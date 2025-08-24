https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/lavrov-batinin-ukraynadaki-cozum-surecini-engelleme-girisimlerinin-basarisiz-olmasini-umuyoruz-1098796187.html

Lavrov: Batı'nın Ukrayna'daki çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umuyoruz

Lavrov: Batı'nın Ukrayna'daki çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umuyoruz

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın, Batı’nın Ukrayna çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umduğunu belirtti. 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T15:17+0300

2025-08-24T15:17+0300

2025-08-24T15:17+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

röportaj

moskova

ukrayna

batılı ülkeler

çözüm süreci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_9d275d6e04d650edfc96a041af7ca55a.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya’nın, Batılı ülkelerin Ukrayna çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umduğunu ifade etti.Lavrov, "Onlar müzakereleri engellemek için bahane arıyor ve bunun kendilerinden veya (Vladimir) Zelenskiy'den kaynaklanmasını istemiyorlar. Zelenskiy de ayak diriyor, bazı şartlar öne sürüyor, hiçbir şeye bakmaksızın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile derhal görüşme talep ediyor. Bu, Putin ve (ABD Başkanı Donald) Trump tarafından başlatılan ve çok iyi sonuçlar veren süreci baltalama girişimidir. Bu girişimlerin başarısız olmasını umuyoruz" diye konuştu.

rusya

moskova

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, röportaj, moskova, ukrayna, batılı ülkeler, çözüm süreci