İnşaat Mühendisi Akıncı: “Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulaması yok, sadece bina yenilemeleri var”

1939 yılında Erzincan’da 35 bin, 1999 Marmara’da 20-25 bin, 2023 Hatay’da 53 bin can kaybı yaşadık. Yarım milyon konut yıkıldı. Bu tabloya rağmen hâlâ gerekli hazırlığı ve farkındalığı yaratamadık. 1923 Tokyo depreminde 143 bin kişi öldü ama son 100 yılda hazırlık ve farkındalıkla aynı büyüklükteki depremlerde kimse zarar görmüyor. Bizde hâlâ aynı hatalar tekrarlanıyor.