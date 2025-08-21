Meclis'te 'anneler' dinlendi; uluslararası arenada gözler Trump-Putin zirvesinde

Trump yeni bir hakimiyet alanı kurdu ve karşısına da sözünü dinletmeyi istediği aktörleri oturttu. Çekim açıları bile çok ilginç. Oturanların sadece Trump söz verince konuştuğunu gördük. Meloni’nin yüz ifadeleri gündem haline geldi. Hoşnut olmadığı yüzünden okundu. Diğerlerinin de hoşnutmuş gibi görünmek zorunda kaldıkları ve onaylamak zorunda kaldıkları belliydi. Tam olarak sınırlarda hangi topraklar alınıp verilecek net bir açıklama yapılmadı ama Zelenski’nin ilk baştan beri ‘bir karış bir toprak bile vermem’ dediği biliniyor. Rusya’nın da hakim olduğu toprakların büyük ihtimalle büyük kısmının Rusya’da kalacağının öngörüldüğü; ama bir taraftan da Zelenski’nin tavizler verip belki nadir elementler anlaşmasıyla ABD ile başka bir yol yürüyeceği ya da güvenlik garantilerinin arkasının henüz doldurulmadığı için orada da net bir yorum yapamıyoruz. Güvenlik meselesiyle ilgili şöyle bir söylem geliştirildi: NATO’nun 500. Maddesine yakın bir çözüm belirleyelim. Rusya tarafından çok da sıcak karşılanmayacaktır. Zelenski ne kadar feragat edecek, önümüzdeki toplantı gerçekleşirse, Rusya buna uymak zorunda da değil. Trump da bunun mesajını vermeye başladı. Putin’in Trump’a ne kadar güveneceği de önemli. Şu an anlaşma ve ateşkes yok. Biz ihtimaller üzerinden konuşuyoruz. Uzlaşma da olsa burada net bir şekilde tablonun kaybedeni Zelenski olacak. Savaşın devam etmesi de oldukça muhtemel. Savaşın devamının bu ülkelere hayırlı geldiğini ABD ve İngiltere hissederse, Rusya’yı kendilerine tehdit görürlerse savaşın devamını isterler. Trump, savaş suçunu Biden’a atıyor.