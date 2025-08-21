https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/trump-koridoru-cia-taseronu-bir-sirkete-kiralanacak-ve-oraya-parali-askerlerle-ozel-birlikler-1098743404.html
Dr. Barış Adıbelli'ye göre Rusya'nın Batı politikalarına karşın Çin'in Ukrayna'da garantör olmasını önermesi, ABD planlarını suya düşürdü. Öte yandan Trump'ın...
‘Trump koridoru, CIA taşeronu bir şirkete kiralanacak ve oraya paralı askerlerle özel birlikler gelecek’
Dr. Barış Adıbelli'ye göre Rusya'nın Batı politikalarına karşın Çin'in Ukrayna'da garantör olmasını önermesi, ABD planlarını suya düşürdü. Öte yandan Trump'ın Ermenistan-Azerbaycan arasında barış tesis etmediğine de dikkat çeken Adıbelli, Trump Koridoru'nun CIA taşeronu şirketlerce idare edileceğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile ortak basın toplantısında, Ukrayna için güvenlik garantilerinin sağlanması ile ilgili tartışmaları değerlendirdi.
Sergey Lavrov, Ukrayna'da İngiltere, Fransa ve ABD'nin kendilerini garantör olarak öne sürmesine karşın, Rusya dahil edilmeden yol alınamayacağını ve Ukrayna'nın güvenlik garantilerine Rusya'nın da dahil olması gerektiğini tekrar vurguladı.
Ukrayna'ya yönelik garantiler meselesinde, 2022 İstanbul görüşmelerinde varılan anlaşmanın temel alınması gerektiğini söyleyen Rus diplomat, şunu dedi:
"Bu noktada iyi bir örnek var. Üstelik bu, 2022 Nisan ayında İstanbul’da Ukrayna tarafının kendisinden gelen bir girişimle ilgili. Ukrayna müzakere heyeti, çatışmanın sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir çözümün sağlanması yönünde bir anlaşmanın temel ilkelerini önermişti. Bu ilkeler arasında Ukrayna'nın NATO'ya veya diğer askeri bloklara katılmayı reddetmesi ve Ukrayna'nın tarafsız ve nükleer olmayan statüsünün onaylanması da yer alıyordu."
Diğer yandan Lavrov, Çin'in de garantör olarak öne çıkabileceğini belirtti.
Zengezur’da Trump Koridoru’nu, Alaska’daki Putin-Trump zirvesinin sonuçlarını, ABD’nin Orta Asya, Kafkasya, Pasifik ve Pakistan politikasını, Hindistan ile Trump sürtüşmesini ve Çin’in konumunu, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nden Dr. Barış Adıbelli ile konuştuk.
‘Çin Ukrayna’da garantör olurs Trump Nobel Barış Ödülü alamaz’
Dr. Barış Adıbelli’ye göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Çin’in garantör olması hakkındaki açıklamaları, Trump’ın planlarına büyük bir darbe vurdu:
“Bana göre en heyecan verici gelişme, Çin’in garnatör olarak öne çıkarılması. Bu, Trump’ın tüm planlarını bozdu. Avrupa Birliği’nin de işine gelen bir açıklama bu. Trump, her şeyi ABD garantörlüğü üstüne kurgulayarak hem AB’yi hem de Rusya’yı kendisine bağımlı hale getirmeyi düşünmüştü. Bu plan bozulmuş durumda. Rusya’nın her şeye “evet” diyen bir tavrı var gibi görünüyordu Alaska’dan beri ama bu fırtına öncesi sessizlikti. Rusya nihayetinde ağzındaki baklayı çıkardı. ‘Eğer ki Batılılar Ukrayna’nın garantörü olarak ortaya çıkıyorsa, Çin de benim garantörüm’ dedi. ABD’nin tasarımı böyle değildi. Amerika, Ermenistan-Azerbaycan arasında olduğu gibi kendi garantörlüğünü ortaya koymak istemişti. Bu neyi bozar? Trump’ın Nobel Barış Ödülü hayalini de bozar. Böyle bir barışta Rusya, ABD’nin istediği şartları altın bir tepside sunmaz. Çünkü bu savaş Rusya ve ABD arasında değil. Bu savaş Avrupa-Ukrayna ve Rusya arasında. Rusya’nın masada görmek istediği esas taraf Avrupa Birliği ve Ukrayna. Trump bir şeyler anlatıyor ama sonunda ‘Bu benim meselem değil. Bu Biden’ın savaşı. Ben insanlık namına olaya el attım, istesem yapmazdım’ diyor. Avrupalı liderlerin ve Zelenski’nin böyle deme lüksü yok. Dolayısıyla buradaki pazarlık daha kuvvetli. Rusya bunu görüyor. ‘Benim savaşım değil’ diyen liderle mi müzakere yapacak Rusya, yoksa Avrupa’yla mı? Çünkü nihayetinde ABD anlaşmadan sonra çekip gidecek. Kore, Vietnam, Körfez, Libya, Afganistan vs. hepsinde ABD ceketini alıp gitmiştir. Bir benzeri de Ukrayna’da olacak. Ama Rusya, Avrupa Birliği ve Ukrayna ile karşı karşıya kalacak. Bu pazarlık yapılmadan ‘barış naraları’ atılmasını çok uygun görmüyorum.”
