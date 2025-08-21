Ömer Fethi Gürer: Ürün tarlada kalıyor, üretici zarar ediyor

Türkiye
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.Gürer, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, şunları söyledi:“Kamu alıma girmeli, kooperatifler devreye sokulmalı”Tarımsal ürünlerin piyasanın insafına bırakılmasının üreticiyi tüccarın elinde “oyuncak” haline getirdiğini söyleyen Gürer, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:Toplum yararı projelerinin de tarım için kullanılabileceğini belirten Gürer, şöyle devam etti:“18 milyon ton gıda israfı var”Türkiye’de ciddi bir gıda israfı yaşandığını belirten Gürer, şunları kaydetti:“Kuraklık büyük tehlike”Niğde ve çevresinde yaptıkları incelemeleri aktaran Gürer, sözlerini şöyle sonlandırdı:
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında tarımda yaşanan sorunları değerlendirdi. Gürer, artan girdi maliyetleri ve plansızlık nedeniyle hem üreticinin hem de tüketicinin mağdur olduğunu söyledi.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu.
Gürer, üreticilerin yaşadığı sıkıntılara değinerek, şunları söyledi:
1999’da 6,5 milyon ton patates üretiliyordu. Bugün yine aynı miktarda üretim var ama nüfusumuz 30 milyon arttı. Buna rağmen üretici, artan maliyetler nedeniyle ürününü değerinde satamıyor. Patates tarlada 3 liraya satılırken markette 17 liraya tüketiciye ulaşıyor. Gübre, mazot, sulama, elektrik fiyatları yükseliyor. Ancak iktidar enflasyonu baskılamak için üreticinin ürününü ucuza satmaya zorluyor. Bu durumda çiftçi zarar ediyor, tüketici de pahalıya ürün almak zorunda kalıyor.

“Kamu alıma girmeli, kooperatifler devreye sokulmalı”

Tarımsal ürünlerin piyasanın insafına bırakılmasının üreticiyi tüccarın elinde “oyuncak” haline getirdiğini söyleyen Gürer, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:
Çözüm çok basit. Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden kamu alıma girmeli. Dört bin kooperatif var, buralara ürün sevkiyatı yapılırsa hem üretici kazanır hem vatandaş uygun fiyatla gıdaya ulaşır.
Toplum yararı projelerinin de tarım için kullanılabileceğini belirten Gürer, şöyle devam etti:
Hasat dönemlerinde işsiz vatandaşları İŞKUR aracılığıyla tarlalara yönlendirin, kamu araçlarıyla sevkiyat yapın. Böylece maliyetler düşer, ürünler de çöpe gitmez.

“18 milyon ton gıda israfı var”

Türkiye’de ciddi bir gıda israfı yaşandığını belirten Gürer, şunları kaydetti:
Bakanlığın yanıtına göre yılda 18 milyon ton gıda israfı var. Bunun önemli bir kısmı tarlada kalıyor. Patatesin küçük boyları, buğdayın bir bölümü hasat sırasında kayboluyor. Bu kabul edilemez. Bugün Türkiye’de icralık dosyaların büyük kısmını çiftçilerin traktörleri, tarlaları oluşturuyor. Çiftçi borcunu ödeyemiyor, elindeki arazisini ve ekipmanını kaybediyor.

“Kuraklık büyük tehlike”

Niğde ve çevresinde yaptıkları incelemeleri aktaran Gürer, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Su sorunu çok derinleşmiş durumda. 200-250 metreden su çıkarılıyor. Bu gidişle tarımsal üretim sürdürülemez hale gelir. Domates, mısır, pancar, patates su ister. Kuraklık nedeniyle birçok ürün tarlada kavrulmuş durumda. Türkiye’nin tarımsal üretiminde planlama yapılmazsa hem üretici hem tüketici kaybeder, birileri aradaki vurgundan kazanç sağlar. Bu süreç böyle devam edemez.
