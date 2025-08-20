Manturov: Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacmi beş yılda neredeyse yedi kat arttı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/manturov-rusya-ile-hindistan-arasindaki-ticaret-hacmi-bes-yilda-neredeyse-yedi-kat-artti-1098728790.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin son beş yılda neredeyse yedi kat arttığını açıkladı. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile birlikte Rusya-Hindistan Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomik, Bilimsel-Teknik ve Kültürel İşbirliği Komisyonu’nun 26. toplantısına başkanlık etti.Rusya ile Hindistan arasındaki ticaret hacminin son beş yılda neredeyse yedi kat arttığını, ticaret hacmindeki artışla birlikte ürün çeşitliliğinin de genişlediğini açıklayan Manturov, Hindistan’ın Rusya’nın en büyük üç dış ticaret ortağından biri konumuna yükseldiğini vurguladı.Başbakan Yardımcısı, Rusya’nın Hindistan’a enerji kaynakları, mineral gübreler, metalurji ve orman ürünleri, elmas, enerji ekipmanları ve gıda maddeleri ihraç ettiğini; Hindistan’dan ise tarım ve gıda ürünleri, ilaçlar, hafif sanayi ürünleri, endüstriyel hammaddeler ve makine ile yedek parçalar ithal edildiğini söyledi.Rusya ile Hindistan arasındaki ödemelerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 90’ı aştıBaşbakan Yardımcısı Rusya ile Hindistan arasındaki ödemelerde ulusal para birimlerinin payının yüzde 90’ı aştığını açıkladı. Manturov, mevcut koşullarda kesintisiz ödeme mekanizmalarının güvence altına alınmasının öncelikli hedef olduğunu vurgulayarak bankacılık ile sigortacılık alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin sürdürüleceğini belirtti.Enerji işbirliği ve ortak yatırım projeleriManturov, Rusya’nın Hindistan’a ham petrol, kömür ve petrol ürünleri sevkiyatını sürdürdüğünü ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatında ciddi potansiyel gördüklerini açıkladı. Manturov, iki ülke arasında hidrokarbonların çıkarılması ve işlenmesine yönelik ortak yatırım projelerinin de yürütüldüğünü söyledi.Yardımcı, yakıt sevkiyatlarının ham petrol, petrol ürünleri ile enerji ve kok kömürünü kapsadığını belirterek, barışçıl atom enerjisi alanında iş birliğinin genişletilmesini, özellikle Kudankulam Nükleer Güç Santrali projesinde elde edilen başarılı deneyime dayanarak kapsamlı işbirliğinin sürdürülmesini planladıklarını belirtti.Hindistan, dünyanın üçüncü büyük petrol tüketicisi konumunda olup yüksek oranda ithalata bağımlıdır.ABD ise 6 Ağustos’ta, Hindistan’ın Rusya’dan petrol ve petrol ürünleri satın alması nedeniyle ithalata uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarmıştı. Başkan Donald Trump, Hindistan’ın askeri teçhizatın büyük bölümünü Rusya’dan aldığını ve Rus enerji kaynaklarının en büyük alıcılarından biri olduğunu belirterek Yeni Delhi’yi eleştirmişti. Hindistan Dışişleri Bakanlığı ise bu eleştirileri haksız bulduğunu açıklamıştı.

