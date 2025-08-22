Türkiye
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
'Yoksulluk sınırı 81 bin TL'yi geçti'
'Yoksulluk sınırı 81 bin TL'yi geçti'
Melis Elmen, hazırlayıp sunduğu "Çalışma Hayatım" programında, yoksulluk sınırına değindi. 22.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-22T16:21+0300
2025-08-22T16:21+0300
Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, programda şu verileri paylaştı:
Melis Elmen
Melis Elmen
'Yoksulluk sınırı 81 bin TL'yi geçti'

16:21 22.08.2025
Melis Elmen
Melis Elmen, hazırlayıp sunduğu "Çalışma Hayatım" programında, yoksulluk sınırına değindi.
Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen, programda şu verileri paylaştı:
"TÜRK-İŞ verilerine göre, dört kişilik bir ailenin gıda ve diğer temel ihtiyaçları; yani kira, eğitim, ulaşım, sağlık vb. için gerekli toplam gelir 81 bin 733 TL. Yani yoksulluk sınırı 81 bin 733 TL. Açlık sınırı, sadece gıda giderleri, 25 bin 92 TL. Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin en düşük 32 bin 463 TL olduğu belirtiliyor. DİSK-AR ve KAMU-AR da yoksulluk sınırını 79 bin TL olarak tanımlıyor. Temel ihtiyaçlar bildiğiniz gıda, tuvalet kağıdı, şampuan gibi şeyler ve onlar bile adeta ateş pahası."
