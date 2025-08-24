https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/mersinde-ogrencileri-tasiyan-minibus-tira-carpti-1i-cocuk-2-kisi-oldu-yaralilar-var-1098793456.html
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 1'i çocuk 2 kişi öldü, yaralılar var
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 1'i çocuk 2 kişi öldü, yaralılar var
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiasıTır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:Bakan Göktaş'tan başsağlığı mesajıAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden devlet koruması altındaki Farah ve bakım personeli Yıldız Polat için başsağlığı diledi.
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı: 1'i çocuk 2 kişi öldü, yaralılar var
11:27 24.08.2025 (güncellendi: 11:58 24.08.2025)
Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Mersin'de öğrencileri taşıyan minibüs tıra çarptı, 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybetti.
Diyarbakır'dan Mersin'e tatile getirildiği öğrenilen öğrencileri taşıyan Mehmet Zemin A. idaresindeki 21 BB 849 plakalı minibüs, Ayaş Mahallesi Yemişkumu mevkisinde D-400 kara yolunun kenarında duran 27 AGY 921 plakalı tırın 63 YL 458 plakalı dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirleme göre 1'i çocuk 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs şoförünün uyuya kaldığı iddiası
Tır sürücüsü Mahmut Ş, gazetecilere, aracının freninde arıza oluştuğunu söyledi.
Bunun üzerine tırını durdurduğunu dile getiren Mahmut Ş, şöyle konuştu:
"Arızayı tespit etmek için emniyet şeridine girip durdum. Tam arabadan ineceğim esnada aşırı şiddetli ses geldi. Kendi tarafımdan inemedim. Diğer taraftan inince servis aracının bize çarptığını gördüm. Servis şoförüne 'Abi önüne biri mi çıktı, niye bu tarafa geldin ve bize çarptın?' diye sordum. 'Uyuklamışım' dedi. Herhalde yorgun, Diyarbakır'dan geliyor."
Bakan Göktaş'tan başsağlığı mesajı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin'in Erdemli ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden devlet koruması altındaki Farah ve bakım personeli Yıldız Polat için başsağlığı diledi.