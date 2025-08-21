Edremit Belediye Başkanı Ertaş: 'Zeytinli Rock’a ‘Aile Yılı’ gerekçesiyle engel oldular'

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde pek çok hukuksuz yapı var. Bunlardan bir tanesi de ABD Büyükelçiliği oldu. Bundan sonra ilk derece, istinaf hepsini uzun soluklu mücadele verdik, Yargıtay’da 4 yıl sürdü bu süreç ve sonuçta ABD’ye satılması protokolünü bozdu. Bu dava yeniden 24 Eylül’de görülecek. Neden buranın ABD’ye satılmaması gerektiğini anlatacağız. Çünkü burası Atatürk Orman Çiftiği. Burası Cumhuriyet’in kurucu değerlerinin önemli bir mekanı ve Atatürk’ün şahsi mal marlığıydı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla kanun yoluyla verilmişti. Fakat üniversite hülle yoluyla bir şirket aracılığıyla 8-9 yıl önce parasını ödedi TOKİ’ye devretti, TOKİ’de ABD’ye sattı, çok ciddi bir hülle durumu var burada. Bu, iktidarın çok büyük ayıbı. Yedi düvele karşı mücadele etmiş Atatürk’ün emaneti.