‘Trump koridoru, CIA taşeronu bir şirkete kiralanacak ve oraya paralı askerlerle özel birlikler gelecek’
ABD Başkanı Donald Trump’ın 8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ilan ettiği barışın ve Trump koridorunda Ermenistan’ın kazançlı çıktığını aktaran Dr. Barış Adıbelli, Zengezur’un koridorunun Türkiye’ye ve Azerbaycan’a bırakılmadığına dikkat çekti:
“Tabii işin bir de Çin cephesi var. Çin’in bu gelişmelere yönelik tavrı ne olacak? Çin, diğer ülkelere benzemez. Algısı, dünya görüşü, kendine bakışı bambaşka. Çin zaman zaman sessiz kalır ama o sessizlik de bir eylemdir. Onun çok farkı yansımalarını görüyoruz. Çin, kendisini de bir dünya olarak adlandırır. Bu dünyanın merkezinde merkezi devlet yapısı var. Kendisini ayrı bir dünya içinde konumlandırır. Bu dünya ‘Çin dünyasıdır’ ve öncelik oraya verilir. Şu anda Şi Çinping ve onun Çin’i zaten Putin’le ve Rusya’yla stratejik ortak. Bu ortaklığın adı ‘Büyük Avrasya Ortalığı’. Trump için bugün Pasifik stratejisi ikincil öneme düştü. Çin’le nispeten uzlaşmaya doğru gidiyor. Eskisi kadar Çin’e yüklenmiyor. Başka bir gündemi var: Trump, Avrasya coğrafyasına girmek istiyor. Azerbaycan-Ermenistan barış bildirisi bunu sağladı. Zengezur’a ‘Trump Koridoru’ adı verildi. Bu tamamen Ermenistan’ın kurgusu hatta kumpasıdır. Ermenistan öyle bir hamle yaptı ki... Zengezur’un kontrolünü Türkiye ve Azerbaycan’a bırakmamak için burayı ABD’ye verdi. ABD’yi de bu bölgeye getirerek Rusya’nın gelecekteki baskısını öteleyebileceğini düşündü. En uyanık, en kazançlı çıkan Paşinyan oldu. Paşinyan bu ticari koridoru ‘Bana yar olmuyorsa Türkiye ve Azerbaycan’a da yar olmasın’ diyerek ABD’ye bıraktı. Orayı 99 yılığına CIA taşeronu bir şirkete kiralarlar. Güvenliğini de Blackwater gibi CIA iltisaklı paralı asker firmaları sağlar. Ermenistan burada kazanan taraftır.
Burada bir barış yok. Gelecek şirket CIA. Onlar buraya özel birlikler de getirecek. O koridorda özgürce ticaret yapabileceğini düşünen yanılıyor. Hemen yanı başında Orta Koridor var. Bu barışı Amerika kontrol ediyor. Dün Rusya’nın kontrolüne kızanlar vardı şimdi ‘barış’ diyorlar. Ama şimdi de ABD’nin kontrolüne geçti. Altı ay önce olsa Aliyev böyle bir anlaşma imzalar mıydı? Rusya ile son dönemde bir gerginlik var. Bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Rusya ile ilişkileri çok sıkıydı. Aliyev’in Putin’le şahsi dostluğu vardı. ABD’nin gelmesine izin vermezlerdi. Ermenistan Türkiye ve Azerbaycan’ı çok fena tuzağa düşürdü. Koridoru doğruca ABD’ye verdi. Amerika’yı bu işe razı eden Ermeni diasporası ve lobisidir. Dolaylı olarak Ermenilerin kontrolünde olacak. Yarın bu birliklerin, şirketlerin Karabağ sorununu alevlendirmeyeceğinin garantisi var mı? Veya Ermenistan’a avantaj sağlamak için adımlar atarlar mı? Bir başka krizde Azerbaycan’ın Ermenistan’a müdahale etmesini engellemek için ABD neler yapar?”
