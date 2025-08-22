‘Kissinger modelini artık kimse yemiyor’
Prof. Dr. Hasan Köni'ye göre Batı merkezli askeri-endüstriyel kompleks, savaşların devamı için uğraşıyor. Trump'ın Rusya'yı yanına çekip Çin'i yalnız bırakma amacının da gerçekçi olmadığını belirten Köni, Kissinger stratejisini artık "kimsenin yemediğini" söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya-Ukrayna arasında yürütülen barış görüşmelerinin ardından önümüzdeki iki haftanın Kiev'e yönelik verilecek güvenlik garantilerinin şekillendirilmesi açısından “kritik” olacağını söyledi.
“Güvenlik garantileri konusunda önceden yapılması gereken tüm çalışmalar var. Önümüzdeki 15 gün, Amerikalılarla bu çalışmaları tamamlayıp bu güvenlik garantilerine somut bir içerik kazandırmak için kesinlikle kritik bir dönem,” diyen Macron, Washington’dan Fransız kanalı LCI’ye verdiği röportajda konuyla ilgili geniş çaplı bilgilendirmede bulundu. Macron, Fransız ve Amerikan basınına verdiği demeçlerde Trump’ın Ukrayna’ya, kendi sözleriyle, “çok iyi bir güvenlik garantisi” verme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Söz konusu güvenlik garantisinin ne içerdiği henüz netlik kazanmasa da Macron, LCI’ye yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:
"İngilizler, Fransızlar, Almanlar, Türkler ve diğer Avrupa ülkeleri Ukrayna'da operasyonlar yapmaya hazır olmalı; bu operasyonlar cephe hattında olmayacak, provokatif olmayacak, ancak hava, deniz ve kara unsurlarında güvence sağlayacak operasyonlar olacak."
Macron'un iddiası üzerine Milli Savunma BakanlığI'ndan açıklama geldi.
Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesiyle ilgili iddialara ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, "Türkiye, bölgesinde barış ve istikrar üreten ve bu yöndeki tüm inisiyatiflere katkı sunmaya çalışan bir ülkedir, ancak Rusya ile Ukrayna arasında öncelikle bir ateşkesin sağlanması, ardından görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun çerçevesinin belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sunacağının ortaya konulması gerekmektedir. Henüz somut bir zemine oturtulmamış öngörüler üzerinden değerlendirme yapmak ise sağlıklı ve doğru olmayacaktır" dedi.
Alaska ve Washington zirveleri sonrasında oluşan atmosferi, Avrupa’nın savaş ısrarını ve silah ticaretinin krizlerdeki rolünü, Prof. Dr. Hasan Köni ile konuştuk.
‘Eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower. Askeri-endüstriyel kompleks hakkında uyarıda bulunmuştu’
Eski ABD Başkanı ve 2. Dünya Savaşı’nda Müttefik güçlerin komutanı Dwight Eisenhower’in, Amerikan halkını askeri-endüstriyel komplekse karşı uyardığını hatırlatan Prof. Dr. Hasan Köni, bu askeri-endüstriyel kompleksin bugün de savaşları sürdürmek için elinden geleni yaptığını kaydetti:
“Trump’ın çabaları, Cumhuriyetçiler’in temel fikirlerine dayanıyor. Cumhuriyetçiler’de iki grup var: Birincisi, demokrasinin gelişmesini, ekonominin ilerlemesini, kalkınmayı ve kendi kıtalarında etkinliği savunuyor. Diğer bir kısım ise uluslararasıcı. Yani kendi güçlerini uluslararası alanda tutarak kendilerine olabilecek yansımaları engellemek istiyorlar. Trump, bu ilk gruba uyuyor yüzde 70 civarında. Askeri harcamalara baktım. Devamlı yayılma, 800 tane üs kurma vs. derken 30 trilyon dolarlık bir açık var. Rezerv para olduğu için dolar satarak telafi etmeye çalışıyorlar. İş adamları olarak Trump bunun farkında. Ukrayna olayı, Biden’ın politikasıydı. Cumhuriyetçiler’in tekrar iş başına gelebileceğinden korkuyorlardı. NATO’yu büyüttüler. Niye büyüttüklerini sorduk. Bunda