CİMER'e nasıl başvuru yapılır?

Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) nasıl başvuru yapılabileceğini anlattı. 22.08.2025, Sputnik Türkiye

Ali Çağatay, vatandaşların anayasal dilekçe hakkı çerçevesinde her zaman CİMER’e başvurabileceğini hatırlattı.Çağatay, CİMER üzerinden yapılan her başvurunun ilgili kuruma yönlendirildiğini belirterek şunları söyledi:“Üç başvuru yöntemi var”Çağatay, CİMER’e başvurunun üç farklı yolla yapılabileceğini şöyle sıraladı:“Her şeyi yazamazsınız”CİMER’e yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken kuralları da hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:Çağatay, CİMER’in vatandaşlık görevinin bir parçası olarak kullanılmasının önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle noktaladı:

