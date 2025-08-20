Yapay zekalara tıbbi sorular sorulmasının sakıncaları: 'Hastalar inanıyor. Hekimler GPT'yi de çürütmek zorunda kalıyor'

“ChatGPT, insanların hoşuna giden cümleleri söyleyen, arkadaş gibi bir yapay zeka. Sizinle sohbetleriyle eğitiliyor ve size göre cevaplar veriyor. Mesela çok telaşlı bir insansanız, en ufak semptom için kanser diyebilir. Sağlıklı yaşama meraklıysanız, magnezyum ve supplement ile hastalıkları yenebileceğinizi söyleyebilir. Yani ChatGPT, temeli sebebiyle manipülasyona ve halüsinasyona çok açık. İnsanlar ‘ChatGPT’ye özür dilettik’ diye paylaşım yapıyor. Yani bunu yapabilirsin, zaten işi bu değil ki. Cevap vermek için kurgulanmış bir yapay zeka. Bizim farkımız ne? Sağlık özelinde eğittiğimiz makine modeliyle, vakalara bütünsel olarak, bir hekim gözüyle bakarak yaklaşıyoruz. Doktor, sizinle duygusal bağ kuruyor. Duygusal durumunuza ve metobalizmanızın genel hatlarına göre hangi ilacı tavsiye edeceğine doktor karar verir. Yüzlerce parametre var hastalıklarda. ChatGPT üç-dört parametreye bakıyor, en popüler cevabı veriyor. İnsanları yanlış yönlendirmekle kalmıyor, insanlar hekim düşmanı da olabiliyor. İşte bizim yapay zeka modelimiz, hekime asistanlık yapıyor. Genel-geçer magazin işleri yapmıyor. Hekimlerin tıbbi robotları gibi, doktora yardımcı oluyor. Hocalarımıza ciddi anlamda yardımcı oluyoruz. Doktor, arama yapmak, araştırma yapmak gibi işlerdeki angaryadan kurtuluyor. Hem de yapay zekamız hocayla konuşurken, hocanın dijital ikizini de oluşturuyor. Hocanın hangi parametrelere göre hangi yorumları yaptığını öğrenip, buna göre de bir dijital ikiz yaratıyoruz. Yapay zekamız halka açılacak mı? Çalışmalarımız var fakat buna ekip karar verecek. Biz en azından şu anda doktorlarla beraber ilerleyebileceğimiz bir uygulama üstünde çalışıyoruz. Tabii halk için olası bir sürümde, doktorlara hangi semptomların anlatılabileceği, hangi uzmana danışılması gerektiği gibi konularda yardımcı olunabilir. Böylece hastalar, önemli detayları atlamadan, doğru uzmana başvurabilir.”