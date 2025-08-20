Fenerbahçe'nin penaltıcı futbolcuları: Onuncu sırada sürpriz isim

“Futbola matematikle baktığımızda gördüklerimiz bizi şaşırtmıyor. Çünkü matematik her şeyi çok güzel anlatıyor. Elbette futbolda duygular, seyirci ve anlık hatalar var. Ama matematik birçok şeyi daha öngörülebilir kılıyor. Fenerbahçe bu hafta Göztepe’ye gitti ve 0-0 berabere kaldı. Maçta bir penaltı hikayesi vardı. 90’ıncı dakikadan sonra Talisca bu penaltıyı atamadı. Fenerbahçe o penaltıyı atabilmiş olsaydı konuşacak bir şey kalmayacaktı. Yanlış hızla yanlış yöne atılmış bir penaltı. Peki Talisca, penaltı kaçırır mıydı? Talisca, futbol hayatı boyunca 20 tane penaltı atmış. Bunların sadece üçünü kaçırmış. İkisi Suudi Arabistan’da, biri de Türkiye’de. Kaçırdığı tüm penaltılar en stresli anlarda yani beraberliği yakalamak veya öne geçmek için atılan penaltılar. Talisca’nın penaltı atabildiği maçların sadece birinde takımı yenilmiş, üçünde berabere kalmış. Yani Talisca’nın penaltı attığı on altı maçı da takımları kazanmış.”