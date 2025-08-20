https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/yola-cikacaklar-dikkat-istanbul-yonu-ulasima-kapandi-1098718414.html

Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Yola çıkacaklar dikkat: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyon devrildi. Bölgede, İstanbul yönüne ulaşım kapandı. Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.Araçlar başka yollara yönlendirildiKaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

