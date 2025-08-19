'Trump, Avrupa Birliği'ni jeopolitik denklemin dışına çıkarmaya çalışıyor'

“Alaska’daki Putin-Trump zirvesinin birçok açıdan sonuçları var. En öne çıkanı ise şu: ABD, büyük bir güç olarak Rusya’yı tekrar tanımıştır. Artık Rusya, ABD için büyük bir güçtür. 2017 yılında büyük güçler mücadelesi dönemi başlamıştı. O dönemden sonra Ukrayna krizi derinleşti. Rusya’nın Özel Askeri Operasyon olarak adlandırdığı bir harekat var şu anda. ABD, AB ve NATO, bu süreçte Rusya’yı şeytanlaştırmaya ve en aşağıya çekmeye çalıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nden Putin için tutuklama kararı çıkarıldı. Geçen haftalarda Trump, ‘Vladimir çok iyi adamdı ama neler yapıyor. Ben iki tane nükleer denizaltı yollayacağım’ şeklinde yorumları oldu. Bakıyorsunuz tam bu şeytanlaştırma, düşmanlaştırma ortasında bir anda değişen bir Trump oldu. Putin’i kırmızı halı üstünde alkışlayarak karşıladı. Soğuk karşılayabilirdi ama hayır. Alkışladı. Sonra da sürekli samimiydi. Beni en çok şaşırtan da bu oldu. Buradan ne sonuç çıkıyor? Biliyorsunuz bu zirveye İngilizler başta olmak üzere hiçbiri istemiyordu. Burada en büyük hasar Avrupa Birliği’ne verildi.

Sömürgeci Avrupa ve bunun başatları olan İngiltere, Fransa ve Almanya feci bir gol yedi. Çünkü daha bir hafta öncesinde Trump, Putin’e bir dolu tehditler savurdu. İskoçya’da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Trump ile buluştu. 1 trilyon dolardan fazla ABD’den enerji ve silah ithalatı sözü verdiler. 600 milyar dolar da doğrudan yatırım sözü verildi. AB, böyle bir taviz verdi ABD’ye. Sebebi de yalnız bırakılmak istememeleri. Bir hafta sonra da Trump, Putin için kırmızı halıyı seriyor. Yani Trump, Avrupalıları oyuna getirmiş oldu. Şimdi bugün kaç Avrupalı lider koşturarak Washington DC’ye gitti. Niye bu kadar panik yapıyorsunuz? Trump’ın asıl savaşı, Avrupa’yı denklemden çıkarmak için. Amerikalılar 2017’den itibaren diyordu ki, ‘Biz büyük güçler mücadelelerini başlattık’ dedi. Rusya’yı ve Çin’i saydılar ama AB’yi saymadılar. Çünkü AB’yi yanlarında sayıyorlar. Ama aynı zamanda Avrupa’nın da ABD’ye rakip olmasını istemiyorlar. Gümrük savaşları başlayana kadar Avrupa aleyhinde büyük söylemler ne kadardı? Avrupa, en büyük ihracatını Amerika’ya yapıyordu. Trump iktidara gelince ‘Biz bundan ne kazanıyoruz?’ dedi. Avrupa endüstriden ve enerjiden uzaklaştırıldı, şimdi de jeopolitikten uzaklaştırılıyor. ABD, ‘Bana engel çıkarma, bu savaşa beni bulaştırma. Rusya ile tekrardan yakınlaşmaya girip en azından Çin’i dengelemek istiyorum’ diyor. Trump’ın bir de ben merkezci düşünceleri var. Nobel Barış Ödülü adayı olduğunu söylüyor. Hepsini üst üste koyarsak esasında rasyonel görünmeyen bir aktör var. Etrafı ne diyor bilemiyoruz. Alaska’da çok önemli bir toplantı yapıldı. Putin ne dedi? ‘Birbirimize dört kilometre yakınız’ dedi. Bering Boğazı’ndaki iki ada sebebiyle. Batıda’ki Rusya’ya, doğudaki ABD’ye yakın. ABD’de zamanında tünelle Bering Boğazı üzerinden iki ülkeyi birleştirme projesi de vardı. Rusya da haklı olarak muazzam diplomatik zafer naraları atıyor. Avrupalılar da panikte. Avrupa çok küçük düştü. Özellikle İngiltere küçük düştü. Londra’da finans kapitali, finans başkenti var. Bugün dünyada dönen 720 trilyon dolarlık köpüğün çoğu New York’ta ama belli bir kısmı da Londra’dan yönetiliyor. Soroslar, Rothschild ailesi vs. onların yönettiği bir dünya var. Bu dünyada savaşları sürekli istiyorlar. Neden? Çünkü savaşan ülkeler kredi istiyor. Kredi ile silah alıyorlar. Böyle bir yoz döngü var. Bu döngü sürdüğü sürece finans kapitali sürekli kazanıyor. Borçlanmadan yürütülen savaş yok. İngiltere, 1. Dünya Savaşı’nda krediyi J.P. Morgan’dan aldılar. 2. Dünya Savaşı’nda Hitler’e paranın çoğu ABD bankerlerinden gitti.

Trump’ın en büyük savaşı da bu yapıyla. Rusya büyük bir güç ama bu güç statüsünü kazandıran şey ekonomisi mi? Bence değil. Rusya’nın dünya ekonomisine katkısı yüzde 2. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte diyor ki ‘NATO’nun ekonomik büyüklüğü Rusya’dan 25 kat fazla. 50 trilyon dolar. Rusya’nın ekonomisi 2 trilyon dolar. Buna rağmen Rusya, NATO’nun ürettiği cephanenin dört katını bir yılda üretti’ diyor. Neticede Ruslar 4 bin 500 nükleer başlığa sahip. Dünya tarihini şekillendirmiş bir devlet. Stalingrad Savunması, Kursk Muharebeleri vs. olmasaydı dünya Nazi Almanyası’ndan kurtulabilir miydi? Mümkünatı yok. Rusya bu tarihi gücünü de kullanıyor. Sıkıştığında Batılılar Rusları kullanıyor. 1. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere, Almanya büyüdüğü için Rusya’yı yanına çekti. 2. Dünya Savaşı’nda Barbarossa Operasyonu’ndan sonra otomatikman yanlarına alıp Rus kanını kullandılar. Şimdi Ruslara ihtiyaçları yok. Avrupa’yı bütün olarak bir araya getirip Rusya ile savaşı mutlak olarak devam ettirmek istiyorlar.”