Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'ndeki kazanımları paylaştı

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisinin ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin mali ve sosyal haklarını ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nde... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-24T15:37+0300

2025-08-24T15:37+0300

2025-08-24T15:37+0300

ekonomi̇

ekonomi

toplu sözleşme görüşmeleri

memur

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı NSosyal hesabından, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi Görüşmeleri'nde, 11 hizmet kolundaki kazanımlara ilişkin paylaşımda bulunuldu.Özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldıYerel Yönetim Hizmetleri Kolu'nda, sosyal denge sözleşmesi imzalanabilmesi için öngörülen süre 9 aya çıkarıldı.Zabıta ve itfaiye personelinin özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehir kapsamına giren illerdeki belediyelerde görev yapan personele toplu taşıma kartı verilmesi zorunlu hale getirildi, birden fazla toplu taşıma aracı kullananlara aktarma hakkı tanındı. Ayrıca itfaiye ve zabıta personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı genişletildi.Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri Kolunda, Posta ve Telgraf Teşkilatı'ndaki (PTT) başdağıtıcılarla şoförler hariç görevini aynı zamanda araç kullanarak yerine getirenlerin ilave ücretleri 117 lira, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı personelinin zam puanları 20 puan artırıldı. PTT'deki sözleşmeli personele verilen başarı ilave ödemesi kapsamındaki il sayısı da yükseltildi.Kültür ve Sanat Hizmetleri Kolu'nda, sahne uygulatıcısı/uzman memur olarak görev yapan sözleşmeli personele ödenen ilave ücret 234 lira artırıldı. Kütüphaneler, müzeler, turizm danışma büroları ve kültür merkezlerinde görev yapan personel için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.Kazılarda görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı koro ve topluluklardaki şeflere 293 lira üzerinden ilave ücret ödenmesi sağlandı.Sözleşmeli personel de dahil edildiBayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri Kolu'nda, AFAD Başkanlığınca kurulan geçici barınma merkezleriyle afet ve acil durum hallerinde fazla çalışma yapılmasına ihtiyaç duyulan birimlerinde ayda 50 saate kadar ödenen fazla çalışma ücreti 60 saate çıkarıldı.AFAD taşra teşkilatında arama kurtarma teknisyenine 900 puan üzerinden ödenen iş riski zammı 1200 puana yani 445 liraya çıkarılarak, kapsama arama kurtarma teknikerleri ile bu unvanlardaki sözleşmeli personel de dahil edildi. Ayrıca, Karayolları Genel Müdürlüğü personeli için yılda en fazla 300 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 350 saate yükseltildi.Ulaştırma Hizmetleri Kolunda, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü ve TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamına TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü personeli de dahil edildi. Bu hizmet kolundaki kurumların şantiye, fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çeki olarak verilmesi sağlandı.16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımıTarım ve Ormancılık Hizmetleri Kolu'nda, Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı personelinden yangın sahalarında orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenlere aylık 2 bin 926 geçmemek üzere gün başına 293 lira üzerinden ilave ödeme yapılması sağlandı.Orman Genel Müdürlüğünün, taşra teşkilatı personelinden yangın nöbeti tutanlara verilen ücretten faydalanma süresi 1 ay artırıldı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü personelinden mahsul alım dönemlerinde çalışanlar için yılda en fazla 350 saat olarak ödenen fazla çalışma ücreti 400 saate çıkarıldı.Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Kolu'nda, kurumların fabrika, atölye, laboratuvar gibi yerlerinde çalışanlara 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımının alışveriş çeki olarak verilmesi kararı alındı.Devlet Su İşleri (DSİ) projelerinde görev yapan personele ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. DSİ personeline ödenen fazla çalışma ücretinin kapsamı artırıldı ve faydalanılabilecek yıllık 125 saat sınırı 150 saate çıkarıldı.Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu'nda, Ramazan ayında fiilen çalışan din görevlilerine ödenen fazla çalışma ücreti yüzde 25 artırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı yatılı Kur'an kurslarında kendilerine nöbet görevi verilen Kur'an kursu öğreticilerine haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi sağlandı. Baş imam hatip, uzman imam hatip, imam hatip, baş müezzin kayyım ve müezzin kayyımların ek ödemesi 556 lira artırıldı. ​​​​​​​

2025