‘ABD, Pasifik yerine Orta Asya’ya yönelecek’
Dr. Barış Adıbelli’ye göre ABD, yönünü Avrasya’ya çevirdi. Trump’ın Pasifik yerine Avrasya’da Orta Asya ve Kafkaslar’a odaklanacağını belirten Adıbelli, şu ifadleeri kullandı:
“Haziran ayında Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir, Donald Trump ile yemek yedi. Bu yemeği cebe atalım. Trump, Afganistan’da Taliban’ı iktidara getirdi. Afganistan-Pakistan hattı bir tarafta. Gürcistan-Ermenistan-Azerbaycan hattı bir tarafta. İran’ı etkisiz hale getirdi. Rusya-İran bağı kopartıldı. Yani Trump bu dönemde Pasifik’ten ziyade Avrasya coğrafyasının kara kütlesine yüklenecek. Bu yüzden Rusya çok hızlı bir şekilde Taliban’ı tanıdı. ABD bile tanımadı daha. ABD tabii ki Tayvan’ı, tatbikatları falan destekler. Ama şöyle bir tablo da var: Filipinler Cumhurbaşkanı geçen haftalarda Beyaz Saray’a gitti. Trump, ‘Çin’le ilişkilerinizi geliştirmeniz bizi rahatsız etmez’ dedi. Yani Biden dönemindeki kavgalı yapının biteceğinin sinyalini verdi. Artık o AUKUS, QUAD gibi yapılanmalardan uzaklaşarak Kafkaslar, Hazar, Orta Asya coğrafyasına yönelecek. Buralardaki enerji kaynakları Avrupa’yı besleyecek. Trump, buralardaki ticaret ve enerji koridorlarında doğrudan hakimiyet istiyor ki ABD, AB’yi kontrol edebilsin. Trump’ın böyle bir planı var. Gürcistan’ın dönüştürülmesi lazım orada. Şu anda Rusya karşıtı bir hükümet yok Gürcistan’da. Orada bir darbe, iç darbe, renkli devrim yaşanabilir. Gürcistan’ı da Ermenistan ve Azerbaycan ile aynı zemine entegre etmek istiyorlar. Çünkü Gürcistan, Orto Koridor sayesinde Çin’in Karadeniz’e açılan kapısı. Avrupa Birliği de aynısı söyledi ve hatta ‘Karadeniz’in Rus gölü olmasına izin vermeyeceğiz’ dedi. Öncelikli tehditler arasınd Rusya ve Çin var. Bir tarafta Çin ile zirve yapılıyor, ekonomi ve çok kutupluluk deniliyor. Ama öbür tarafta Avrupa Birliği, tehdit haritasını ve yaptırım tehditlerini birebir ABD’den kopyalıyor. İnanılmaz bir Soğuk Savaş öfkesi var. O kafa yapıları hala Soğuk Savaş’ta. Çin’e ve Rusya’ya bakışları böyle. ABD’nin yörüngesinden bir türlü kurtulamıyor AB. Zelenskiy meselesinde masaya dizilmiş Avrupalı liderler fotoğrafını gördük. Doktora öğrencileri hocanın etrafında toplanmış sanki. Hoca da fırçalıyor.”
