Ömer Fethi Gürer: Ürün tarlada kalıyor, üretici zarar ediyor

1999’da 6,5 milyon ton patates üretiliyordu. Bugün yine aynı miktarda üretim var ama nüfusumuz 30 milyon arttı. Buna rağmen üretici, artan maliyetler nedeniyle ürününü değerinde satamıyor. Patates tarlada 3 liraya satılırken markette 17 liraya tüketiciye ulaşıyor. Gübre, mazot, sulama, elektrik fiyatları yükseliyor. Ancak iktidar enflasyonu baskılamak için üreticinin ürününü ucuza satmaya zorluyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor, tüketici de pahalıya ürün almak zorunda kalıyor.