İstanbul'da sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor: Hangi saatlerde etkili olacak?

İstanbul'da sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor: Hangi saatlerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını paylaştı. İstanbul dahil 4 ile sağanak yağmur uyarısında bulundu.

Meteoroloji 20 Ağustos için hava durumu beklentisini güncelledi. İstanbul dahil 4 il için sağanak yağış tahmini yapıldı. Peki, yağmur hangi bölgelerde etkili olacak? 20 Ağustos 2025 hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?İstanbul hava durumu 20 Ağustos: Yağmur var mı?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.Meteorolojinin güncel hava durumu verilerinde ise İstanbul neredeyse tüm gün yağışlı görünüyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.20 Ağustos hava durumu: Hangi bölgede yağış bekleniyor?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.Cumadan itibaren yine sıcakCuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.MARMARABALIKESİR 18°C / 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 21°C / 31°CParçalı bulutluEDİRNE 18°C / 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C / 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlıEGEGenel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Öğleden sonra Afyonkarahisar’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 16°C / 30°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 22°C / 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR 21°C / 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 21°C / 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZGenel olarak az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Toroslar mevkii, Isparta’nın doğusu ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.ADANA 25°C / 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C / 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C / 33°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlıISPARTA 20°C / 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra güneybatı kesimleri çok bulutlu, Konya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.ANKARA 18°C / 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 15°C / 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 21°C / 32°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıYOZGAT 14°C / 29°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kıyılar (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.BOLU 13°C / 29°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 16°C / 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakSİNOP 20°C / 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakZONGULDAK 19°C / 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AMASYA 19°C / 33°CParçalı ve az bulutluRİZE 24°C / 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakSAMSUN 22°C / 32°CParçalı bulutluTRABZON 25°C / 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.ERZURUM 12°C / 33°CAz bulutlu ve açıkKARS 11°C / 33°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 20°C / 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C / 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.DİYARBAKIR 21°C / 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C / 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 25°C / 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C / 39°CAz bulutlu ve açık

