Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/eski-makine-ve-kimya-endustrisi-baskani-ismet-sayhan-gozaltina-alindi-1098797350.html
Eski Makine ve Kimya Endüstrisi Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı
Eski Makine ve Kimya Endüstrisi Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan... 24.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-24T16:11+0300
2025-08-24T16:19+0300
türki̇ye
gözaltı
ankara
mke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098797514_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_c00577a962138481e5598e8db521945b.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.Eski MKE yöneticisine gözaltıSoruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi.Sayhan, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından emniyet güçlerince dün Ankara'da gözaltına alındı.Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.17 gözaltı vardıOrganize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/bahceliden-ozele-tepki-selahattin-yilmaz-ismini-kiralik-katil-diye-lanse-etmesi-alcalmis-bir-dilin-1098687644.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/18/1098797514_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_1ab8c36d59ec9fb1c618d138ab30696c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eski makine ve kimya endüstrisi başkanı i̇smet sayhan gözaltına alındı
eski makine ve kimya endüstrisi başkanı i̇smet sayhan gözaltına alındı

Eski Makine ve Kimya Endüstrisi Başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı

16:11 24.08.2025 (güncellendi: 16:19 24.08.2025)
© Esra Bilginİsmet Sayhan
İsmet Sayhan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2025
© Esra Bilgin
Abone ol
İstanbul merkezli 5 ilde silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski Makine Kimya Endüstrisi (MKE) yönetim kurulu başkanı İsmet Sayhan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, elebaşılığını Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturma sürüyor.

Eski MKE yöneticisine gözaltı

Soruşturma kapsamında eski MKE yönetim kurulu başkanı Sayhan'ın suç örgütüyle iltisaklı olduğu tespit edildi.
Sayhan, hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından emniyet güçlerince dün Ankara'da gözaltına alındı.
Şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yarın İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

17 gözaltı vardı

Organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da düzenlenen operasyonlar kapsamında 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen aralarında Selahattin Yılmaz'ın da olduğu 10 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 6'sı adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7'si serbest bırakılmıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
POLİTİKA
Bahçeli'den Özel'e tepki: Selahattin Yılmaz ismini 'kiralık katil' diye lanse etmesi alçalmış bir dilin sonucu
19 Ağustos, 11:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала