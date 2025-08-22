'Yoksulluk sınırı 81 bin TL'yi geçti'

"TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda ve diğer temel ihtiyaçları; yani kira, eğitim, ulaşım, sağlık vb. için gerekli toplam gelir 81 bin 733 TL. Yani yoksulluk sınırı 81 bin 733 TL. Açlık sınırı, sadece gıda giderleri, 25 bin 92 TL. Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin en düşük 32 bin 463 TL olduğu belirtiliyor. DİSK-AR ve KAMU-AR da yoksulluk sınırını 79 bin TL olarak tanımlıyor. Temel ihtiyaçlar bildiğiniz gıda, tuvalet kağıdı, şampuan gibi şeyler ve onlar bile adeta ateş pahası."