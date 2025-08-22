https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/sekiz-yillik-yasak-kalkti-10-daireler-geri-donuyor-kiralik-fiyatlari-duser-mi-1098764745.html

Sekiz yıllık yasak kalktı, 1+0 daireler geri dönüyor: Kiralık fiyatları düşer mi?

Sekiz yıllık yasak kalktı, 1+0 daireler geri dönüyor: Kiralık fiyatları düşer mi?

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle binalarda yüzde 20'den fazla olmamak koşuluyla "1+0" daire tipinin yapımına izin verilmesi sektörü harekete geçirdi... 22.08.2025

1+0 yani stüdyo daire olarak bilinen dairelere yeniden izin çıktı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan "Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 1+0 veya stüdyo daire olarak da bilinen yapıların inşa süreçlerine dair teknik düzenlemeler yapıldı.Yüzde 20 oranını geçemeyecekBu konut tipinin inşası 2017 yılında yapılan düzenlemelerle durdurulmuştu. Yeni düzenlemeyle parseldeki bağımsız bölüm sayısının yüzde 20'sinden fazla olmamak üzere oluşturulacak bağımsız bölümlerde bu dairelere yer verilmesine olanak tanındı.1+0 dairelere izin çıktıBöylece inşa edilecek binalarda yeniden 1+0 dairelerin yapımına izin verilmiş oldu.'Birçok projede hareketlenme yaratacak'Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, yapılan düzenlemeye ilişkin değerlendirmede bulundu.Değişen demografik yapı, artan öğrenci ve genç profesyonel nüfus ve yavaşlayan konut arzı ile bekleyen talep gibi etkenlerin küçük metrekareli daireleri yeniden gündeme getirdiğini belirten Çekici, yayımlanan düzenlemeyle bu daire tipinin üretimine başlanacağını söyledi.Çekici, bu tip dairelerin yalnızca gençler için değil, tek başına kalan aile büyükleri için de kritik bir ihtiyaç olduğunu bildirdi.Projelerin yalnızca metrekare değil sosyal donatıları, lokasyonu ve kentsel planlama kriterleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Çekici, şöyle konuştu:'Öğrenci ve tek yaşayanlar hak mahrumiyeti yaşamayacak'İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu da düzenlemenin 1+0 daire yapımına bazı kaideler getirdiğine dikkati çekti.Bu daire tipine artık binalarda yüzde 20 oranında yer verilebileceğine işaret eden Tellioğlu, "Binalar tamamen 1+0 yapılmayacak. 3+1, 4+1 binaların inşaatında bu daire tipine de yer verilecek. Öğrenciler, emekliler, bekar yaşayanların hak mağduriyetine uğramaması ve onların da bütçesine uygun yapılar olması sağlanacak." dedi.Tellioğlu, düzenlemenin Türkiye'de kaynak israfının da önüne geçeceğini savunarak, şunları kaydetti:'Bir yandan kiralık daire sayıları artarken fiyatlarda düşüş meydana gelecek'Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de düzenlemeye ilişkin şunları kaydetti:

