İspanya orman yangınlarıyla mücadele ediyor: Galiçya ve Leon bölgelerinde yüzlerce hektar kül oldu

Galiçya, Leon ve Zamora başta olmak üzere İspanya’nın kuzey bölgeleri günlerdir süren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Sadece Galiçya’da bu yıl 60 bin hektardan fazla alan yanarken, ülke genelinde zarar gören ormanlık alan 120 bine yaklaştı.