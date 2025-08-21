https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/gazzeli-cocuk-hayatimiz-artik-hayat-olmaktan-cikti-1098721202.html
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, savaş koşullarında zamansız büyüyüp ailelerinin geçimini sağlamak zorunda kalıyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T16:35+0300
2025-08-21T16:35+0300
2025-08-21T16:35+0300
i̇srail- filistin çatışması
vi̇deo
han yunus
gazze
gazze ablukası
gazze şeridi
ortadoğu
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098721502_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_2177ba53081092be1dc83212d4cf4b7f.jpg
Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailesine bakan bir çocuk, Sputnik'e durumunu anlattı.
han yunus
gazze
gazze şeridi
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098721502_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_ee4d3d87c6abccf0efae7f7d1beb6873.jpg
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Sputnik Türkiye
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
2025-08-21T16:35+0300
true
PT2M28S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, han yunus, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi, ortadoğu, i̇srail, видео
vi̇deo, han yunus, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi, ortadoğu, i̇srail, видео
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, savaş koşullarında zamansız büyüyüp ailelerinin geçimini sağlamak zorunda kalıyor.
Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailesine bakan bir çocuk, Sputnik'e durumunu anlattı.