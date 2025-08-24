https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/lavrov-batinin-ukraynadaki-cozum-surecini-engelleme-girisimlerinin-basarisiz-olmasini-umuyoruz-1098796187.html
Lavrov: Batı'nın Ukrayna'daki çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umuyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Moskova’nın, Batı’nın Ukrayna çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umduğunu belirtti. 24.08.2025, Sputnik Türkiye
24.08.2025
2025-08-24T15:17+0300
2025-08-24T15:17+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095722978_0:0:749:421_1920x0_80_0_0_9d275d6e04d650edfc96a041af7ca55a.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’e demecinde Rusya’nın, Batılı ülkelerin Ukrayna çözüm sürecini engelleme girişimlerinin başarısız olmasını umduğunu ifade etti.Lavrov, "Onlar müzakereleri engellemek için bahane arıyor ve bunun kendilerinden veya (Vladimir) Zelenskiy'den kaynaklanmasını istemiyorlar. Zelenskiy de ayak diriyor, bazı şartlar öne sürüyor, hiçbir şeye bakmaksızın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ile derhal görüşme talep ediyor. Bu, Putin ve (ABD Başkanı Donald) Trump tarafından başlatılan ve çok iyi sonuçlar veren süreci baltalama girişimidir. Bu girişimlerin başarısız olmasını umuyoruz" diye konuştu.
