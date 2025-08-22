Cevdet Akay’dan Ziraat Bankası yönetimine belgeyle yanıt

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/cevdet-akaydan-ziraat-bankasi-yonetimine-belgeyle-yanit-1098777181.html
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Yazar Süleyman Yıldız, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız... 22.08.2025
2025-08-22T19:40+0300
2025-08-22T19:40+0300
2025-08-22T19:40+0300
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şöyle konuştu:
2025
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Yazar Süleyman Yıldız, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız oldu.
Yazar Süleyman Yıldız, iktidarın olası ‘Alevi açılımı’ söylentilerini canlı yayında değerlendirdi. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ise Radyo Sputnik canlı yayınında dile getirdiği iddiaların ardından Ziraat Bankası’nın açıklamasına belgeyle yanıt verdi. Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız da ülkedeki su sıkıntısının geldiği aşamayı anlattı.
CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şöyle konuştu:
Üstüme alınmaya çalışıyorum, neresinden tutsam da alınsam diyorum. Hakkınızı da saklı tutmayın Sayın Genel Müdür, gidin savcılığa açıklayın. Ben de bendeki bilgileri gidip teslim edeyim ki neyin ne olduğu görülsün. Neresi mesnetsiz, belgelerle açıklıyoruz. Bankalar kanununun 50. Maddesine aykırı işlemler yapılıyor. Genel Müdürün özel kalem müdürlüğünü yapmış Gizem Bodur isimli şahıs, yönetim kurulu üyelerinin özel imkanlarından yaralanmak kaydıyla fon değerlendirmesi yapıyor banka içi ve dışından. Benim tespit ettiğim 70 milyondan 100 milyona doğru gidiyor. Banka çalışanlarından da toplanan para var.
Genel Müdür, BDDK bana bir şey yapmaz, BDDK Başkanı’nın kayınbiraderini Ziraat’e müdür olarak atadım diye konuşuyor. Bunu ben duyuyorsam Sayın Kavcıoğlu da duymuştur. Görevini iyi yapıp denetleyecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza seslendim. Kavcıoğlu’nu aramadım ama randevu talep edeceğim. Bu beyanatım ihbar niteliğindedir tüm savcıları göreve davet ediyorum. Sorularımın hiçbirine cevap yok. Hiçbir şeyde mesnetsiz açıklama yapmam. Konuşmadığımız çok konular var. Her hafta da soracağım. Önemli bir bakanın yakanı gizli iş yapıyor, onu araştırıyorum. Ziraat Bankası’nın sponsor olduğu yerlerle ilgili birtakım işleri var.