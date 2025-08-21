Türkiye
Türkiye hafta sonu yanacak: Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Türkiye hafta sonu yanacak: Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını duyurdu.
Türkiye hafta sonu yanacak: Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Sıcaklıklar Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredecek.

Sıcaklıklar bir hafta daha sürecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini söyledi. Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.
Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak?

Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok." dedi.
Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.
