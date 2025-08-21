https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/turkiye-hafta-sonu-yanacak-sicaklar-mevsim-normallerinin-uzerinde-seyredecek-1098749399.html

Türkiye hafta sonu yanacak: Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Türkiye hafta sonu yanacak: Sıcaklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olacağını duyurdu.

2025-08-21T15:41+0300

2025-08-21T15:41+0300

2025-08-21T15:41+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

i̇stanbul

i̇zmir

sıcak hava

sıcak hava dalgası

hava sıcaklığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/1b/1098171279_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b326cadb9fb53429846ceb5890d83f34.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu hafta sonu Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Sıcaklıklar Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredecek. Sıcaklıklar bir hafta daha sürecekÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde çoğunlukla yağışsız ve mevsim normalinin üzerinde seyreden sıcaklıkların bir hafta daha devam edeceğini söyledi. Yağışlı havanın ise sadece Karadeniz kıyı kesimlerinde görüleceğini belirten Çelik, "Onun dışında iç ve güney bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava bekliyoruz." dedi.Çelik, hafta boyunca mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların artacağını belirterek, "Sıcaklıklar yurt genelinde cuma ve cumartesi günü 1 ila 2 derece daha artarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerine çıkacak ve önümüzdeki 4-5 gün boyunca bu şekilde seyredecek." ifadelerini kullandı.Ankara, İstanbul ve İzmir'de hafta sonu hava nasıl olacak?Yarın ve cumartesi günü için yağış beklenmediğini söyleyen Çelik, "Pazar gününden itibaren pazartesi ve salı günleri Karadeniz kıyı kesimlerinde aralıklarla yağış geçişleri göreceğiz. Onun dışında iç ve güney bölgelerde yağış beklentimiz yok." dedi.Çelik, sıcaklıkların Ankara'da 33 ila 34, İstanbul'da 30 ila 32 ve İzmir'de ise 34 ila 37 derecelerde seyredeceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250729/ezberleri-bozacak-arastirmacilar-insan-eliyle-ortaya-cikan-iki-yeni-mevsimi-duyurdu-1098222403.html

i̇stanbul

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hafta sonu hava nasıl olacak, havalar ısınacak mı, istanbul hafta sonu hava sıcaklıkları ne zaman artıyor, hava sıcaklığı istanbul, hava sıcaklıkları artıyor, sıcaklıklar düşecek mi, hava durumu haftasonu