‘Trump, Hindistan’ı Rusya ile ilişkileri sebebiyle cezalandırıyor’
Amerikan Başkanı Trump’ın Hindistan’ı Rusya ile ilişkileri sebebiyle cezalandırdığını ifade eden Dr. Adıbelli, Çin’in Pakistan-Hindistan gerilimini çözmesi halinde ABD’nin çabalarını boşa çıkaracağı değerlendirmesinde bulundu:
“Tüm bunlar yaşanırken Donald Trump, Hindistan’a yüzde 25 gümrük vergisi getirdi. Gerekçe ne? Amerikalı üreticilerin zorlanması gerekçesini beklerken, ‘Ukrayna’da bize değil, Rusya’ya destek verdin. Rusya’dan petrol ve silah alıyorsun’ dediler. Yani Hindistan’a yapılan tüm suçlamalar Rusya ile olan ilişkileri sebebiyle. Hindistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı, parlamentoda saatlerce konuştu ve ateş püskürdü. Hintli Dışişleri Bakanı, ABD’yi çok sert şekilde suçladı. Ondan sonra Çin’le yanaşma süreci başladı. Zaten Modi ile Şi arasında liderler diplomasisi vardı. ABD basını çok sert girdi olaya. ‘Saçma sapan politikalarınız yüzünden dostumuz Hindistan, Çin’e yanaştı’ dediler. Tarifeden para kazanma derdiyle yapmadı bunu. Hindistan’ı, Rusya konusunda cezalandırıyorlar. Bir tarafta ‘Putin değerli dostum’ diyor Alaska’da. Diğer taraftan Rusya’nın altını oymak için Hindistan üzerinde baskı oluşturuyor. Hindistan ile olan olay kan davası. Trump çok kindar bir adam. Hindistan’a kin gütmesinin nedeni şu: QUAD’ın oluşumunda Hindistan başroldeydi. ABD, Japonya’dan gördüğü biatı Hindistan’dan göremedi. Hindistan, ‘Bana Çin açısından bakma, ben bağımsız bir devletim. Çin’e karşı bir aparat olarak beni görme’ dedi ve QUAD ile bağı kesti. Üstüne Modi, 2047’de güçlü bir Hindu devleti, Hindu milliyetçisi bir devlet olacak ve Hint Okyanusu’nu kontrol edecek dedi. Hindu milliyetçiliğinin yükselişiyle desteklenen bu söylem Biden’ı da rahatsız etti.
Biden, ara formül bulunacağını düşündü. Trump bunu kabul etmiyor. Tabii her işte bir hayır vardır. Hindistan ve Çin eski dostur. 1954’te barış içerisinde bir arada yaşamanın beş ilkesi ortaya konuldu. Hindistan ve Çin, Tibet konsunda imzaladıkları anlaşmada buna yer verdiler. Bu ilkeleri iki ülke de benimsedi. Büyük güç politikası bu iki ülkeyi zaman zaman karşı karşıya getirdi. 1962’de küçük bir sınır savaşı yaşadılar. Sovyetler, Hindistan’ı destekledi. Bu, Çin-Sovyet ayrılığının zirvesi oldu ve sonrasında Çin, ABD ile ilişkilerini normalleştirdi. Yani Hindistan ve Çin, doğuştan düşman ülkeler değil. İkisi de emperyalizmle mücadele etmiş, İngiliz emperyalizminden çok çekmiş ülkeler. Hindistan’ın eski liderleri Sovyetler’e daha yakındı. Modi, bunların hepsinin bir toplamı. Mesela Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi yakında yapılacak ve Modi görüşecek. Mesela pandemiden sonra yüz yüze başlayan zirvelerden birinde, Yeni Delhi zirvesinde, online zirve yaptılar. Çin buna çok sinirlendi. Böyle geçiştirildi. Bugün görüyoruz ki Modi’nin güvendiği dağlara kar yağdı. Şimdi yönünü çevirdi. Tabii Hindistan’ın Rusya ile çok iyi işbirliği var. Füze üretiyorlar birlikte. İlişkiler çok ileride. Amerika ile ilişkileri o kadar ileride değil. Modi diyor ki ‘Çin ile niye kavga edeyim’. Zaten Keşmir hariç çoğu sınır sorunu çözülme aşamasında. Uzlaşı da var. Zaten müzakere ile çözülemeyecek sorun yok. Tibet üzerinde yaptılar bunu 1950’lerde. Gelinen noktada Çin ve Hindistan yeni bir sayfa açıyor.”
‘Pakistan-Afganistan ve Tacikistan-Kırgızistan hattı kritik’
Dr. Barış Adıbelli’ye göre ABD, Pakistan’da post-modern darbe yaparak hükümeti kenara itti ve orduyu merkeze koydu. Donald Trump’ın Biden’ın başlattığı Orta Asya öncelikli politikaya ağırlık verdiğine dikkat çeken Adıbelli, özellikle Pakistan-Afganistan ve Tacikistan-Kırgızistan hattının öne çıkacağını vurguladı:
“Pakistan orudusu iyice ABD’ye yanaştı. Genelkurmay Başkanı, Beyaz Saray’a yemeğe davet edildi. Pakistan’da post-modern bir darbe olmuştur. ABD, muhatap olarak Asım Münir’i alıyor. Onunla müzakere ediyor. Post-modern bir darbe oldu. İmran Han, Ukrayna meselesi başladığı gibi Moskova’ya gitti ve ‘Rusya’nın yanındayız’ dedi. O esnada Pakistan Genelkurmay Başkanı nerede? Avrupa’da. ‘Moskova derhal Ukrayna topraklarını terk etmeli’ dedi. Düşünün, başbakanla silahlı kuvvetler başka şeyler anlatıyor. ABD, Yeşil Kuşak stratejisini tekrar canlandırıyor. Pakistan’a büyük anlam yüklüyor. Hindistan’la arayı bozuyor. Afganistan’a da göz kırpıyor. Bunları bir cephe hattında birleştirecek. Bu hattın iki uzantısı Tacikistan ve Kırgızistan olacak. Orta Asya’nın en zayıf halkaları bunlar. Buralarda çok radikal İslamcı hareketler olmuştu. ABD kendisine burada fırsatlar yaratacak. Ancak Çin, Pakistan ve Hindistan arasında uzlaşı sağlar, Şanghay İşbirliği Örgütü’nü burada kullanır ve İran’ı da denkleme sokarsa, ABD avucunu yalar. Trump’ın en büyük faaliyeti bu. Biden giderayak böyle bir miras bıraktı. Ağır şeyler söylüyor Biden hakkında ama onun bıraktığı mirası devam ettiriyor. Orta Asya ile görüşmeleri başlatan, ABD’nin yüzünü Orta Asya’ya çeviren Biden’dı. Trump bunu hemen devraldı. Rusya’ya gidip ‘Beraber yol alalım’ diyor. Sergey Lavrov da ‘SSCB’ yazılı tişört giydi. Ben burada çok kutupluluk mesajı aldım. Yani eski Sovyet cumhuriyetlerine ‘Hesaplaşacağız’ dedi. Ben Putin’in, Avrupa’daki savaş kışkırtıcılığı yapan, AB’ye, NATO’ya çağrıda bulunan, Rusya’ya karşı saldırı çağrısı yapan eski Sovyet ülkeleriyle hesaplaşma sürecine gireceğini düşünüyorum. Siyasi bir hesaplaşma mutlaka olur. Alaska görüşmesi öncesi ABD basını, ‘iki süper güç bir araya geliyor’ dedi.”
‘Trump, Pekin’e giderse şaşırmam’
ABD Başkanı Donald Trump’ın 3 Eylül Çin Zafer Bayramı’nda Pekin’e gitmesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade eden Dr. Adıbelli, şunları söyledi:
“Ben Trump’tan her şeyi beklerim. Silahlardan arındırılmış bölgeyi geçip Kuzey Kore’de Kim Jong Un ile tokalaşmıştı. Geçenlerde Lukaşenko ile telefonda görüştü. Bence bu adam her şeyi yapar. Gider Mao’nun mezarını ziyaret eder. Vietnam’a gidip Ho-Çi-Min’e saygısını sunar. Pekin’e de gider. Adamın tabusu yok. Siyasi kimliği yok. Neocon değil, liberal değil. Sadece bir tüccar. Şahsi başarı ve Nobel Barış Ödülü arayışında. Pekin’e pekala gidebilir yani. Giderse Pasifik barışı için de önemli bir geişme olur. Ancak bunlar başkanların siyasi ömrüyle sınırlı. Müesses nizamın kadim politikaları hariç başkanların bu tür jestleri kendi dönemleriyle sınırlı. Biden mesela Kim Jong Un ile görüşmedi, Trump’ın girişimini devam ettirmedi. Hatta şunu söyleyeyim: Trump’ın siyasi ömrü, Ukrayna barışını görmeye yetmeyebilir.”