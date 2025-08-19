https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/tilkinin-aksam-rotasi-belli-her-gun-ayni-saatte-geliyor-yemegini-alip-gidiyor-1098689832.html
Tilkinin akşam rotası belli: Her gün aynı saatte geliyor, yemeğini alıp gidiyor
Tilkinin akşam rotası belli: Her gün aynı saatte geliyor, yemeğini alıp gidiyor
Sputnik Türkiye
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-19T12:43+0300
2025-08-19T12:43+0300
2025-08-19T12:43+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
van
tilki
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098689114_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_38d4575c5d822f350bd7e5e6dd163b6e.jpg
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098689114_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a67739a8ebdc880dc323445bee577c15.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, van, tilki
фото, fotoğraf, fotoğraf, van, tilki
Tilkinin akşam rotası belli: Her gün aynı saatte geliyor, yemeğini alıp gidiyor
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.
© AA / Necmettin Karaca
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.
© AA / Necmettin Karaca
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.
© AA / Necmettin Karaca
Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.
Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.
© AA / Necmettin Karaca
Türkiye'nin her kesiminde görülen kızıl tilkiler, özellikle ormanlık alanlar, kır ve tarlalarda yaşamayı tercih eder.
Türkiye'nin her kesiminde görülen kızıl tilkiler, özellikle ormanlık alanlar, kır ve tarlalarda yaşamayı tercih eder.
© AA / Necmettin Karaca
Hem etçil hem de otçul olan tilkiler, insanlar tarafından beslenmediği takdirde, çekirge, böcek, tavşan, fare, tavuk, kuş gibi canlıları avlar.
Hem etçil hem de otçul olan tilkiler, insanlar tarafından beslenmediği takdirde, çekirge, böcek, tavşan, fare, tavuk, kuş gibi canlıları avlar.