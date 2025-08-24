Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak: 24 Ağustos’ta trafiğe kapalı olacak cadde ve bulvarlar hangileri?
Ankara’da bugün gerçekleştirilecek “4. Uluslararası Başkent Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışması” dolayısıyla kentte birçok yol trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarış nedeniyle alternatif güzergâhların kullanılmasını önerdi.
Hangi yollar kapanacak?
Etkinlik kapsamında 24 Ağustos Pazar günü saat 07.30’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı olacak:
Bilkent: 1597. Cadde’nin tamamı, 1598. Cadde’nin 1597. Cadde Kavşağı ile İhsan Doğramacı Bulvarı arasındaki bölümü.
Şehit Mustafa Tayyarcan Caddesi, 6002. Cadde ve 6003. Cadde tamamen kapalı olacak.
1596. Cadde: Angora Bulvarı Kavşağı ile Sakıp Sabancı Bulvarı arasındaki kısmı Sakıp Sabancı Bulvarı istikametine tek yönlü olarak kapatılacak.
Sakıp Sabancı Bulvarı: 1596. Cadde Kavşağı ile Anadolu Bulvarı arasındaki bölümü Anadolu Bulvarı yönünde kapalı olacak.
Anadolu Bulvarı: Sakıp Sabancı Bulvarı ile ODTÜ Köprü arasındaki bölüm ODTÜ Köprü yönünde trafiğe kapalı olacak.
Diğer kapanacak güzergâhlar:
1071 Malazgirt Bulvarı: Kabil Caddesi yönü tek yönlü kapalı olacak.
Kabil Caddesi: 1071 Malazgirt Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasındaki bölüm çift yönlü trafiğe kapalı olacak.
Çetin Emeç Bulvarı: Cevizlidere Kavşağı ile Dikmen Caddesi Kavşağı arası Dikmen Caddesi yönünde kapalı olacak.
Mesnevi Sokak: Dikmen Caddesi Kavşağı ile Hoşdere Caddesi arası Hoşdere Caddesi yönünde kapalı olacak.
Hoşdere Caddesi: Mesnevi Sokak ile Atakule Kavşağı arası çift yönlü kapalı olacak.
Simon Bolivar Caddesi: Turan Güneş Bulvarı yönü tek yönlü kapalı olacak.
Turan Güneş Bulvarı: Mevlana Bulvarı yönü tek yönlü kapalı olacak.
Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı: Turgut Özal Bulvarı yönü kapalı olacak.
Turgut Özal Bulvarı: Çevreyolu varyantları ile Bağlar Caddesi arası çift yönlü kapalı olacak.
Bağlar Caddesi: Turgut Özal Bulvarı Kavşağı ile Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı arası Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı yönünde kapalı olacak.
Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı: Seyfi Saltoğlu Bulvarı yönü kapalı olacak.
Seyfi Saltoğlu Bulvarı: Angora Bulvarı yönü kapalı olacak.
Angora Bulvarı: Dumlupınar Bulvarı yönü tek yönlü kapalı olacak.
Alternatif güzergâhlar öneriliyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.