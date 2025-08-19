Türkiye
Tilkinin akşam rotası belli: Her gün aynı saatte geliyor, yemeğini alıp gidiyor
Tilkinin akşam rotası belli: Her gün aynı saatte geliyor, yemeğini alıp gidiyor
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor. 19.08.2025, Sputnik Türkiye
Tilkinin akşam rotası belli: Her gün aynı saatte geliyor, yemeğini alıp gidiyor

12:43 19.08.2025
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.
Van'ın Erciş ilçesindeki polis lokali çalışanları, her gün akşama doğru lokale gelen tilkiyi besliyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Sahilkent Mahallesi'ndeki polis lokalinin personeli, her gün lokalin bahçesine gelen tilkiye yiyecek veriyor.

Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.

Bazı akşamlar lokaldeki kedilerle yiyecek için kavga eden tilki, yavrularına da yiyecek götürüyor.

Türkiye'nin her kesiminde görülen kızıl tilkiler, özellikle ormanlık alanlar, kır ve tarlalarda yaşamayı tercih eder.

Türkiye'nin her kesiminde görülen kızıl tilkiler, özellikle ormanlık alanlar, kır ve tarlalarda yaşamayı tercih eder.

Hem etçil hem de otçul olan tilkiler, insanlar tarafından beslenmediği takdirde, çekirge, böcek, tavşan, fare, tavuk, kuş gibi canlıları avlar.

Hem etçil hem de otçul olan tilkiler, insanlar tarafından beslenmediği takdirde, çekirge, böcek, tavşan, fare, tavuk, kuş gibi canlıları avlar.

