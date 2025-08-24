https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/ankarada-bugun-bazi-yollar-trafige-kapali-olacak-1098791341.html

Ankara’da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak: 24 Ağustos’ta trafiğe kapalı olacak cadde ve bulvarlar hangileri?

Ankara'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak: 24 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak cadde ve bulvarlar hangileri?

Ankara’da bugün gerçekleştirilecek “4. Uluslararası Başkent Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışması” dolayısıyla kentte birçok yol trafiğe kapatılacak. Ankara... 24.08.2025, Sputnik Türkiye

Ankara’da gerçekleştirilecek “4. Uluslararası Başkent Granfondo Amatör Yol Bisikleti Yarışması” dolayısıyla kentte birçok yol trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarış nedeniyle alternatif güzergâhların kullanılmasını önerdi.Hangi yollar kapanacak?Etkinlik kapsamında 24 Ağustos Pazar günü saat 07.30’dan itibaren şu yollar trafiğe kapalı olacak:Diğer kapanacak güzergâhlar:Alternatif güzergâhlar öneriliyorAnkara Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları tercih etmeleri çağrısında bulundu.

