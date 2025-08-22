https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/1098768381.html
İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Galiçya ve Leon bölgelerinde yüzlerce hektar kül oldu
Galiçya, Leon ve Zamora başta olmak üzere İspanya’nın kuzey bölgeleri günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sadece Galiçya’da bu yıl 60 bin... 22.08.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098767684_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b6667e5841dc067d7ceafde511f740e.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/16/1098767684_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_179ebfd83ab02b9f9f7c30a732f4c712.jpg
İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Galiçya ve Leon bölgelerinde yüzlerce hektar kül oldu
Galiçya, Leon ve Zamora başta olmak üzere İspanya’nın kuzey bölgeleri günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sadece Galiçya’da bu yıl 60 bin hektardan fazla alan yanarken, ülke genelinde zarar gören ormanlık alan 120 bine yaklaştı.
© AA / Pedro Pascual
İspanya’nın kuzey bölgelerinde günlerdir devam eden orman yangınları, yerleşim yerlerini ve doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor.
© AA / Pedro Pascual
Galiçya’daki Ourense ile Kastilya ve Leon bölgesinde Leon ve Zamora kentleri, yangınlardan en fazla etkilenen bölgeler arasında bulunuyor.
© AA / Pedro Pascual
Galiçya’da ay başından bu yana yaklaşık 60 bin hektarlık alan alevler nedeniyle kül olurken, İspanya genelinde bu yıl yanan ormanlık alan 120 bine yaklaşmış durumda.
© AA / Pedro Pascual
Yetkililer, yangınların kontrol altına alınması için İspanyol ve Portekizli itfaiye ekiplerinin yoğun şekilde çalıştığını belirtiyor.
© AA / Pedro Pascual
Özellikle Ourense’e bağlı Bouses kasabasında devam eden yangını söndürmek için hava ve kara ekipleri koordineli şekilde müdahalede bulunuyor. Yetkililer, rüzgarın etkisi ve sıcak hava koşullarının yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını ifade ediyor.
