Çanakkale Boğazı derinliklerine zorlu dalış: Kaptan Frangos Batığı görüntülendi

Çanakkale Boğazı, tarihi batıklarının yanı sıra su altı meraklılarının ilgisini çeken farklı dalış noktalarına da ev sahipliği yapıyor. Bunlardan biri de 19 Şubat 1968’de meydana gelen kazanın ardından denizin derinliklerine gömülen Kaptan Frangos gemisi.
Kaptan Frangos gemisinin hikayesi şöyle:
Malta’dan Bulgaristan’ın Varna Limanı’na sefer yapan Yunan bandıralı yük gemisi, aynı güzergahta ilerleyen Dimos adlı başka bir gemiyle çarpıştı. Çarpışma sonrası yaklaşık 125 metre uzunluğundaki, bin 530 grostonluk gemi kısa sürede sulara gömülerek Çanakkale Boğazı’nın akıntılı bölgesinde deniz tabanına yan yattı.
Yaklaşık 47 metre derinlikte bulunan batık, yıllar içinde süngerler ve kırmızı yumuşak mercanlarla kaplanarak deniz canlıları için bir yaşam alanına dönüştü.
Akıntının güçlü olduğu noktada yer alan batık, su altı fotoğrafçıları ve dalış tutkunları için zorlu koşullar barındırıyor. Yaz aylarında görüş mesafesi azalırken, yaklaşık 30 metreye kadar inilmeden geminin silueti seçilemiyor.
Bu nedenle batığın tamamını keşfetmek için dalgıçların birden fazla dalış yapması gerekiyor. Asfalt yüküyle birlikte denizin dibine gömülen gemi, çevresel etkileriyle de araştırmacıların ilgisini çekiyor. Tarihi bir batık olmasa da Kaptan Frangos, Çanakkale Boğazı’nın su altı mirasına farklı bir boyut kazandırarak bölgedeki dalış turizmine katkı sunuyor.
