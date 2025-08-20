Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/istanbula-gok-gurultulu-saganak-geliyor-hangi-saatlerde-etkili-olacak-1098706149.html
İstanbul'da sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor: Hangi saatlerde etkili olacak?
İstanbul'da sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor: Hangi saatlerde etkili olacak?
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını paylaştı. İstanbul dahil 4 ile sağanak yağmur uyarısında bulundu. Peki, İstanbul’a yağmur yağacak mı ve... 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T06:48+0300
2025-08-20T06:49+0300
türki̇ye
meteoroloji
bursa hava durumu
hava durumu
istanbul hava durumu
bugün hava durumu
ankara hava durumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098706294_0:160:1536:1024_1920x0_80_0_0_f44e2e1e712f9c53a5ac57deaf97ce62.png
Meteoroloji 20 Ağustos için hava durumu beklentisini güncelledi. İstanbul dahil 4 il için sağanak yağış tahmini yapıldı. Peki, yağmur hangi bölgelerde etkili olacak? 20 Ağustos 2025 hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?İstanbul hava durumu 20 Ağustos: Yağmur var mı?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.Meteorolojinin güncel hava durumu verilerinde ise İstanbul neredeyse tüm gün yağışlı görünüyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.20 Ağustos hava durumu: Hangi bölgede yağış bekleniyor?Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.Cumadan itibaren yine sıcakCuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.MARMARABALIKESİR 18°C / 31°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlıÇANAKKALE 21°C / 31°CParçalı bulutluEDİRNE 18°C / 31°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL 22°C / 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlıEGEGenel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Öğleden sonra Afyonkarahisar’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.AFYONKARAHİSAR 16°C / 30°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 22°C / 35°CParçalı ve az bulutluİZMİR 21°C / 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 21°C / 36°CAz bulutlu ve açıkAKDENİZGenel olarak az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Toroslar mevkii, Isparta’nın doğusu ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.ADANA 25°C / 35°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 25°C / 31°CAz bulutlu ve açıkHATAY 26°C / 33°CParçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlıISPARTA 20°C / 34°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra güneybatı kesimleri çok bulutlu, Konya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.ANKARA 18°C / 31°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 15°C / 29°CParçalı ve az bulutluKONYA 21°C / 32°CParçalı ve az bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlıYOZGAT 14°C / 29°CAz bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kıyılar (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.BOLU 13°C / 29°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 16°C / 29°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakSİNOP 20°C / 32°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakZONGULDAK 19°C / 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.AMASYA 19°C / 33°CParçalı ve az bulutluRİZE 24°C / 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanakSAMSUN 22°C / 32°CParçalı bulutluTRABZON 25°C / 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanakDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.ERZURUM 12°C / 33°CAz bulutlu ve açıkKARS 11°C / 33°CAz bulutlu ve açıkMALATYA 20°C / 36°CAz bulutlu ve açıkVAN 15°C / 31°CAz bulutlu ve açıkGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık.DİYARBAKIR 21°C / 40°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 23°C / 39°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 25°C / 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 25°C / 39°CAz bulutlu ve açık
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/14/1098706294_148:0:1513:1024_1920x0_80_0_0_c5e879f21017bdea929bd8f9c75cb6cb.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün yağış var mı, samsun hava durumu, giresun hava durumu
i̇stanbul hava durumu, ankara hava durumu, bugün yağış var mı, samsun hava durumu, giresun hava durumu

İstanbul'da sıcaklık düşüyor, gök gürültülü sağanak geliyor: Hangi saatlerde etkili olacak?

06:48 20.08.2025 (güncellendi: 06:49 20.08.2025)
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturşimşek
şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu haritasını paylaştı. İstanbul dahil 4 ile sağanak yağmur uyarısında bulundu. Peki, İstanbul’a yağmur yağacak mı ve hangi gün yağış bekleniyor? Hava durumu nasıl olacak 20 Ağustos 2025?
Meteoroloji 20 Ağustos için hava durumu beklentisini güncelledi. İstanbul dahil 4 il için sağanak yağış tahmini yapıldı. Peki, yağmur hangi bölgelerde etkili olacak? 20 Ağustos 2025 hava durumu nasıl olacak? Bugün yağmur var mı?

İstanbul hava durumu 20 Ağustos: Yağmur var mı?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Trakya, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’da yağmur var. Gece İstanbul’a da gelir ve yarın çarşamba sabah da devam eder. Sıcaklık değişmiyor. Uzun süreden sonra İstanbul’a yağış olasılığı var” dedi.
Meteorolojinin güncel hava durumu verilerinde ise İstanbul neredeyse tüm gün yağışlı görünüyor. İstanbul'da bugün en yüksek sıcaklık 28 derece olacak.

20 Ağustos hava durumu: Hangi bölgede yağış bekleniyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Özdemirci, sıcaklığın, yurdun iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer kesimlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.
Yurdun yağış alacak bölgelerine değinen Özdemirci, "Yarın için Marmara'nın kuzeydoğusu, Kırklareli çevreleri, Sinop ve Bolu dışında Batı Karadeniz bölgesinde sağanak bekliyoruz. Güneyde yine Isparta'nın doğusu, Konya'nın batı kesimlerinde, Doğu Akdeniz'de Adana ve Osmaniye'nin kuzey kesimlerinde ve Hatay'ın kıyılarında aralıklı sağanak görülecek." ifadelerini kullandı.

Cumadan itibaren yine sıcak

Cuma gününden itibaren sıcaklıkta artış görüleceğini belirten Özdemirci, "Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesini bekliyoruz." dedi.

MARMARA

BALIKESİR 18°C / 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 21°C / 31°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 18°C / 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 22°C / 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Genel olarak az bulutlu ve açık, iç kesimler yer yer parçalı bulutlu. Öğleden sonra Afyonkarahisar’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 16°C / 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C / 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 21°C / 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C / 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Genel olarak az bulutlu ve açık. Öğleden sonra Toroslar mevkii, Isparta’nın doğusu ve Hatay kıyıları sağanak yağışlı.
ADANA 25°C / 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 25°C / 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C / 33°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kıyı ilçeleri yerel sağanak yağışlı
ISPARTA 20°C / 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu. Öğleden sonra güneybatı kesimleri çok bulutlu, Konya’nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
ANKARA 18°C / 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 15°C / 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 21°C / 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı
YOZGAT 14°C / 29°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra kıyılar (Sinop hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
BOLU 13°C / 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 16°C / 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
SİNOP 20°C / 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak
ZONGULDAK 19°C / 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevresi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
AMASYA 19°C / 33°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 24°C / 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak
SAMSUN 22°C / 32°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 25°C / 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
ERZURUM 12°C / 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS 11°C / 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C / 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C / 31°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık.
DİYARBAKIR 21°C / 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C / 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C / 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C / 39°C
Az bulutlu ve açık

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала