Fenerbahçe'nin penaltıcı futbolcuları: Onuncu sırada sürpriz isim
© SputnikSerhat Ayan ve Selin Yazıcı’yla Futbol Saati radyo
© Sputnik
Abone ol
Gazeteci Serhat Ayan, Radyo Sputnik'teki Futbol Saati programında Fenerbahçe'nin penaltı kullanıcısı futbolcularının istatistiklerini ve 0-0 biten Göztepe maçında penaltıyı kaçıran Talisca'nın penaltı karnesini anlattı.
Talisca'nın kaçırdığı penaltı çok konuşuldu. 0-0 biten Göztepe-Fenerbahçe maçına damgasını vuran penaltıya değinen Serhat Ayan, Talisca'nın kariyerinde 20 penaltı kullandığını, Göztepe maçındaki dahil sadece üç tanesini kaçırdığını belirtti:
“Futbola matematikle baktığımızda gördüklerimiz bizi şaşırtmıyor. Çünkü matematik her şeyi çok güzel anlatıyor. Elbette futbolda duygular, seyirci ve anlık hatalar var. Ama matematik birçok şeyi daha öngörülebilir kılıyor. Fenerbahçe bu hafta Göztepe’ye gitti ve 0-0 berabere kaldı. Maçta bir penaltı hikayesi vardı. 90’ıncı dakikadan sonra Talisca bu penaltıyı atamadı. Fenerbahçe o penaltıyı atabilmiş olsaydı konuşacak bir şey kalmayacaktı. Yanlış hızla yanlış yöne atılmış bir penaltı. Peki Talisca, penaltı kaçırır mıydı? Talisca, futbol hayatı boyunca 20 tane penaltı atmış. Bunların sadece üçünü kaçırmış. İkisi Suudi Arabistan’da, biri de Türkiye’de. Kaçırdığı tüm penaltılar en stresli anlarda yani beraberliği yakalamak veya öne geçmek için atılan penaltılar. Talisca’nın penaltı atabildiği maçların sadece birinde takımı yenilmiş, üçünde berabere kalmış. Yani Talisca’nın penaltı attığı on altı maçı da takımları kazanmış.”
Fenerbahçe tarihinde en çok penaltı atan oyunculara değinen Serhat Ayan, onuncu sıradaki ismin de İsmail Kartal olduğunu belirtti:
“Peki, Fenerbahçe’de en çok penaltı atan futbolcular kimdi? En çok atan, 31 penaltıyla Aykut Kocaman. Bunların 24’ünü gole dönüştürüp, 7’sini kaçırmış. Yüzde 77.4’lük lig penaltısı ortalamasıyla oynamış. İkinci sırada 30 penaltıyla efsane Alex geliyor. Alex, 30 penaltının 26’sını gole çevirmiş. Yüzde 86.7 oranı var. Üçüncü sıradaki isim Fenerbahçe’nin en çok penaltıyı gole çevirme yüzdesine sahip futbolcusu geliyor. Elvir Baliç 23 penaltı kullanıp 22’sini gole çevirmiş. Dördüncü sırada Enner Valencia var. Ardından Şenol Çorlu var eskilerden. Tanju Çolak var, ama çok kaçırmış. 13 penaltı atıp 9’unu gole çevirmiş Fenerbahçe’de. Yani oran yüzde 69.2. Peki Fenerbahçe’nin en çok ve en isabetli penaltıcılarından birisi kim dersiniz? İleride oynamayan birisi. Hücumda değil. Fenerbahçe’de en çok penaltı atmış onuncu kişi. Bu futbolcu İsmail Kartal. Sağ bekten penaltı atmış. Fenerbahçe’nin böyle başka penaltıcı bir bek oyuncusu yok.”