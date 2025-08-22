Cevdet Akay’dan Ziraat Bankası yönetimine belgeyle yanıt

Genel Müdür, BDDK bana bir şey yapmaz, BDDK Başkanı’nın kayınbiraderini Ziraat’e müdür olarak atadım diye konuşuyor. Bunu ben duyuyorsam Sayın Kavcıoğlu da duymuştur. Görevini iyi yapıp denetleyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendim. Kavcıoğlu’nu aramadım ama randevu talep edeceğim. Bu beyanatım ihbar niteliğindedir tüm savcıları göreve davet ediyorum. Sorularımın hiçbirine cevap yok. Hiçbir şeyde mesnetsiz açıklama yapmam. Konuşmadığımız çok konular var. Her hafta da soracağım. Önemli bir bakanın yakanı gizli iş yapıyor, onu araştırıyorum. Ziraat Bankası’nın sponsor olduğu yerlerle ilgili birtakım işleri var.