Türkiye’nin su sorunu nasıl çözülür?



Denizden su arıtma tesisi yaptığınızda bir kere yapıyorsunuz, 30 yıl kullanıyorsunuz. Ama baraj yaptığınızda birkaç yıl sonra bir tane daha yapmak zorundasınız. Müteahhitlere iş yaratılıyor ama kamu çıkarı gözetilmiyor. Ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundan tuzu ayrıştırarak içme ve tarımda kullanılabilecek su elde edilebiliyor. Suudi Arabistan 1973’ten beri içme suyunun yüzde 80’ini denizden sağlıyor. İsrail’de bugün bir metreküp arıtılmış suyun maliyeti 40 cent. İstanbul’da İSKİ’nin su maliyeti ise 1,12 dolar. Ankara’da 1,22 dolar, İzmir’de 0,98 dolar. Yani maliyetler karşılaştırıldığında arıtma suyunun pahalı olduğu iddiası doğru değil.