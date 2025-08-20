https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/ekonomist-demir-anlatti-vergi-rekortmenleri-neden-gizleniyor-1098728237.html
Ekonomist Oğuz Demir anlattı: Vergi rekortmenleri neden gizleniyor?
Ekonomist Oğuz Demir anlattı: Vergi rekortmenleri neden gizleniyor?
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist Oğuz Demir ve Siyasetçi Uğur Kalkan oldu. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T19:09+0300
2025-08-20T19:09+0300
2025-08-20T19:09+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
oğuz demir
ak parti
uğur kalkan
radyo sputnik
radyo
radyo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Ekonomist Oğuz Demir, vergi rekortmen listesinde sadece 21 ismin açıklanmasını Radyo Sputnik canlı yayınında yorumladı. Siyasetçi Uğur Kalkan ise AK Parti’ye transfer olan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında konuştu.2024 yılında en fazla Gelir Vergisi ödeyen 100 isimden sadece 21’inin isminin açıklanmasını Ekonomist Oğuz Demir yorumladı. Bu durumla ilgili ‘üç motivasyon’ sayan Demir şunları söyledi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
mustafa hoş, oğuz demir, ak parti, uğur kalkan, radyo sputnik, radyo, radyo
mustafa hoş, oğuz demir, ak parti, uğur kalkan, radyo sputnik, radyo, radyo
Ekonomist Oğuz Demir anlattı: Vergi rekortmenleri neden gizleniyor?
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Ekonomist Oğuz Demir ve Siyasetçi Uğur Kalkan oldu.
Ekonomist Oğuz Demir, vergi rekortmen listesinde sadece 21 ismin açıklanmasını Radyo Sputnik canlı yayınında yorumladı. Siyasetçi Uğur Kalkan ise AK Parti’ye transfer olan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında konuştu.
2024 yılında en fazla Gelir Vergisi ödeyen 100 isimden sadece 21’inin isminin açıklanmasını Ekonomist Oğuz Demir yorumladı. Bu durumla ilgili ‘üç motivasyon’ sayan Demir şunları söyledi:
Krizin derinleştiği, o krizle beraber rant gelirlerinin çok arttığı, paradan para kazanma döneminin arttığı; ‘ben fabrika kurdum 500 kişi çalıştırıyorum, dünyaya da şu kadar ihracat yapıyorum bak bu kadar para kazandım bu da vergisi’ demek yerine ‘ben paramdan para kazanıyorum’ diyen, dolayısıyla da ortaya çıkmak istemeyen bir grup olabilir bu birinci motivasyon. İkincisi, ‘Ben bu geliri açıklayamayabilirim, bu gelirle ilgili 4-5 yıldır hiç yoktum ama bir anda kendimi bu listenin içinde buldum bunun içerisinde önemli bir çok ilişkilerimi kullanarak ihale aldım’ diyerek buralara gelmiş ve kendisini afişe etmek istemeyen insanlar olabilir. Gazeteciler dönüp bakarlar ‘bu adam 6-7 sene evvel bu listelerin hiçbirinde yokken bugün neden bu listede’ diye sorarlar. Üçüncüsü ise, yoksulluğun bu kadar derinleştiği, iyi niyetli olarak, görünmek istemiyor da olabilirler.