Barış Mutlu: 'Olası bir Putin–Zelenskiy görüşmesinin İstanbul’da yapılması ihtimal dahilinde'
Barış Mutlu: 'Olası bir Putin–Zelenskiy görüşmesinin İstanbul'da yapılması ihtimal dahilinde'
Gazeteci Barış Mutlu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu. 22.08.2025
Barış Mutlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "iyi bir hazırlık yapılırsa Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır" sözlerini değerlendirdi.
Güçlü Özgan
Güçlü Özgan
Barış Mutlu: 'Olası bir Putin–Zelenskiy görüşmesinin İstanbul’da yapılması ihtimal dahilinde'
Gazeteci Barış Mutlu, Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programında Güçlü Özgan'ın konuğu oldu.
Barış Mutlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “iyi bir hazırlık yapılırsa Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır” sözlerini değerlendirdi.
Mutlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “iyi bir hazırlık yapılırsa Putin, Zelenskiy ile görüşmeye hazır” sözlerine dikkat çekerek şunları söyledi:
Burada kastedilen şey esir takası ya da alt başlıklar değil. Son noktanın konulabileceği bir nihai anlaşmadan bahsediliyor. İki taraf birbirine çok yaklaşırsa liderler devreye girebilir. Zelenskiy ve arkasındaki Batılı ülkeler NATO ya da AB üyeliği olmadan bu anlaşmanın sağlanamayacağını söylüyor. Rusya ise yabancı askerlerin Ukrayna’da konuşlanmasına karşı çıkıyor. Ancak bazı devletlerin askerlerinin bölgede bulunmasıyla güvenlik garantisi sağlanabileceği konuşuluyor.
'Türkiye dengeli bir politika izliyor'
Mutlu, Türkiye’nin süreçteki rolünü değerlendirirken, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ankara şimdiye kadar hem Ukrayna’ya yardım etti hem de Rusya ile tahıl anlaşmasını yürüttü. Tarafsız kalmaya özen gösterdi. Türkiye’nin bu aşamada masada olmaması garip değil. Ancak olası bir Putin–Zelenskiy görüşmesinin İstanbul’da yapılması ihtimal dahilinde.
Barış Mutlu, Türkiye’nin asker göndermesinin gündeme gelebileceği ihtimaline ilişkin konuşarak sözlerini sonlandırdı:
Her isteyene askerimizi göndermemeliyiz. Bosna’da, Somali’de, Afganistan’da varız ama Ukrayna gibi doğrudan taraf olmadığımız bir çatışmada asker konuşlandırılması Türkiye açısından da doğru olmaz.