‘Trump koridoru, CIA taşeronu bir şirkete kiralanacak ve oraya paralı askerlerle özel birlikler gelecek’

“Tabii işin bir de Çin cephesi var. Çin’in bu gelişmelere yönelik tavrı ne olacak? Çin, diğer ülkelere benzemez. Algısı, dünya görüşü, kendine bakışı bambaşka. Çin zaman zaman sessiz kalır ama o sessizlik de bir eylemdir. Onun çok farkı yansımalarını görüyoruz. Çin, kendisini de bir dünya olarak adlandırır. Bu dünyanın merkezinde merkezi devlet yapısı var. Kendisini ayrı bir dünya içinde konumlandırır. Bu dünya ‘Çin dünyasıdır’ ve öncelik oraya verilir. Şu anda Şi Çinping ve onun Çin’i zaten Putin’le ve Rusya’yla stratejik ortak. Bu ortaklığın adı ‘Büyük Avrasya Ortalığı’. Trump için bugün Pasifik stratejisi ikincil öneme düştü. Çin’le nispeten uzlaşmaya doğru gidiyor. Eskisi kadar Çin’e yüklenmiyor. Başka bir gündemi var: Trump, Avrasya coğrafyasına girmek istiyor. Azerbaycan-Ermenistan barış bildirisi bunu sağladı. Zengezur’a ‘Trump Koridoru’ adı verildi. Bu tamamen Ermenistan’ın kurgusu hatta kumpasıdır. Ermenistan öyle bir hamle yaptı ki... Zengezur’un kontrolünü Türkiye ve Azerbaycan’a bırakmamak için burayı ABD’ye verdi. ABD’yi de bu bölgeye getirerek Rusya’nın gelecekteki baskısını öteleyebileceğini düşündü. En uyanık, en kazançlı çıkan Paşinyan oldu. Paşinyan bu ticari koridoru ‘Bana yar olmuyorsa Türkiye ve Azerbaycan’a da yar olmasın’ diyerek ABD’ye bıraktı. Orayı 99 yılığına CIA taşeronu bir şirkete kiralarlar. Güvenliğini de Blackwater gibi CIA iltisaklı paralı asker firmaları sağlar. Ermenistan burada kazanan taraftır.

Burada bir barış yok. Gelecek şirket CIA. Onlar buraya özel birlikler de getirecek. O koridorda özgürce ticaret yapabileceğini düşünen yanılıyor. Hemen yanı başında Orta Koridor var. Bu barışı Amerika kontrol ediyor. Dün Rusya’nın kontrolüne kızanlar vardı şimdi ‘barış’ diyorlar. Ama şimdi de ABD’nin kontrolüne geçti. Altı ay önce olsa Aliyev böyle bir anlaşma imzalar mıydı? Rusya ile son dönemde bir gerginlik var. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Rusya ile ilişkileri çok sıkıydı. Aliyev’in Putin’le şahsi dostluğu vardı. ABD’nin gelmesine izin vermezlerdi. Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan’ı çok fena tuzağa düşürdü. Koridoru doğruca ABD’ye verdi. Amerika’yı bu işe razı eden Ermeni diasporası ve lobisidir. Dolaylı olarak Ermenilerin kontrolünde olacak. Yarın bu birliklerin, şirketlerin Karabağ sorununu alevlendirmeyeceğinin garantisi var mı? Veya Ermenistan’a avantaj sağlamak için adımlar atarlar mı? Bir başka krizde Azerbaycan’ın Ermenistan’a müdahale etmesini engellemek için ABD neler yapar?”