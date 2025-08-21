Edremit Belediye Başkanı Ertaş: 'Zeytinli Rock’a ‘Aile Yılı’ gerekçesiyle engel oldular'
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Önceki dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Yaşamını yitiren Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş oldu.
Önceki dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Atatürk Orman Çiftliği arazisinin ABD Büyükelçiliği’ne satışına Yargıtay'dan gelen bozma kararını yorumladı. Yaşamını yitiren Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan cezaevinden çıkmasının ardından ilk kez Mustafa Hoş’a konuk oldu. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise, iptal edilen Zeytinli Rock festivali hakkında son detayları paylaştı.
‘TOKİ ABD’ye devretti’
‘Çok ciddi bir hülle durumu var burada’ diyen Önceki dönem Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan şunları söyledi:
Atatürk Orman Çiftliği arazisinde pek çok hukuksuz yapı var. Bunlardan bir tanesi de ABD Büyükelçiliği oldu. Bundan sonra ilk derece, istinaf hepsini uzun soluklu mücadele verdik, Yargıtay’da 4 yıl sürdü bu süreç ve sonuçta ABD’ye satılması protokolünü bozdu. Bu dava yeniden 24 Eylül’de görülecek. Neden buranın ABD’ye satılmaması gerektiğini anlatacağız. Çünkü burası Atatürk Orman Çiftiği. Burası Cumhuriyet’in kurucu değerlerinin önemli bir mekanı ve Atatürk’ün şahsi mal marlığıydı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi’ne Tıp Fakültesi yapılması şartıyla kanun yoluyla verilmişti. Fakat üniversite hülle yoluyla bir şirket aracılığıyla 8-9 yıl önce parasını ödedi TOKİ’ye devretti, TOKİ’de ABD’ye sattı, çok ciddi bir hülle durumu var burada. Bu, iktidarın çok büyük ayıbı. Yedi düvele karşı mücadele etmiş Atatürk’ün emaneti.
‘Bu yıl aile yılı’ diyerek izin vermediler’
Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise, iptal edilen Zeytinli Rock festivali hakkında son detayları paylaştı. Ertaş, şöyle konuştu:
Rock festivalimiz 2005 yıllarında başladı. Zeytinli Belediyesi düzenliyordu. 2009-2014 yılında ara verildi. 2014 yılında tekrar canlandırdık. 2014-2018 yılları arasında uluslararası düzeye çıkmıştı; 2018’de Hayko Cepkin sahneye paraşütle atlayınca top noktasına ulaşmıştı. Bu yıl tekrar yapmaya çalıştık. Kaymakam, Vali ile görüştü ancak sıcak bakılmadı. ‘Bu yıl aile yılı’ diyerek ve yangın sebepleri gerekçeler gösterilerek yapılmasına engel olundu. Ancak ben bunun peşinden ayrılmayacağım. Kilyos’ta yapılacaktı, Sarıgöl’de yapılacaktı iptal edildiler. Keşke bu duyarlılığı Bolu yangınında da gösterselerdi.
‘Siyasi gücün yaptığı baskıydı’
Yaşamını yitiren Rabia Naz’ın babası Şaban Vatan cezaevinden çıkmasının ardından ilk kez Mustafa Hoş’a konuk oldu. Vatan, şunları söyledi:
Susturulmak için yapıldı. Bu dava 2019 yılında başladı. En son sürecinde istinaftaydı. Canikli’nin başlattığı dava süreciydi. 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme başkanının böyle bir karar verme yetkisi varmış. 7 buçuk yıldır Rabia Naz kızımın mücadelesini verirken karşılaştığım diğer baskılar gibi bu da bir siyasi gücün yaptığı baskıydı. Önceden de 12 saat nezarette kalmıştım. Şimdi de 38 gün tutsak edildim.