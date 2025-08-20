İnşaat Mühendisi Akıncı: “Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulaması yok, sadece bina yenilemeleri var”
13:37 20.08.2025 (güncellendi: 13:49 20.08.2025)
İnşaat mühendisi Akın Akıncı, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında güvenli yapıların inşası, kentsel dönüşüm ve olası İstanbul depremi üzerine değerlendirmelerde bulundu.
İnşaat mühendisi Akın Akıncı, Türkiye’nin geçmiş depremlerden ders çıkarmadığını vurguladı.
Akıncı, şöyle konuştu:
1939 yılında Erzincan’da 35 bin, 1999 Marmara’da 20-25 bin, 2023 Hatay’da 53 bin can kaybı yaşadık. Yarım milyon konut yıkıldı. Bu tabloya rağmen hâlâ gerekli hazırlığı ve farkındalığı yaratamadık. 1923 Tokyo depreminde 143 bin kişi öldü ama son 100 yılda hazırlık ve farkındalıkla aynı büyüklükteki depremlerde kimse zarar görmüyor. Bizde hâlâ aynı hatalar tekrarlanıyor.
1999 depreminden sonra yönetmeliklerde ilerlemeler sağlandığını belirten Akıncı, şunları söyledi:
Hazır beton kullanımı, yapı denetim sistemi gibi adımlar nispeten daha güvenli yapılar sağladı. Ancak nüfusun yüzde 90’ı deprem bölgesinde yaşıyor ve mevcut yapı stokunun büyük çoğunluğu yüksek risk altında. Yetkililer kâğıt üzerinde planlar gösterebilir ama uygulama yok. Her il özelinde mikro planlamalarla zemin araştırmaları yapılmalı, mevcut yapılar tek tek kontrol edilmeli. Deprem master planları bu işin başlangıcıdır ama şu an 81 ilin yalnızca yüzde 10-15’inde hazırlanmış durumda.
'Yetkin mühendislik hayata geçirilmeli'
İnşaat mühendisliğinin rolüne değinen Akıncı, meslek eğitiminde kalite sorunlarına dikkat çekti:
Türkiye’de 130 üniversitede inşaat mühendisliği programı var ama aralarında 200 puan farklar mevcut. Mezun olan herkes aynı gün imza yetkisine sahip oluyor. Gelişmiş ülkelerde bu mümkün değil. Amerika’da 5 yıl, Avrupa’da 2 yıl çalışıp sınavı geçmeden mühendis yetki alamaz. Bizde de yetkin mühendislik yasası mutlaka hayata geçirilmeli.
'Sigorta sistemi devreye girmeli'
Yapı denetim sisteminde eksiklikler olduğunu belirten Akıncı, şunları kaydetti:
1999’dan sonra kurulan yapı denetim kuruluşları önemli ama sigorta sistemi devreye girmeli. İnşaat risk sigortası hayata geçerse sigorta şirketleri de önleyici denetim yapar. Böylece daha güvenli ve kurumsal bir yapılaşma sağlanır. Türkiye’de ciddi bir kentsel dönüşüm yok, sadece bina yenilemeleri var. Ekonomik durumu iyi olanlar 30-40 yıllık binalarını yeniliyor ama riskli bölgelerde yaşayan dar gelirli vatandaşlar kaderine terk ediliyor.
“İstanbul depremi Türkiye ekonomisini çökertebilir”
Olası büyük İstanbul depremine ilişkin de uyarılarda bulunan Akıncı, sözlerini şöyle sonlandırdı:
Marmara Bölgesi’nde Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin üçte biri bulunuyor. Fabrikaların yarısı burada, istihdamın yüzde 40’ı bu bölgede. Büyük İstanbul depremi kısa vadede Türkiye ekonomisini çökertebilir. Uzun vadede toparlanmak da çok zor olur. Deprem planları sadece kâğıt üzerinde kalmamalı, bütçe ayrılarak uygulanmalı. Bu bir mega proje ve insan hayatı söz konusu.