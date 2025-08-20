Ekonomist Oğuz Demir anlattı: Vergi rekortmenleri neden gizleniyor?

Krizin derinleştiği, o krizle beraber rant gelirlerinin çok arttığı, paradan para kazanma döneminin arttığı; ‘ben fabrika kurdum 500 kişi çalıştırıyorum, dünyaya da şu kadar ihracat yapıyorum bak bu kadar para kazandım bu da vergisi’ demek yerine ‘ben paramdan para kazanıyorum’ diyen, dolayısıyla da ortaya çıkmak istemeyen bir grup olabilir bu birinci motivasyon. İkincisi, ‘Ben bu geliri açıklayamayabilirim, bu gelirle ilgili 4-5 yıldır hiç yoktum ama bir anda kendimi bu listenin içinde buldum bunun içerisinde önemli bir çok ilişkilerimi kullanarak ihale aldım’ diyerek buralara gelmiş ve kendisini afişe etmek istemeyen insanlar olabilir. Gazeteciler dönüp bakarlar ‘bu adam 6-7 sene evvel bu listelerin hiçbirinde yokken bugün neden bu listede’ diye sorarlar. Üçüncüsü ise, yoksulluğun bu kadar derinleştiği, iyi niyetli olarak, görünmek istemiyor da olabilirler.