tuhaflık var. Sosyalizm-Kapitalizm kavgası yok artık. Rusya kapitalist. Rusya Hristiyan. Beyaz adam. Yani Batı’dan bir farkı yok. Hastalığınız nedir peki? Hastalığı bulduk. Bu hastalık, silah üreten büyük şirketlerin, silah satışının kesilmesinden korkması. En büyük güç, bu büyük grup da denilen Amerika’yı yöneten grup. Bu grubun içinde silah şirketleri, o silahların üretildiği eyaletlerin senatörleri ve Pentagon var. Kim barış yapmaya kalkarsa ateş etmişler. Kennedy mesela öldürülmeden 1 ay önce nükleer yarışma bitecek demişti. Trump da öyle geldi. ‘Ordu çok büyük, silah sistemleri değişecek. Masrafları Avrupa yapacak’ dedi. Birisi ateş etti, kulağının yanından geçti. Böyle bir sistem var. Buna askeri-endüstriyel kompleks deniliyor. Trump’ın Avrupa’dan beklediği GSMH’nın yüzde 5’i kadar askeri harcamasını hesapladık. 4 trilyon 226 milyar dolar çıktı. Bunu on sene içerisinde harcarlarsa, zaten göçten baygın düşmüş, yarısı Müslüman olmaya başlamış, Pakistanlı, Zenci, Afgan, Hintli göçmenler almış Avrupa ne yapacak? Üstüne bu kadar para harcayıp silah üretecekler. O kadar silah üretilince savaş da lazım. Bu yüzden bu olayın devamını istiyorlar. Biden’ın arkasında durdular. Onun isteklerini yerine getirdiler. NATO’yu genişlettiler. NATO genişledi evet. Şimdi ne olacak? Avrupa savaşa devam etmek istiyor. Biden’a uydular şimdi de geri dönemiyorlar. 1 Milyon 700 bin kişi ölmüş Ukrayna tarafında. Bundan geri dönerlerse seçimleri kaybedecekler. Avrupa’da ekonomik ve kültürel yapı sebebiyle sağ oylar artıyor. Sonra ‘Rusya bizi işgal eder mi’ diyorlar. Biz burada öğretim üyeleri olarak kendi aramızda analiz yapıyoruz. Rusya’nın böyle bir niyeti yok. Kim besleyecek zaten? İstanbul’u Rumlara verseler, 11 milyonluk Yunanistan, 22 milyonluk İstanbul’da ne yapabilir? Böyle nüfus gerçekleri var. Ekonomik boyutun sistemi yöneten asıl boyut olduğunu hala anlamayanlar var. Siyasilerin konuşmaları halka. Asıl bu ekonomik üretimi yapan grupların istedikleri yapılanmalar tehlikeli. En tehlikelisi de askeri-endüstriyel kompleks. Bunun ilk konuşmasını yapan da eski ABD Başkanı Dwight Eisenhower. Askeri-endüstriyel kompleks hakkında uyarıda bulunuyor, ‘her şeyi yaparlar’ diyor.”
‘Önceden normal uluslararası ilişkiler öğreniyorduk. Meğerse mali uluslararası ilişkiler öğrenince kimin ne yaptığını görmek mümkünmüş’
Ciddi bir silah ticareti yaşandığını ve bu sebeple Batı’da savaşları devam ettirmek isteyen bir klik bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Köni, para akışının takibiyle uluslararası ilişkilerde yaşanabilecek gelişmelerin de tespit edilebileceğini belirtti:
“Savaşlar ve olaylar bu sebeple devam ediyor. Almanya Başbakanı ‘hemen ateşkes’ diyor. Bakıyorsunuz, Friedrich Merz 15 trilyon dolarlık Amerikan şirketi Blackrock’ın Almanya’daki yetkilisi. Herhalde o şirket silah üretiminde de var. Blackrock yetkilisi, eski CEO diyor ki ‘Ateşkes yapalım değilse Rusya saldıracak’ diyor. İnsan oy vermeden önce dikkat etmez mi bu adamın kim olduğuna? Biz Türkiye’den bunların analizini yapabiliyoruz. NATO, istihbarat, Almanlar vs. Bunlar herhalde seçimde yerlerinde kalabilmek için böyle bir imaj yaratıyor. John F. Kennedy hakkındaki kitapları okudum. ‘Ruslar bizi nükleer silahlanmada geçti’ diyor seçim kampanyasında ve kazanıyor seçimi. Tutanakları 20 sene sonra Ruslar okuyor, ‘Biz neymişiz? Bu kadar silahımız olduğunu bilmiyorduk’ diyorlar. Yani korkutarak askeri üretimi artırma metodları bunlar. Yeni öğreniyoruz bunları ama. Önceden normal uluslararası ilişkiler öğreniyorduk. Meğerse mali uluslararası ilişkiler öğrenince kimin ne yaptığını görmek mümkünmüş.”
‘En büyük korkumuz, NATO üyesiyiz diye Avrupa’nın ‘Türkiye, Ukrayna’ya asker göndersin’ demesiydi’
Avrupa’nın NATO bahanesi ile Türkiye’nin Ukrayna’ya asker göndermesini talep etmesinin ürkütücü bir senaryo olacağını dile getiren Prof. Dr. Hasan Köni, şunları söyledi:
“Bu işin sonu geliyor. Trump, bu barışı yapacak. Sonra da Çin’le uğraşacağını sanıyor. Fakat yanılıyor. Bu kadar saldırgan bir Batı varken, Rusya ve Çin’in ayrılması mümkün değil. Bunu da görüyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı hemen Putin’i aradı. Dostluk, işbirliği vb. mesajlar verdi. Zaten en büyük korkumuz, NATO üyesiyiz diye Avrupa’nın ‘Türkiye, Ukrayna’ya asker göndersin’ demesiydi. Türkiye komisyonla, YPG ile uğraşıyor. Ukrayna ve Rusya ile uğraşamaz. Türkiye böyle bir yerlere girip para harcayamaz. NATO’nun artan harcamalarında Türkiye’nin payına düşen 70 milyar dolar. Böyle bir para yok. Kim verecek o parayı? Türkiye’de bir araba alınca üç katı vergi ödüyoruz. Beş kat yaparlarsa herkes yayan gezer. O paranın verilebilmesi mümkün değil. Hala daha Amerikancı arkadaşlar var, ‘NATO’ diyorlar. Bambaşka boyutlar var bugün halbuki. Komünizm falan da kalmadı. O zaman Avrupa’nın savaşı devam ettirmesinin nedeni ne? Onları bir arada tutan bir yapı var. Silah satmak istiyor. Fakat Avrupa’nın bu masrafa dayanması mümkün değil. Sosyal yapıları çöker. Çok göç alıyorlar. Paris’te her maçtan sonra Müslümanlar sokağa iniyor. Paris’teki en büyük futbol kulübünün sahibi Katarlı, kupayı o kaldırıyor. Bu yapı devam edemez. Sosyal-kültürel yapı değişiyor. Gidip savaş mı yapacaklar bu sosyal-kültürel yapıyla?”
‘Kissinger modelini artık kimse yemiyor’
Prof. Dr. Hasan Köni’ye göre Trump’ın Rusya’yı yanına çekerek Çin’i yalnız bırakma politikası, çok fazla kullanılan Kissinger modelinin bir devamı ve artık bu tür oyunları dünyada kimse yemiyor:
“Amerika’da Cumhuriyetçilerin bir kanadı, bu tür dev askeri harcamaların fuzuli olduğunu düşünüyor. ABD’nin bir numara olmasının sebebinin teknoloji, ekonomi ve çekicilik ile kaynaklandığını söylüyorlar. ABD’nin tek olayı askeri ve ekonomik güç değildi. Amerika’da okumak, Amerika’yı gezmek, Amerikan müziği, filmi vs. Şimdi bunları kaybediyorlar. Öğrencileri kaybediyorlar. Ben ABD’de iken 600 bin Çinli master-doktora yapıyordu. ABD, dışarıdan aldığı beyinlerle bir numara haline geldi. O beyinlerin yarısı Alman kökenliydi. Bunları kaybederlerse çok daha geriye gidecekler. Edebiyatla büyümeleri mümkün değil. Bazı lobiler var, onların zorlaması var. Mesela teknoloji üretimi tamam. Orada Çin’le yarışıyorlar. Trump burada gayet akıllı bir şekilde Kissinger politikası izlemek istiyor. Rusya’yı yanına çekip Çin’i yalnız bırakmak istiyor. Ama bu eski bir model, bunu yemiyorlar. Rusya ve Çin’in ayrılması da mümkün değil. Yapılan oyunlar sebebiyle çok yakınlar. Bu yapıyı hazmedecekler mi? Bilemiyoruz. Avrupa artık süper güç boyutunu kaybetti. Acaba İngiltere’nin kışkırtmasıyla mı ‘son defa tutunalım’ diyorlar? İngiltere de sadece Londra ve çevresi. İskoçya ayrılmak istiyor. Kıbrıs’ta biliyorsunuz İngiliz donanması yetmediği için ABD yerleşti. Uçak gemisini yüzdüremiyorlar. Bu yapı sistemi zorlasa da devam edemez. Avrupa’da iktidarlar koltuklarını korumak istiyor ve savaş modeli, korkutma modeli uyguluyorlar. Bir başarıları oldu o da Zengezur Koridoru’nu Amerika’nın alması. Zengezur Koridoru’nu ABD aldıysa, Çin’den yol gelmez. Gelecek sananlar vardı. Her şeyden sevindirik analiz yapanlar var, uyarmak lazım. Bu gelişmeler karşısında Türkiye’nin durumu nedir? Türkiye’nin birçok sorunu var. Ukrayna savaşına katılması mümkün değil. Zengezur’dan Çin mal getirmezse kim getirecek? Son bombalamalardan sonra İran sessiz kaldı. Tekrar ses çıkaracağını sanmıyorum zira tekrar bombalarlar. Zaten savaş değişti. Artık havadan gelip vurup gidiyorlar. Bu yapının bu şekilde uzun savaşlarla devam etmesi Avrupa için mümkün değil. Kafkaslar’da değişik bir boyut olabilir. Rusya ile yakınlaşma olabilir. Enerji konularında mesela. Çin ile rekabet de başka boyuta taşınabilir ABD tarafından. Çünkü eğer dünyada bir savaş çıkarsa, 2. Dünya Savaşı gibi olmayacak. O yüzden yeni dengelere göre sistem oturacak. “