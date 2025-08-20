İstanbul'da sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor: Hangi saatlerde etkili olacak?
06:48 20.08.2025 (güncellendi: 06:49 20.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturşimşek
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını paylaştı. İstanbul dahil 4 ile sağanak yağmur uyarısında bulundu. Peki, İstanbul’a yağmur yağacak mı ve hangi gün yağış bekleniyor? Hava durumu nasıl olacak 20 Ağustos 2025?
Meteoroloji 20 Ağustos için hava durumu beklentisini güncelledi. İstanbul dahil 4 il için sağanak yağış tahmini yapıldı. Peki, yağmur hangi bölgelerde etkili olacak? 20 Ağustos 2025 hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?
İstanbul hava durumu 20 Ağustos: Yağmur var mı?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.
Meteorolojinin güncel hava durumu verilerinde ise İstanbul neredeyse tüm gün yağışlı görünüyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.
20 Ağustos hava durumu: Hangi bölgede yağış bekleniyor?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.
Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.
Cumadan itibaren yine sıcak
Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.
MARMARA
BALIKESİR 18°C / 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 21°C / 31°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
EDİRNE 18°C / 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C / 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Öğleden sonra Afyonkarahisar’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C / 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C / 35°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C / 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C / 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Genel olarak az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Toroslar mevkii, Isparta’nın doğusu ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.
ADANA 25°C / 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C / 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C / 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı
ISPARTA 20°C / 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra güneybatı kesimleri çok bulutlu, Konya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ANKARA 18°C / 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C / 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C / 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
YOZGAT 14°C / 29°C
Az bulutlu
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kıyılar (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU 13°C / 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 16°C / 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
SİNOP 20°C / 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
ZONGULDAK 19°C / 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AMASYA 19°C / 33°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 24°C / 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
SAMSUN 22°C / 32°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C / 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
ERZURUM 12°C / 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C / 33°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C / 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C / 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR 21°C / 40°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C / 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C / 35°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C / 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık