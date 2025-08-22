‘Kissinger modelini artık kimse yemiyor’

“Trump’ın çabaları, Cumhuriyetçiler’in temel fikirlerine dayanıyor. Cumhuriyetçiler’de iki grup var: Birincisi, demokrasinin gelişmesini, ekonominin ilerlemesini, kalkınmayı ve kendi kıtalarında etkinliği savunuyor. Diğer bir kısım ise uluslararasıcı. Yani kendi güçlerini uluslararası alanda tutarak kendilerine olabilecek yansımaları engellemek istiyorlar. Trump, bu ilk gruba uyuyor yüzde 70 civarında. Askeri harcamalara baktım. Devamlı yayılma, 800 tane üs kurma vs. derken 30 trilyon dolarlık bir açık var. Rezerv para olduğu için dolar satarak telafi etmeye çalışıyorlar. İş adamları olarak Trump bunun farkında. Ukrayna olayı, Biden’ın politikasıydı. Cumhuriyetçiler’in tekrar iş başına gelebileceğinden korkuyorlardı. NATO’yu büyüttüler. Niye büyüttüklerini sorduk. Bunda tuhaflık var. Sosyalizm-Kapitalizm kavgası yok artık. Rusya kapitalist. Rusya Hristiyan. Beyaz adam. Yani Batı’dan bir farkı yok. Hastalığınız nedir peki? Hastalığı bulduk. Bu hastalık, silah üreten büyük şirketlerin, silah satışının kesilmesinden korkması. En büyük güç, bu büyük grup da denilen Amerika’yı yöneten grup. Bu grubun içinde silah şirketleri, o silahların üretildiği eyaletlerin senatörleri ve Pentagon var. Kim barış yapmaya kalkarsa ateş etmişler. Kennedy mesela öldürülmeden 1 ay önce nükleer yarışma bitecek demişti. Trump da öyle geldi. ‘Ordu çok büyük, silah sistemleri değişecek. Masrafları Avrupa yapacak’ dedi. Birisi ateş etti, kulağının yanından geçti. Böyle bir sistem var. Buna askeri-endüstriyel kompleks deniliyor. Trump’ın Avrupa’dan beklediği GSMH’nın yüzde 5’i kadar askeri harcamasını hesapladık. 4 trilyon 226 milyar dolar çıktı. Bunu on sene içerisinde harcarlarsa, zaten göçten baygın düşmüş, yarısı Müslüman olmaya başlamış, Pakistanlı, Zenci, Afgan, Hintli göçmenler almış Avrupa ne yapacak? Üstüne bu kadar para harcayıp silah üretecekler. O kadar silah üretilince savaş da lazım. Bu yüzden bu olayın devamını istiyorlar. Biden’ın arkasında durdular. Onun isteklerini yerine getirdiler. NATO’yu genişlettiler. NATO genişledi evet. Şimdi ne olacak? Avrupa savaşa devam etmek istiyor. Biden’a uydular şimdi de geri dönemiyorlar. 1 Milyon 700 bin kişi ölmüş Ukrayna tarafında. Bundan geri dönerlerse seçimleri kaybedecekler. Avrupa’da ekonomik ve kültürel yapı sebebiyle sağ oylar artıyor. Sonra ‘Rusya bizi işgal eder mi’ diyorlar. Biz burada öğretim üyeleri olarak kendi aramızda analiz yapıyoruz. Rusya’nın böyle bir niyeti yok. Kim besleyecek zaten? İstanbul’u Rumlara verseler, 11 milyonluk Yunanistan, 22 milyonluk İstanbul’da ne yapabilir? Böyle nüfus gerçekleri var. Ekonomik boyutun sistemi yöneten asıl boyut olduğunu hala anlamayanlar var. Siyasilerin konuşmaları halka. Asıl bu ekonomik üretimi yapan grupların istedikleri yapılanmalar tehlikeli. En tehlikelisi de askeri-endüstriyel kompleks. Bunun ilk konuşmasını yapan da eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower. Askeri-endüstriyel kompleks hakkında uyarıda bulunuyor, ‘her şeyi yaparlar’ diyor.”