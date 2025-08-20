Kurye Hakları Derneği Başkanı Çeki: “Motokuryeler afet planına dahil edilmeli”



Türkiye’de 6,3 milyon motosiklet var. Trafik kanunu ise 1984’ten kalma. O dönem birkaç yüz bin motosiklet vardı. Bugünse yüz binlerce motokurye sahada. Trafik kanunu motokurye gerçeğine göre güncellenmeli. Hem şirketler hem müşteriler hem de biz kuryeler ortak bir çözümde buluşmalıyız. Trafiği de, hayatı da, afetlerde dayanışmayı da birlikte paylaşmalıyız. Vatandaşlarımız trafikte bizi gördüklerinde yalnızca sorun değil, dayanışmanın bir parçası olduğumuzu da hatırlasınlar.