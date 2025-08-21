Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250821/gazzeli-cocuk-hayatimiz-artik-hayat-olmaktan-cikti-1098721202.html
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Sputnik Türkiye
İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, savaş koşullarında zamansız büyüyüp ailelerinin geçimini sağlamak zorunda kalıyor. 21.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-21T16:35+0300
2025-08-21T16:35+0300
i̇srail- filistin çatışması
vi̇deo
han yunus
gazze
gazze ablukası
gazze şeridi
ortadoğu
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098721502_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_2177ba53081092be1dc83212d4cf4b7f.jpg
Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailesine bakan bir çocuk, Sputnik'e durumunu anlattı.
han yunus
gazze
gazze şeridi
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Sputnik Türkiye
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
2025-08-21T16:35+0300
true
PT2M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098721502_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_ee4d3d87c6abccf0efae7f7d1beb6873.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
vi̇deo, han yunus, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi, ortadoğu, i̇srail, видео
vi̇deo, han yunus, gazze, gazze ablukası, gazze şeridi, ortadoğu, i̇srail, видео

Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı

16:35 21.08.2025
© SputnikGazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı
Gazzeli çocuk: Hayatımız, artık hayat olmaktan çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2025
© Sputnik
Abone ol
İsrail'in hava saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan çocuklar, savaş koşullarında zamansız büyüyüp ailelerinin geçimini sağlamak zorunda kalıyor.
Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailesine bakan bir çocuk, Sputnik'e durumunu anlattı.
© Sputnik
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала