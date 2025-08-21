Meclis'te 'anneler' dinlendi; uluslararası arenada gözler Trump-Putin zirvesinde
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeliz Albayrak, gazeteci Ceyhun Bozkurt'un hazırlayıp sunduğu Bölgenin Kalbi programının konuğu oldu. Cerit, TBMM’deki komisyonun detaylarını anlatırken Albayrak ise Trump-Putin görüşmesinin ayrıntılarını canlı yayında aktardı.
Sputnik Muhabiri Osman Nuri Cerit, TBMM’de devam eden komisyon görüşmelerini ve dinlenen aileleri anlattı. İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeliz Albayrak ise Trump-Putin görüşmesinin dünyaya yankılarını aktardı.
Meclis’teki komisyonda Cumartesi Anneleri ve Barış Anneleri’nin dinlendiğini söyleyen Osman Nuri Cerit, şunları söyledi:
Komisyon toplantıları oldukça yoğun geçti. Şehit ailelerin temsilcileri ve gaziler komsiyondaydı. Bugün de Barış Anneleri ile Cumartesi Anneleri’nin temsilcileri komisyonda konuştu. Komisyon artık işleyişi kapsamında iki günde konuklarını dinlemeye başladı. Yüksel Arslan’ın ima ettiği bölüm kapalı toplantıyla ilgili bölüm ama toplantıyı orada olmayan birinin içeridekilerin aktarmasının imkanı yok o bilgiler devlet sırrı bu nedenle içeriden birinin Yüksel Arslan’a bilgi verdiğini düşünmüyorum. Her siyasi parti kendi görüşlerini ifade ediyor komisyon o yüzden kuruldu herkesin eteğindeki taşları dökmesi ve ortak noktada birleşilmesi için. Aile Bakanı şu ana kadar şehit aileleri ve gaziler için neler yapıldığını anlattı. Geniş kapsamlı bir sunumdu. Şehit ailelerinin bazı çekinceleri var. Terörde can almış olanların cezalandırılmasını istiyorlar. Terörist başının oradan çıkarılmasını istemiyorlar. Diyarbakır Anneleri’nin de birinci istekleri terör örgütüne katılan evlatlarının sağ salim bir şekilde evlerine dönmeleri. Terör örgütünün çocuklarını bırakmasını istediler. Bu işten pişman olan gençlerin bırakılıp aileleriyle buluşmalarını talep ediyorlar. Bir kişi ‘ben de Kürdüm benim için mi savaşıyorsunuz ben bu savaşı istemiyorum barışı istiyorum’ dedi. Bazı hassasiyetler var. Terör örgütünün başının, terör eylemlerine katılanların cezasız kalmaması. Anayasa değişikliğinin yapılmaması gibi hassasiyetler var. Cumartesi Anneleri’nin dinlendiği bölümde 90’lı yıllardaki faili meçhul cinayetler yeniden gündeme geldi. O dönemdeki kayıpların bulunmasına yönelik serzenişleri vardı. Evlatları terör örgütünün içerisinde yer alan ve destekleyen anneler de terörün bitmesini istediler. Burada bir hazırlık var. Bir müstatil yasa çıkarılması planlanıyor. Nasıl yargılama olacak, örgütte hiç eylemlere katılmamış olanlar nasıl dönecek, yardım ve yataklık yapanların durumu ne olacak bunlar netleşecek.
Trump ile Putin görüşmesinin detaylarını anlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Yeliz Albayrak ise şu ifadeleri kullandı:
Trump yeni bir hakimiyet alanı kurdu ve karşısına da sözünü dinletmeyi istediği aktörleri oturttu. Çekim açıları bile çok ilginç. Oturanların sadece Trump söz verince konuştuğunu gördük. Meloni’nin yüz ifadeleri gündem haline geldi. Hoşnut olmadığı yüzünden okundu. Diğerlerinin de hoşnutmuş gibi görünmek zorunda kaldıkları ve onaylamak zorunda kaldıkları belliydi. Tam olarak sınırlarda hangi topraklar alınıp verilecek net bir açıklama yapılmadı ama Zelenski’nin ilk baştan beri ‘bir karış bir toprak bile vermem’ dediği biliniyor. Rusya’nın da hakim olduğu toprakların büyük ihtimalle büyük kısmının Rusya’da kalacağının öngörüldüğü; ama bir taraftan da Zelenski’nin tavizler verip belki nadir elementler anlaşmasıyla ABD ile başka bir yol yürüyeceği ya da güvenlik garantilerinin arkasının henüz doldurulmadığı için orada da net bir yorum yapamıyoruz. Güvenlik meselesiyle ilgili şöyle bir söylem geliştirildi: NATO’nun 500. Maddesine yakın bir çözüm belirleyelim. Rusya tarafından çok da sıcak karşılanmayacaktır. Zelenski ne kadar feragat edecek, önümüzdeki toplantı gerçekleşirse, Rusya buna uymak zorunda da değil. Trump da bunun mesajını vermeye başladı. Putin’in Trump’a ne kadar güveneceği de önemli. Şu an anlaşma ve ateşkes yok. Biz ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Uzlaşma da olsa burada net bir şekilde tablonun kaybedeni Zelenski olacak. Savaşın devam etmesi de oldukça muhtemel. Savaşın devamının bu ülkelere hayırlı geldiğini ABD ve İngiltere hissederse, Rusya’yı kendilerine tehdit görürlerse savaşın devamını isterler. Trump, savaş suçunu Biden’a atıyor.