https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/yola-cikacaklar-dikkat-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-1098718414.html
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Sputnik Türkiye
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T12:29+0300
2025-08-20T12:29+0300
2025-08-20T12:29+0300
türki̇ye
anadolu otoyolu
bolu
bolu dağı
bolu dağı tüneli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098718257_0:2:1601:902_1920x0_80_0_0_9659590bb7f5e2a07c9e8aa8db76bf3f.jpg
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyon devrildi. Bölgede, İstanbul yönüne ulaşım kapandı. Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.Araçlar başka yollara yönlendirildiKaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
türki̇ye
anadolu otoyolu
bolu
bolu dağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098718257_107:0:1310:902_1920x0_80_0_0_435f06ee0368126460a136be6a629cef.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anadolu otoyolu, bolu, bolu dağı, bolu dağı tüneli
anadolu otoyolu, bolu, bolu dağı, bolu dağı tüneli
Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyon devrildi. Bölgede, İstanbul yönüne ulaşım kapandı.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.
Araçlar başka yollara yönlendirildi
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.