CİMER'e nasıl başvuru yapılır?
CİMER'e nasıl başvuru yapılır?
Sputnik Türkiye
22.08.2025
Ali Çağatay, vatandaşların anayasal dilekçe hakkı çerçevesinde her zaman CİMER’e başvurabileceğini hatırlattı.Çağatay, CİMER üzerinden yapılan her başvurunun ilgili kuruma yönlendirildiğini belirterek şunları söyledi:“Üç başvuru yöntemi var”Çağatay, CİMER’e başvurunun üç farklı yolla yapılabileceğini şöyle sıraladı:“Her şeyi yazamazsınız”CİMER’e yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken kuralları da hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:Çağatay, CİMER’in vatandaşlık görevinin bir parçası olarak kullanılmasının önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle noktaladı:
CİMER'e nasıl başvuru yapılır?

09:36 22.08.2025
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) nasıl başvuru yapılabileceğini anlattı.
Ali Çağatay, vatandaşların anayasal dilekçe hakkı çerçevesinde her zaman CİMER’e başvurabileceğini hatırlattı.
Çağatay, CİMER üzerinden yapılan her başvurunun ilgili kuruma yönlendirildiğini belirterek şunları söyledi:
Yasa der ki, dilekçenize 15 ila 30 gün içinde cevap verilmek zorunda. Olumlu ya da olumsuz mutlaka yanıt gelir. Gelmediği takdirde dava açabilirsiniz ve mahkemede ‘cevap verilmedi’ gerekçesiyle idareyi sorumlu tutabilirsiniz.

“Üç başvuru yöntemi var”

Çağatay, CİMER’e başvurunun üç farklı yolla yapılabileceğini şöyle sıraladı:
e-Devlet üzerinden: “e-Devlet sistemine girip arama bölümüne ‘CİMER’ yazıyorsunuz. Açılan formu doldurarak başvurunuzu yapabiliyorsunuz.”
Alo 150 hattı: “Telefonla 150’yi çevirerek CİMER’e ulaşabilirsiniz. Karşınıza telesekreter çıkıyor, yönlendirmelere uyarak şikayetinizi veya talebinizi sesli olarak iletebiliyorsunuz.”
Posta yoluyla: “PTT aracılığıyla yazılı dilekçe gönderebilirsiniz. Başvurunuz resmi şekilde işleme alınır.”

“Her şeyi yazamazsınız”

CİMER’e yapılacak başvurularda dikkat edilmesi gereken kuralları da hatırlatan Çağatay, şöyle konuştu:

Genel ahlaka aykırı, iftira, hakaret, tehdit, şantaj ya da kişisel husumet içeren dilekçeler kabul edilmez. Başvurularınızda somut ve açık olmalısınız. Kamu personeline hitap ederken de ‘abi, abla’ gibi ifadeler kullanamazsınız. CİMER, bir konuyla ilgili aynı kişiden tekrar tekrar başvuru geldiğinde ‘kotanız doldu’ diyerek uyarı gönderiyor. Bu nedenle aynı konuda sürekli başvuru yapmaktan kaçınmak gerekiyor.

Çağatay, CİMER’in vatandaşlık görevinin bir parçası olarak kullanılmasının önemine dikkat çekerek, sözlerini şöyle noktaladı:
Her konuyu yazmayın ama gördüğünüz sorunları mutlaka bildirin. Çünkü yazmadığınızda zaten hiçbir şey düzelmez.
