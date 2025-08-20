Yapay zekalara tıbbi sorular sorulmasının sakıncaları: 'Hastalar inanıyor. Hekimler GPT'yi de çürütmek zorunda kalıyor'
Serhat Ayan
Abone ol
Opinion AI Kurucu Ortağı ve CTO'su Burhan İnal, ChatGPT gibi sohbet temelli yapay zekaların vatandaşlar tarafından tıbbi danışman olarak kullanılmasının sakıncalarını anlattı.
Serhat Ayan'ın Radyo Sputnik'te hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü programına konuk olan Opinion AI Kurucu Ortağı ve CTO'su Burhan İnal, 46 aydır eğittikleri tıbbi asistan yapay zeka modelinden bahsetti:
“Opinion AI, Türkiye merkezli bir yapay zeka şirketidir. Bu ay 46. ayımıza girdik. Sağlık özelinde kendi yapay zekamızı geliştiriyoruz. Laboratuvarlar, hastaneler, klinikler, hekimler ve sigorta şirketleri özelinde otonom, yapay zekaya entegre sistemler sunuyoruz. Modelimizi eğitmeye başlayalı 46 ay oldu. Bir bebek gibi, bir çocuk gibi eğitip büyütüyoruz. İnşallah mezun da edeceğiz. Literatürde bulunan hakemli tıp dergileri, açık kaynak makaleler, tıp eğitiminde kullanılan müfredatlar, kitaplar vs. ile birlikte makine öğrenmesi modelini, sağlık alanındaki öğrenilmesi gereken tüm literatür ile donatıyoruz. Zorlu bir süreç oluyor. Hem literatürü taramak, hem güncel vakaları ve gelişmeleri takip etmek, hem de verileri işleyerek makineye öğretmek gerekiyor. Şu anda oldu diyebiliriz. Piyasadayız. Yaklaşık on aydır sektörde profesyonel çözümler sunuyoruz. Laboratuvar, sigortacılık, hastane gibi sektörlere verdiğimiz hizmetler var. Sahada sektörün yapay zeka alanında birçok noktasında biz varız.”
Vatandaşların ChatGPT gibi sohbet yapay zeka modellerine tıbbi sorular sorduktan sonra gelen cevaba körü körüne inanmasının sakıncalarına dikkat çeken Burhan İnal, şunları kaydetti:
“Bizim de genelde sahada karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi şu: İnsanlar, ChatGPT veya bir başka yapay zeka modeline tahlillerini yükleyip yorum alıyor. Hekim bu sefer hem hastayı ikna etmek hem de ChatGPT’yi çürütmek zorunda kalıyor. Ama burada konunun temeline inmek lazım. Yapay zeka nedir? Dil modeli nedir? Eğitim setlerine bakarsak mesela ChatGPT’nin doğuş hikayesi ve eğitilme alanı nedir? Wall Street Journal. Hatta şimdi telif haklarıyla uğraşıyorlar. Aslında ChatGPT’nin yaptığı görev gazetecilik bir nevi. Bir olaya veya konuya, gazeteci bakış açısıyla bakar ve gazeteci anlatımıyla anlatır. İnsanları o cezbediyor aslında. Fakat konunun detayına inecekse bunun uzmanı olması gerekiyor. Google Gemini’a bakalım. Görüntülemede öne çıkıyor. Youtube’un verileri var elinde. Görüntü algılamada çok ileri. Google bu alanda dünyayı domine edecek gibi. META’nın Llama ürünü var. Onlar da sosyal medya ve insan ilişkilerinde çalışıyor. Yani onların pazarlamacılık ve reklam modelleri güzel bir sonuç çıkarabiliyor. Yani ChatGPT, tıp alanında uzman değil. Bunu bilmek gerekiyor.”
Opinion AI'ın geliştirdiği yapay zeka modelinin doktorlara asistanlık yapmak için tasarlandığını ifade eden İnal, sözlerini şöyle sürdürdü:
“ChatGPT, insanların hoşuna giden cümleleri söyleyen, arkadaş gibi bir yapay zeka. Sizinle sohbetleriyle eğitiliyor ve size göre cevaplar veriyor. Mesela çok telaşlı bir insansanız, en ufak semptom için kanser diyebilir. Sağlıklı yaşama meraklıysanız, magnezyum ve supplement ile hastalıkları yenebileceğinizi söyleyebilir. Yani ChatGPT, temeli sebebiyle manipülasyona ve halüsinasyona çok açık. İnsanlar ‘ChatGPT’ye özür dilettik’ diye paylaşım yapıyor. Yani bunu yapabilirsin, zaten işi bu değil ki. Cevap vermek için kurgulanmış bir yapay zeka. Bizim farkımız ne? Sağlık özelinde eğittiğimiz makine modeliyle, vakalara bütünsel olarak, bir hekim gözüyle bakarak yaklaşıyoruz. Doktor, sizinle duygusal bağ kuruyor. Duygusal durumunuza ve metobalizmanızın genel hatlarına göre hangi ilacı tavsiye edeceğine doktor karar verir. Yüzlerce parametre var hastalıklarda. ChatGPT üç-dört parametreye bakıyor, en popüler cevabı veriyor. İnsanları yanlış yönlendirmekle kalmıyor, insanlar hekim düşmanı da olabiliyor. İşte bizim yapay zeka modelimiz, hekime asistanlık yapıyor. Genel-geçer magazin işleri yapmıyor. Hekimlerin tıbbi robotları gibi, doktora yardımcı oluyor. Hocalarımıza ciddi anlamda yardımcı oluyoruz. Doktor, arama yapmak, araştırma yapmak gibi işlerdeki angaryadan kurtuluyor. Hem de yapay zekamız hocayla konuşurken, hocanın dijital ikizini de oluşturuyor. Hocanın hangi parametrelere göre hangi yorumları yaptığını öğrenip, buna göre de bir dijital ikiz yaratıyoruz. Yapay zekamız halka açılacak mı? Çalışmalarımız var fakat buna ekip karar verecek. Biz en azından şu anda doktorlarla beraber ilerleyebileceğimiz bir uygulama üstünde çalışıyoruz. Tabii halk için olası bir sürümde, doktorlara hangi semptomların anlatılabileceği, hangi uzmana danışılması gerektiği gibi konularda yardımcı olunabilir. Böylece hastalar, önemli detayları atlamadan, doğru uzmana başvurabilir.”