayıf ve AB kontrolünde olan bir politikacı ile değiştirmek istiyor

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Botsan-Harçenko, Batı'nın Cumhurbaşkanı Vucic'i, Avrupa Birliği'nin kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T11:00+0300

2025-08-24T11:00+0300

2025-08-24T10:59+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

aleksandr botsan-harçenko

avrupa birliği

ab

sırbistan

aleksandar vucic

brüksel

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/19/1072842680_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_855d33f6815d08bb02338b1cacf3878f.jpg

Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Sputnik’e açıklamasında Batı'nın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, Avrupa Birliği'nin (AB) kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek istediğini ifade etti.Botsan-Harçenko, "Aslında Vucic'i görevden alıp, tabiri caizse, diğer ülkelerde resmen iktidarda olan, ancak tamamen Avrupa Birliği'ne itaat eden kişilere benzer veya benzer nitelikteki liderlerden birini getirme arzusu var" diye konuştu.Bölgedeki birçok ülkenin başında resmen bağımsız olup ancak aslında Brüksel'in iradesini yerine getiren liderlerin bulunduğuna dikkat çeken Rus diplomat, aynı zamanda sıklıkla kendi ülkelerinde pek tanınmayan kişilerin iktidara getirildiğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250215/sirbistan-cumhurbaskani-vucic-renkli-devrim-girisimleri-basarisiz-oldu-1093702180.html

rusya

sırbistan

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, aleksandr botsan-harçenko, avrupa birliği, ab, sırbistan, aleksandar vucic, brüksel, avrupa