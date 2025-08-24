https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/rus-buyukelci-bati-vucici-zayif-ve-ab-kontrolunde-olan-bir-politikaci-ile-degistirmek-istiyor-1098793320.html
Rus Büyükelçi: Batı, Vucic'i zayıf ve AB kontrolünde olan bir politikacı ile değiştirmek istiyor
Rusya'nın Sırbistan Büyükelçisi Aleksandr Botsan-Harçenko, Sputnik’e açıklamasında Batı'nın Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i, Avrupa Birliği'nin (AB) kontrolünde olan zayıf bir politikacı ile değiştirmek istediğini ifade etti.Botsan-Harçenko, "Aslında Vucic'i görevden alıp, tabiri caizse, diğer ülkelerde resmen iktidarda olan, ancak tamamen Avrupa Birliği'ne itaat eden kişilere benzer veya benzer nitelikteki liderlerden birini getirme arzusu var" diye konuştu.Bölgedeki birçok ülkenin başında resmen bağımsız olup ancak aslında Brüksel'in iradesini yerine getiren liderlerin bulunduğuna dikkat çeken Rus diplomat, aynı zamanda sıklıkla kendi ülkelerinde pek tanınmayan kişilerin iktidara getirildiğini vurguladı.
