Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
Türkiye’nin su sorunu nasıl çözülür?
Türkiye’nin su sorunu nasıl çözülür?
Türkiye'nin su sorunu nasıl çözülür? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te yayınlanan Seyir Hali programında anlattı. 21.08.2025
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye’nin su sorununu ele aldı. Barajların kuruması ve büyük göllerin çekilmesiyle birlikte, kalıcı çözümün “desalinasyon” yani deniz suyunun arıtılması olduğunu söyledi.Çağatay, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen su sorununu çözmek için deniz suyunun arıtılmadığını vurguladı:Türkiye’deki mevcut su kaynaklarının da hızla tükendiğini belirten Çağatay, şunları söyledi:
Ali Çağatay
Ali Çağatay
Türkiye’nin su sorunu nasıl çözülür?

09:11 21.08.2025
Ali Çağatay
Türkiye’nin su sorunu nasıl çözülür? Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında anlattı.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Türkiye’nin su sorununu ele aldı. Barajların kuruması ve büyük göllerin çekilmesiyle birlikte, kalıcı çözümün “desalinasyon” yani deniz suyunun arıtılması olduğunu söyledi.
Çağatay, Türkiye’nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen su sorununu çözmek için deniz suyunun arıtılmadığını vurguladı:

Denizden su arıtma tesisi yaptığınızda bir kere yapıyorsunuz, 30 yıl kullanıyorsunuz. Ama baraj yaptığınızda birkaç yıl sonra bir tane daha yapmak zorundasınız. Müteahhitlere iş yaratılıyor ama kamu çıkarı gözetilmiyor. Ters ozmoz yöntemiyle deniz suyundan tuzu ayrıştırarak içme ve tarımda kullanılabilecek su elde edilebiliyor. Suudi Arabistan 1973’ten beri içme suyunun yüzde 80’ini denizden sağlıyor. İsrail’de bugün bir metreküp arıtılmış suyun maliyeti 40 cent. İstanbul’da İSKİ’nin su maliyeti ise 1,12 dolar. Ankara’da 1,22 dolar, İzmir’de 0,98 dolar. Yani maliyetler karşılaştırıldığında arıtma suyunun pahalı olduğu iddiası doğru değil.
Türkiye’deki mevcut su kaynaklarının da hızla tükendiğini belirten Çağatay, şunları söyledi:

Beyşehir Gölü tamamen çekildi, Sapanca Gölü’nde su seviyesi yüz metreye yakın azaldı. Hem belediyeler hem de Tüpraş buradan su çekiyor. Bu gidişle gölde su kalmayacak” ifadelerini kullandı. Yağmur duasına çıkmak yerine bilimsel yöntemlerle su kaynaklarımızı güvence altına almalıyız. Deniz suyunun arıtılması bu işin en rasyonel yoludur.

